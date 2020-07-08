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В Евросоюзе оценили шансы на открытие границ с Россией
В Брюсселе планируют пересмотреть список государств, чьим гражданам разрешён въезд в ЕС, однако прогнозы по данному вопросу озвучивать пока рано, считает посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.
Отвечая на вопрос о том, каковы шансы открытия границ с Россией, дипломат признался, что пока сложно сказать что-то определённое на этот счёт. Он напомнил, что ЕС сначала открыл границы внутри Шенгенской зоны.
— Второй шаг был сделан 1 июля, были добавлены ещё 15 стран, гражданам которых разрешён въезд в ЕС... Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано говорить, кто туда попадёт, — приводит его слова ЛАЙФ со ссылкой на РИА "Новости".
Ранее СМИ сообщали, что в Росавиации разработали план восстановления международного авиасообщения.
life.ru
Ключевые слова: Россия, граница, ЕС, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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