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Владимир Улахович: участие представителей государственных институтов в бизнес-форуме вселяет надежду





Всегда, когда в бизнес-встречах участвуют руководители государственных институтов, то это верный сигнал того, что есть поддержка со стороны Правительства экономическому сотрудничеству стран.

Об этом заявил руководитель Белорусской Торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, открывая онлайн-встречу "Беларусь – Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии".

Участие дипломатов в мероприятии, по его мнению, является "дополнительным добрым сигналом о заинтересованности в развитии результативного торгового сотрудничества".

Иначе, по его мнению, и быть не могло, так как белорусско-литовскому двустороннему товарообороту "могут позавидовать многие европейские страны".
"В условиях пандемии нам очень важно подтвердить интерес государственных институтов и бизнес-союзов к сотрудничеству", - добавил Владимир Улахович.

Планируется, что в ходе мероприятия выступят руководители дипломатических миссий Беларуси и Литвы, эксперты и представители бизнеса двух стран, которые представят актуальную информацию о белорусско-литовском торгово-экономическом взаимодействии в текущих условиях, о возникших ограничениях, принимаемых антикризисных мерах, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.

Участники мероприятия получат возможность задать вопросы спикерам, провести обмен мнениями.

Трансляция ведётся в прямом эфире и на канале youtube.
Герман НАПОЛЬСКИЙ, специально для «Обзора»
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: Владимир Улахович, Белорусская Торгово-промышленная палата
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добавлена сегодня, 8 июля, 12:05

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