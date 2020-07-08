В суд поступила первая жалоба от бизнеса на карантинные запреты 🔊 Воспроизвести



В среду представители литовского бизнеса впервые обратились в суд с жалобой на введенные во время карантина запреты предоставлять услуги, сообщил адвокат.



Обратившаяся в суд клиника Aukstaitijos implantologijos klinika утверждает, что правительство в середине марта превысило свои полномочия, закрывая бизнес. Предприятие просит возместить ущерб на сумму 70 тыс. евро из-за недополученных доходов и понесенных расходов.



"У правительства не было полномочий, а сейм впоследствии задним числом пытался узаконить действия правительства", - сказал BNS адвокат Нериюс Заляцкас.



Это первая известная жалоба на введенные кабмином запреты во время карантина.



Чтобы замедлить распространение коронавируса, правительство с 16 марта ввело в Литве карантин, закрыло границу, ограничило торговлю и предоставление услуг. Ограничения стали постепенно снимать во второй половине апреля. В среду представители литовского бизнеса впервые обратились в суд с жалобой на введенные во время карантина запреты предоставлять услуги, сообщил адвокат.Обратившаяся в суд клиника Aukstaitijos implantologijos klinika утверждает, что правительство в середине марта превысило свои полномочия, закрывая бизнес. Предприятие просит возместить ущерб на сумму 70 тыс. евро из-за недополученных доходов и понесенных расходов."У правительства не было полномочий, а сейм впоследствии задним числом пытался узаконить действия правительства", - сказал BNS адвокат Нериюс Заляцкас.Это первая известная жалоба на введенные кабмином запреты во время карантина.Чтобы замедлить распространение коронавируса, правительство с 16 марта ввело в Литве карантин, закрыло границу, ограничило торговлю и предоставление услуг. Ограничения стали постепенно снимать во второй половине апреля. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии