Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Годовой рост цен на жилье в Литве в первом квартале этого года был самым низким среди Балтийских стран, сообщил Евростат.



В январе-марте, по сравнению с тем же периодом 2019 года, жилье в Литве подорожало на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.



В Латвии за год жилье подорожало на 9,1%, в Эстонии – на 11,5%.



За квартал – в первом квартале, по сравнению с последним кварталом прошлого года, жилье в Литве подорожало на 2,6%, в Латвии – на 1,1%, а в Эстонии – на 4,8%.



Во всем ЕС цены на жилье за год в среднем выросли на 5,5%, а за квартал – на 1,2%.



Siauliu bankas и ЕИБ создают фонд реновации многоквартирных домов в объеме 200 млн евро



Контролируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и местными акционерами литовский банк Siauliu bankas вместе с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) создает фонд реновации многоквартирных домов, его планирующийся объем составит 200 млн евро. Годовой рост цен на жилье в Литве в первом квартале этого года был самым низким среди Балтийских стран, сообщил Евростат.В январе-марте, по сравнению с тем же периодом 2019 года, жилье в Литве подорожало на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.В Латвии за год жилье подорожало на 9,1%, в Эстонии – на 11,5%.За квартал – в первом квартале, по сравнению с последним кварталом прошлого года, жилье в Литве подорожало на 2,6%, в Латвии – на 1,1%, а в Эстонии – на 4,8%.Во всем ЕС цены на жилье за год в среднем выросли на 5,5%, а за квартал – на 1,2%.Контролируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и местными акционерами литовский банк Siauliu bankas вместе с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) создает фонд реновации многоквартирных домов, его планирующийся объем составит 200 млн евро. Проведя в жизнь предназначенный для Литвы финансовый инструмент, ЕИБ выбрал Siauliu bankas финансовым посредником при учреждении фонда. Из средств фонда можно будет профинансировать реновацию и модернизацию 800 многоквартирных домов в страрне, сообщил Siauliu bankas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



До 150 млн евро фонду должны предоставить долговые инвесторы первой и второй очереди, а 50 млн евро будут выделены из структурных и инвестиционных фондов Европы, а также инвесторами капитала собственности.



Сейчас идет согласование условий договора о сотрудничестве между Siauliu bankas и ЕИБ, а также переговоры с кредиторами первого и второго уровня, а также инвесторами в собственный капитал фонда. В третьем квартале намечается достичь окончательных соглашений и подписать договоры, чтобы в конце года уже можно было финансировать модернизацию многоквартирных домов средствами фонда.



Siauliu bankas более 9 лет участвует в программах реновации многоквартирных домов и занимает 60% этого рынка. Стоимость подписанных кредитов на модернизацию составляет 520 млн евро, из них 280 млн евро составляют собственные средства Siauliu bankas, банк предоставил финансирование 2 тыс. многоквартирных домов.



Компания VLG готова принимать и ремонтировать более крупные суда, чем до сих пор



Контролируемая эстонским концерном BLRT Grupp клайпедская судоремонтная компания Vakaru laivu gamykla (VLG) уже готова принимать и ремонтировать суда типа Panamax, Postpanamax и Aframax. Для этого предназначен первый плавучий док, который является самым большим в странах Балтии, его подъемная сила составляет 33 тыс. тонн.



Док установлен на свое постоянное место, а первое судно на ремонт он примет в ближайшее время, когда будут закончены все подготовительные работы, сообщила VLG.



По словам руководителя VLG Арнолдаса Шилейки, после завершения первого этапа проекта развития инфраструктуры залива Малку судоремонтные мощности VLG возрастут в несколько раз.



"Деятельность группы предприятий VLG выйдет на совершенно новый уровень, что позволит равноценно конкурировать с крупнейшими западноевропейскими судоремонтными предприятиями (...) Мы планируем, что наши судоремонтные мощности возрастут в несколько раз, будут расти объемы производства, будет создано до нескольких сотен новых рабочих мест, а прибывающие суда будут гененировать дополнительные налоги государству", - сказал для пресс-релиза А. Шилейка.



По данным Реестрового центра, консолидированные доходы группы VLG от продаж в 2018 году были 95,26 млн евро - на 9% больше, чем в 2017 году, а чистая прибыль – 7,12 млн евро (на 5,4 % больше).



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Зарегистрированная в Германия международная компания автобусных пассажирских перевозок, которая использует бренд FlixBus, со следующей недели начнет выполнять перевозки между странами Балитии, Польшей и Германией.



