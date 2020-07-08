В Вильнюсе представлен уникальный проект „Искусство без крыши“ „Menas be stogo“ 🔊 Воспроизвести







Вчера мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, а также генеральный директор рекламной компании „JCDecaux Lietuva“ Жанета Фомова представили журналистам необычный проект и рассказали о его самобытности.



О проекте мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал следующее: “Карантин мог ограничить посещение художественных галерей, но он не может остановить творчество целиком – проект „Искусство без крыши“ вновь соединяет художников с поклонниками искусства, а их местом встречи становится весь Вильнюс, который временно превращается в большую галерею”.



Благодаря проекту „Искусство без крыши“ на рекламных уличных стендах Вильнюса теперь можно увидеть не только стандартную рекламу, но и 100 работ молодых, амбициозных и талантливых художников. О проекте мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал следующее: “Карантин мог ограничить посещение художественных галерей, но он не может остановить творчество целиком – проект „Искусство без крыши“ вновь соединяет художников с поклонниками искусства, а их местом встречи становится весь Вильнюс, который временно превращается в большую галерею”.Благодаря проекту „Искусство без крыши“ на рекламных уличных стендах Вильнюса теперь можно увидеть не только стандартную рекламу, но и 100 работ молодых, амбициозных и талантливых художников.



Ещё в середине июня специальная комиссия отобрала 100 работ для данного проекта. Однако, желающих попасть на рекламные стенды было гораздо больше: как сообщает Вильнюсское городское самоуправление, заявки прислали более 500 художников.



Идея проекта возникла как ответ на карантинные ограничения, из-за которых не работали художественные галереи, по этой причине художники не могли демонстрировать и продавать свои произведения искусства.



В данном случаи проект предоставляет возможность всем любителям живописи приобрести любую работу напрямую у художников или из галереи, которые их представляют.











На сайте Вильнюсского городского самоуправления можно найти специальную карту проекта, на которой отмечены все 100 произведений искусства, маршрут несложный и дополнительного транспорта не требует, так как все точки можно обойти пешком.



Если человек заинтересован в покупке картины, но ходить по городу и рассматривать стенды нет времени, можно ознакомиться со всеми экспонатами в виртуальном пространстве Menasbestogo.lt, где также можно узнать имя автора или цену произведения.



Познакомиться с проектом „Искусство без крыши“ можно до 28 июля, однако, виртуальная галерея будет продолжать работу и после закрытия проекта.



Фото автора



Директор рекламой компании „JCDecaux Lietuva“ Жанета Фомова отметила, что „такое огромное количество произведений искусства, неожиданно оказавшихся на рекламных плоскостях, вдохновят всех возвращаться в культурную жизнь и в художественные галереи, а также подумать о том, что увиденное произведение на улице может попасть к каждому домой“.Ещё в середине июня специальная комиссия отобрала 100 работ для данного проекта. Однако, желающих попасть на рекламные стенды было гораздо больше: как сообщает Вильнюсское городское самоуправление, заявки прислали более 500 художников.Идея проекта возникла как ответ на карантинные ограничения, из-за которых не работали художественные галереи, по этой причине художники не могли демонстрировать и продавать свои произведения искусства.В данном случаи проект предоставляет возможность всем любителям живописи приобрести любую работу напрямую у художников или из галереи, которые их представляют.На сайте Вильнюсского городского самоуправления можно найти специальную карту проекта, на которой отмечены все 100 произведений искусства, маршрут несложный и дополнительного транспорта не требует, так как все точки можно обойти пешком.Если человек заинтересован в покупке картины, но ходить по городу и рассматривать стенды нет времени, можно ознакомиться со всеми экспонатами в виртуальном пространстве Menasbestogo.lt, где также можно узнать имя автора или цену произведения.Познакомиться с проектом „Искусство без крыши“ можно до 28 июля, однако, виртуальная галерея будет продолжать работу и после закрытия проекта. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: праздник, художники, выставки, „Искусство без крыши“, „Menas be stogo“ География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 245 раз Комментарии