О коронавирусе в Литве сегодня, 8 июля 🔊 Воспроизвести



За сутки подтверждено десять новых случаев коронавируса



За минувшие сутки в Литве подверждено десять новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1854, сообщил Национальный центр общественного здоровья в среду.



В данный момент коронавирусом больны 212 человек, 1552 человек выздоровели. В изоляции находится 120 человек.



От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 64 человека.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 40 завозных случаев.



За сутки проверено 3587 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 тыс. 994.



За минувшие сутки в Литве подверждено десять новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1854, сообщил Национальный центр общественного здоровья в среду.В данный момент коронавирусом больны 212 человек, 1552 человек выздоровели. В изоляции находится 120 человек.От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 64 человека.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 40 завозных случаев.За сутки проверено 3587 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 тыс. 994. BNS Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии