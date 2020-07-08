В России оценили возможность запрета RT в Эстонии 🔊 Воспроизвести



Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг вещания канала в Эстонии.



Ранее руководитель МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что правительство изучает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию RT в стране, сообщает



"Спустя почти неделю к акции по защите испано- и арабоязычного населения от RT присоединилась Эстония. Теперь наш канал могут запретить и там. Вслед за Латвией и Литвой. ЧТД", — приводятся слова Симоньян на сайте телеканала.



На минувшей неделе Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг вещания канала в Эстонии.Ранее руководитель МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что правительство изучает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию RT в стране, сообщает РИА Новости "Спустя почти неделю к акции по защите испано- и арабоязычного населения от RT присоединилась Эстония. Теперь наш канал могут запретить и там. Вслед за Латвией и Литвой. ЧТД", — приводятся слова Симоньян на сайте телеканала.На минувшей неделе Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT — Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.



Комментируя решение Латвии и Литвы, Симоньян написала, что ожидает такого же и от властей Эстонии.



Притеснения российских СМИ за рубежом



В балтийских странах неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ, в МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств, что "наглядно демонстрирует, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".



Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. РИА Новости Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: запрет, МИД, вещание, рекомендации, RT, МИА Россия сегодня География: Эстония — статья прочитана 112 раз Комментарии