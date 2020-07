«Это должно прекратиться»: мэр Атланты решительно осудила всплеск насилия после убийства девочки The New York Times, США 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Elijah Nouvelage



Возвышенные устремления протестующих в США омрачаются беспорядками и насилием. Его жертвами все чаще становятся дети. Так, восьмилетняя Секория Тернер была убита в Атланте в праздничные выходные. «Реальность такова: в людей стреляют не полицейские. Это члены одного сообщества стреляют друг в друга», — заявила мэр города.



Атланта — Активисты движения Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение) уже придумали, что можно построить на месте сожженного ресторана Wendy's, а именно «Центр мира имени Рейшарда Брукса», где будут проводиться курсы профессиональной подготовки и консультации, работать различные молодежные программы, чтобы этот центр стал живым памятником человеку, чье фатальное столкновение с полицией превратило этот ресторан в эпицентр беспорядков в городе. Атланта — Активисты движения Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение) уже придумали, что можно построить на месте сожженного ресторана Wendy's, а именно «Центр мира имени Рейшарда Брукса», где будут проводиться курсы профессиональной подготовки и консультации, работать различные молодежные программы, чтобы этот центр стал живым памятником человеку, чье фатальное столкновение с полицией превратило этот ресторан в эпицентр беспорядков в городе.



«Вы убили своих — на этот раз вы убили своих, — сказал отец убитой девочки Секория Уильямсон (Secoriya Williamson) во время пресс-конференции в воскресенье, 5 июля. — Вы убили ребенка. Она никому ничего плохого не сделала».



Это убийство всколыхнуло город, который уже находился в отчаянном положении. Атланта уже несколько недель охвачена волнениями: убийство Брукса 12 июня спровоцировало беспорядки на улицах города, а некоторые представители полицейского департамента устроили свои собственные протесты после того, как двоим полицейским были предъявлены обвинения в связи с этим убийством.



«Хватит — значит хватит», — гласил заголовок на первой странице газеты Atlanta Journal-Constitution в понедельник, 6 июня. Это была цитата мэра Кейши Лэнс Боттомс (Keisha Lance Bottoms), выступившей на пресс-конференции в воскресенье, 5 июля, и эти ее слова стали отражением настроений множества людей по всей стране, где за последние несколько дней в перестрелках погибло несколько детей.



«Реальность такова: в людей на улицах Атланты стреляют не полицейские. Это члены одного сообщества стреляют друг в друга», — сказала Боттомс во время пресс-конференции.



Эта продолжающаяся борьба с периодическими перестрелками обострилась и в других городах, включая Чикаго и Филадельфию, где в течение всего нескольких часов в воскресенье, 5 июля, было убито как минимум пять человек, включая 6-летнего мальчика. Как сообщили чиновники, в минувшие выходные в стране были застрелены как минимум 30 человек.



По словам чиновников, в этом году в Филадельфии было зафиксировано на 30% больше убийств по сравнению с 2019 годом, и по числу убийств этот год, скорее всего, станет худшим годом с 2007-го, когда город охватила эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия.



«Пандемия смертельного covid-19, беспорядки, вызванные убийством Джорджа Флойда, рост уровня бедности, летняя жара и приток нелегального оружия слились в нашем городе в токсичную смесь отчаяния, и эту проблему необходимо решить», — сказал глава городского совета Даррелл Кларк (Darrell L. Clarke) в понедельник, 6 июля.



Губернатор Джорджии Брайан Кемп (Brian Kemp) объявил в понедельник о введении чрезвычайного положения, отметив, что несколько недель беспорядков и роста преступности внушили ощущение вседозволенности. Он мобилизовал тысячу членов Национальной гвардии Джорджии и призвал правоохранительные агентства штата усилить патрулирование в Атланте.



«Мирное протестное движение было захвачено преступниками, у которых опасные, разрушительные планы. Теперь на невинных граждан Джорджии нападают, в них стреляют и оставляют умирать, — сказал Кемп, член Республиканской партии. — Хватит жестких заявлений. Мы должны защитить жизнь и благополучие всех жителей Джорджии».



За праздничные выходные в Соединенных Штатах было убито еще как минимум четверо детей. В субботу, 4 июля, в Вашингтоне погиб 11-летний мальчик по имени Дэвон Макнил (Davon McNeal) — он получил пулевое ранение в голову, когда группа людей открыла огонь на улице. 4-летний мальчик в округе Сент-Луис тоже умер от огнестрельного ранения в голову в субботу, 4 июля, — как сообщили власти округа, причиной его смерти стала шальная пуля.



