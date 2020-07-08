Владимир Улахович: участие представителей государственных институтов в бизнес-форуме вселяет надежду 🔊 Воспроизвести







Всегда, когда в бизнес-встречах участвуют руководители государственных институтов, то это верный сигнал того, что есть поддержка со стороны Правительства экономическому сотрудничеству стран.



Об этом заявил руководитель Белорусской Торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, открывая онлайн-встречу "Беларусь – Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии".



Участие дипломатов в мероприятии, по его мнению, является "дополнительным добрым сигналом о заинтересованности в развитии результативного торгового сотрудничества".



Иначе, по его мнению, и быть не могло, так как белорусско-литовскому двустороннему товарообороту "могут позавидовать многие европейские страны". Участие дипломатов в мероприятии, по его мнению, является "дополнительным добрым сигналом о заинтересованности в развитии результативного торгового сотрудничества".Иначе, по его мнению, и быть не могло, так как белорусско-литовскому двустороннему товарообороту "могут позавидовать многие европейские страны".



Планируется, что в ходе мероприятия выступят руководители дипломатических миссий Беларуси и Литвы, эксперты и представители бизнеса двух стран, которые представят актуальную информацию о белорусско-литовском торгово-экономическом взаимодействии в текущих условиях, о возникших ограничениях, принимаемых антикризисных мерах, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.



Участники мероприятия получат возможность задать вопросы спикерам, провести обмен мнениями.



Трансляция ведётся в прямом эфире и на канале "В условиях пандемии нам очень важно подтвердить интерес государственных институтов и бизнес-союзов к сотрудничеству", - добавил Владимир Улахович.Планируется, что в ходе мероприятия выступят руководители дипломатических миссий Беларуси и Литвы, эксперты и представители бизнеса двух стран, которые представят актуальную информацию о белорусско-литовском торгово-экономическом взаимодействии в текущих условиях, о возникших ограничениях, принимаемых антикризисных мерах, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.Участники мероприятия получат возможность задать вопросы спикерам, провести обмен мнениями.Трансляция ведётся в прямом эфире и на канале youtube. Герман НАПОЛЬСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: Владимир Улахович, Белорусская Торгово-промышленная палата — статья прочитана 149 раз Комментарии