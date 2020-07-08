Лондон ввел санкции против 25 причастных к смерти Магнитского россиян 🔊 Воспроизвести Могила Сергея Магнитского



25 российских граждан, в числе которых глава СКР Бастрыкин, замгенпрокурора РФ Гринь, замглавы МВД Аничин, следователи, сотрудники МВД и учреждений ФСИН, попали под санкции за причастность к гибели Сергея Магнитского, сообщает 25 российских граждан, в числе которых глава СКР Бастрыкин, замгенпрокурора РФ Гринь, замглавы МВД Аничин, следователи, сотрудники МВД и учреждений ФСИН, попали под санкции за причастность к гибели Сергея Магнитского, сообщает DW Великобритания ввела персональные санкции против 25 граждан России за причастность к нарушению прав человека, в частности к жестокому обращению и смерти юриста и аудитора Сергея Магнитского. Санкционный список опубликован в понедельник, 6 июля, на сайте британского правительства.



Обращаясь к парламенту, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что первые санкции против иностранных граждан, которые Лондон вводит после "Брекзита", "касаются лиц, причастным к пыткам и убийству Сергея Магнитского, юриста, который раскрыл крупнейшее известное в российской истории налоговое мошенничество".



Санкции распространяются на главу СКР Бастрыкина



Среди россиян, попавших в список, - глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, следователи СКР, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин, другие сотрудники МВД и учреждений ФСИН. Им запрещается въезжать на территорию Соединенного Королевства, а также заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве британских подданных, в случае наличия у них активов в Великобритании, они будут заморожены.



За убийство Хашогги и преследование рохинджа



Санкции введены также против граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, а также против граждан Мьянмы, которых считают причастными к преследованию этнической группы рохинджа.



Дело Магнитского



Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.



В 2018 году после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери британский парламент принял "поправку Магнитского", которая позволяет независимо от ЕС накладывать персональные санкции на иностранцев, подозреваемых в причастности к коррупции и нарушению прав человека. dw.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, гибель, ЕСПЧ, расследование, Магнитский, Браудер — статья прочитана 159 раз Комментарии