8-летний Ройта Джайлз (Royta Giles) был убит в пятницу, 3 июля, в перестрелке в торговом центре в Гувере, Алабама, о чем сообщила полиция. Представители школы, где Ройта учился в третьем классе, описали мальчика как «умного ребенка, настоящее дарование, который мечтал однажды попасть в музыкальную индустрию».



В Чикаго 7-летняя Наталия Уоллес (Natalia Wallace) получила смертельное пулевое ранение, когда она играла у дома своей бабушки. Как сообщили власти, она стала одной из девяти детей, которые были убиты с 20 июня, то есть за те несколько недель, когда в городе произошел резкий всплеск насилия, который активисты и чиновники назвали волной гнева и отчаяния.



«Подумайте о том, сколько детей было убито только за последние две недели, — сказал мэр Чикаго Лори Лайтфут (Lori Lightfoot) еще до праздничных выходных. — О семьях, которые никогда не оправятся от этой потери. О разбитых сердцах матерей, о растоптанных сердцах отцов, о стариках, которые горюют по своим внукам».



Чиновники Атланты сообщили, что Секория находилась в автомобиле вместе с матерью и ее подругой и что они попытались въехать на парковку рядом с рестораном Wendy's. Группа людей перекрыла им въезд на парковку, и как минимум один из них начал стрелять по машине.



Власти города объявили вознаграждение в размере 10 тысяч долларов, а семья девочки попросила всех, кто что-то знает о стрелявших, сообщить об этом.



«Мы не хотели причинить зло, — сказала мать девочки Шармейн Тернер (Charmaine Turner) во время пресс-конференции в воскресенье, 5 июля. — Моя малышка не хотела причинить зло. Кто-то должен что-то знать».



Еще одна перестрелка вспыхнула позже в воскресенье, 5 июля, и, как сообщает полиция, в ней погиб один человек.



Ресторан Wendy's сожгли участники протеста против убийства Брукса. Некоторые активисты движения Black Lives Matter уже начали предлагать планы по превращению этого места в общественный центр, где будут действовать различные молодежные программы, будет оказываться юридическая помощь, где люди смогут посещать различные курсы и получать консультации по воспитанию детей.



В своем видеообращении организаторы осудили убийство девочки и заявили, что их активисты не имеют к нему никакого отношения. «Мы с вами заодно, и мы здесь, чтобы поддержать вас», — заявили организаторы, предложив свою помощь семье Секории.



Они добавили, что этот акт насилия лишь подчеркивает ценность такого центра, на создании которого они настаивают. «Это только подтверждает, что это сообщество остро нуждается в излечении и мире, потому что мы до сих пор остаемся мишенями для насилия и травмы», — сказал они.



Однако это убийство ребенка заставило городские власти закрыть парковку, на которой протестующие постоянно находились в течение нескольких недель. В понедельник, 6 июля, работники коммунальных служб убрали все постеры, свечи и чучела животных, которые протестующие оставили после себя.



Это убийство поставило Боттомс в ту позицию, которая многим уже хорошо знакома: мэр стояла перед камерами, обращаясь к жителям своего города с глубоко личным посланием на фоне уже давно закипающей напряженности.



Когда после убийства Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса уличные протесты начали приобретать насильственный характер, она выступила перед камерами, чтобы призвать людей к спокойствию после того, как демонстранты нанесли ущерб нескольким зданиям в центре города и подожгли полицейскую машину. То знаковое выступление, которое много раз показали на местном телевидении, укрепило ее авторитет в стране настолько, что ее даже назвали возможным претендентом на должность вице-президента при кандидате от Демократической партии Джозефе Байдене (Joseph R. Biden).



Она снова появилась перед камерами после смерти Брукса, чтобы заявить о том, что глава полиции Эрика Шилдс (Erika Shields) ушла в отставку и что офицера Гаррета Ролфа (Garrett Rolfe), застрелившего Брукса, уволили.



Вечером в воскресенье, 5 июля, она провела еще одну пресс-конференцию — на этот раз рядом с ней были родители Секории, — чтобы резко осудить насилие, волна которого захлестнула город за последние несколько недель. Газета Journal-Constitution сообщила в понедельник, что с 31 мая по 27 июня в городе огнестрельные ранения получили 93 человека, тогда как за тот же период времени в 2019 году огнестрельные ранения получили 46 человек. 14 человек было убито — это вдвое больше, чем за тот же период 2019 года.



«Восьмилетняя малышка!» — сказала мэр.



«Если вы хотите, чтобы люди воспринимали нас всерьез, если вы не хотите, чтобы мы потеряли наше движение, тогда мы не можем потерять друг друга во всем этом, — сказала Боттомс дрожащим от эмоций голосом. — Это должно прекратиться. Это должно прекратиться».



