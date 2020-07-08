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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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О коронавирусе в Литве сегодня, 8 июля
За сутки подтверждено десять новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Литве подверждено десять новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1854, сообщил Национальный центр общественного здоровья в среду.
В данный момент коронавирусом больны 212 человек, 1552 человек выздоровели. В изоляции находится 120 человек.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 64 человека.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 40 завозных случаев.
За сутки проверено 3587 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 тыс. 994.
Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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