Владимир Улахович: участие представителей государственных институтов в бизнес-форуме вселяет надежду

Всегда, когда в бизнес-встречах участвуют руководители государственных институтов, то это верный сигнал того, что есть поддержка со стороны Правительства экономическому сотрудничеству стран.
Об этом заявил руководитель Белорусской Торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, открывая онлайн-встречу "Беларусь – Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии".
Участие дипломатов в мероприятии, по его мнению, является "дополнительным добрым сигналом о заинтересованности в развитии результативного торгового сотрудничества".
Иначе, по его мнению, и быть не могло, так как белорусско-литовскому двустороннему товарообороту "могут позавидовать многие европейские страны".
"В условиях пандемии нам очень важно подтвердить интерес государственных институтов и бизнес-союзов к сотрудничеству", - добавил Владимир Улахович.
Планируется, что в ходе мероприятия выступят руководители дипломатических миссий Беларуси и Литвы, эксперты и представители бизнеса двух стран, которые представят актуальную информацию о белорусско-литовском торгово-экономическом взаимодействии в текущих условиях, о возникших ограничениях, принимаемых антикризисных мерах, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.
Участники мероприятия получат возможность задать вопросы спикерам, провести обмен мнениями.
Трансляция ведётся в прямом эфире и на канале youtube.
Планируется, что в ходе мероприятия выступят руководители дипломатических миссий Беларуси и Литвы, эксперты и представители бизнеса двух стран, которые представят актуальную информацию о белорусско-литовском торгово-экономическом взаимодействии в текущих условиях, о возникших ограничениях, принимаемых антикризисных мерах, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.
Участники мероприятия получат возможность задать вопросы спикерам, провести обмен мнениями.
Трансляция ведётся в прямом эфире и на канале youtube.