По словам исполнительного директора FlixBus в Польше, странах Балтии и Украине Михаила Лемана, выход на рынок Балтийских стран планировался в первом полугодии, но планы скорректировали пандемия коронавируса и стремление создать сеть перевозок.



"Сначала мы планировали начать перевзки в первом полугодии, начинаем на неделю позже. Преимущественно это обусловлено пандемией, однако мы также хотели создать первую сеть, которая у нас есть в Польше и Германии, чтобы она была приспособлена для пассажиров из стран Балтии", - сказал на пресс-конференции М. Леман.



"Открыв линии в Риге, Таллине, Каунасе или Вильнюсе, мы соединяем эти города с определенной сетью, с попутными городами в направлении Варшавы или Берлина, тогда можно путешествовать по всей Европе - с одной остановкой поехать в Испанию, южную Италию, Соединенное Королевство, Хорватию или куда угодно", - добавил он.



FlixBus спланировала пять маршрутов: Рига-Варшава, Каунас-Варшава, Рига-Каунас-Варшава-Ломжа-Варшава, Таллин-Рига-Варшава и Вильнюс-Варшава-Берлин. В Литве эти маршруты будут также пролегать через Паневежис, Друскининкай, Мариямполе и Шяуляй.



Бренд FlixBus принадлежит германской компании FlixMobility GmbH.



FlixBus работает в 29 городах Европы, она обслуживает около 2,5 тыс. автобусных линий.



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Компания норвежского капитала Fjord Bank, которая в декабре прошлого года получила лицензию специализированного банка в Европейском Центробанке (ЕЦБ), начала предоставлять потребительские кредиты и принимать вклады у населения. Полностью цифровой банк будет обслуживать клиентов только по интернету.



"Мы начинаем деятельность в особых условиях, когда весь мир сталкивается с вызовами коронавируса. Однако с самого начала услуги и процессы банка мы создали полностью в цифровом формате, чтобы могли обслуживать клиентов удаленным способом, без физического контакта", – отметил в пресс-релизе гендиректор Fjord Bank Вейко Кандла.



Он утверждает, что всегда, даже в период экономических трудностей, потребителям выгодна как можно более высокая конкуренция кредитных учреждений, которая в Литве, по сравнению с другими странами Северной Европы, остается слишком низкой. Например, в Норвегии на специализированные цифровые банки приходится целых 40% кредитного рынка, когда в Литве этот показатель лишь недавно достиг предела в 25%.



Однако, по словам В. Кандлы, нынешняя экономическая ситуация вынудила осторожнее оценивать начальные планы и процедуры деятельности.



"Еще в начале этого года мы планировали активный старт, однако сейчас ожидаем более умеренный рост, пересматриваем процессы управления риском. Экономические трудности, вызванные коронавирусом, могут определить больший риск среди потребителей, поэтому мы более внимательно будем оценивать каждую заявку, анализировать характер доходов клиента и гарантии стабильности", – пояснил глава Fjord Bank.



Fjord Bank учрежден весной 2017 года в Литве. По данным Реестрового центра, у Fjord Bank 34 акционера, большинство из них – норвежцы.



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За шесть месяцев этого года выручка находящегося в госуправлении оператора терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta составила 38 млн евро – на 25,6% меньше, чем в январе-июне прошлого года (51,1 млн евро).



Только в июне выручка составила 5,9 млн евро – на 31,4% меньше, чем за тот же период 2019 года (8,6 млн евро), сообщила компания предварительные данные через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В первом полугодии терминалы компании предварительно получили 15,9 млн евро выручки – на 1,9% больше, чем за тот же период прошлого года (15,6 mln. eurų). Только в июне выручка составила 2,1 млн евро – на 22,2% меньше, чем в июне прошлого года (2,7 млн евро).



"На показатели выручки повлияло сокращение погрузок нефтепродуктов, по сравнению с июнем 2019 года", – комментировала Klaipedos nafta.



Шестимесячные доходы терминала СПГ составили 22,1 млн евро – на 37,7% меньше, чем в январе -июне 2019 года (35,5 млн евро). Только в июне выручка терминала составила 3,6 млн евро – на 39% меньше, чем в июне прошлого года (5,9 млн евро).



"Предварительная выручка от продаж терминала СПГ за первые шесть месяцев 2020 года была на 37,7% меньше по причине сниженного с 1 января 2020 года тарифа составляющей безопасности Клайпедского терминала СПГ", – утверждает компания.



Государству принадлежат 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежат литовскому концерну Achemos grupe. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии