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Украинский политолог: Зеленскому недолго осталось на посту президента



Владимир Зеленский сможет продержаться на посту президента Украины максимум до конца этого года — весны следующего. Его рейтинги падают все ниже, сообщает ПРАВДА.

Ситуацию объяснил украинский политик, экономист, политолог Олег Соскин. Он подчеркнул, что действующий глава Незалежной принимает непопулярные меры в экономической сфере.

"Это, прежде всего, ухудшение экономического положения всех граждан Украины и особенно очень тяжелые удары по малому бизнесу: повышение налогообложения, фискальная репрессивная машина давит на людей. Практически люди не в состоянии заниматься самореализацией в экономической и социальной сфере. Вот это самое первое. Второе, что он всё время врет во всем. Видно, что президент не просто не выполняет своих обещаний, а обещает одно, делает совершенно другое", — пояснил эксперт.
Соскин напомнил, что Зеленский обещал переехать с Банковой, отказаться от дорогих машин и быть предельно доступным для граждан. Вышло все с точностью до наоборот: он постоянно пользуется элитными автомобилями, а его диктаторские качества проявляются даже ярче, чем у Януковича и Порошенко.

Украинский народ разочарован своим выбором, 70% населения считает, что страна идет не в том направлении, ждет от власти худшего, а Зеленского называют "человек-катастрофа". Кроме того, популярность обрели видеозаписи, на которых президент замечен в "странном" состоянии.

"Эти последние видео, где показано, что он находится в каком-то неадекватном состоянии, и все больше людей говорят, что это, видимо, употребление каких-то средств, граничащих с какими-то транквилизаторами или даже с какими-то элементами наркотического содержания. Если это сейчас подтвердится, будет требование немедленной отставки.

Всё пока так складывается в финансово-экономической, социальной сфере, политической, что всё ведёт к его отставке. Я думаю, что после местных выборов в октябре конфликты с другими представителями власти приобретут просто лавинообразный, очень жесткий, открытый характер. А учитывая эгоцентризм Зеленского и неадекватность поведения, и диктаторские замашки, я думаю, это может стать причиной его немедленной отставки", — заключил Олег Соскин.

По его мнению, хорошо, если Зеленский сможет "задержаться" в президентском кресле до конца этого года. В крайнем случае, он будет у власти до конца зимы — начала весны 2021 года.
pravda.ru
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: отставка, рейтинг, падение, Зеленский
География: Украина
статья прочитана 82 раза
добавлена сегодня, 8 июля, 15:00

Комментарии

Рэм
8 июля, 15:12
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Политолог не шарит. Сейчас в основном клоунов мафия ставит на посты президентов. Поэтому он одну каденцию точно стабильно будет изображать президента.
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