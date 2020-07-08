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В Вильнюсе представлен уникальный проект „Искусство без крыши“ „Menas be stogo“





Вчера мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, а также генеральный директор рекламной компании „JCDecaux Lietuva“ Жанета Фомова представили журналистам необычный проект и рассказали о его самобытности.

О проекте мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал следующее: “Карантин мог ограничить посещение художественных галерей, но он не может остановить творчество целиком – проект „Искусство без крыши“ вновь соединяет художников с поклонниками искусства, а их местом встречи становится весь Вильнюс, который временно превращается в большую галерею”.

Благодаря проекту „Искусство без крыши“ на рекламных уличных стендах Вильнюса теперь можно увидеть не только стандартную рекламу, но и 100 работ молодых, амбициозных и талантливых художников.
Директор рекламой компании „JCDecaux Lietuva“ Жанета Фомова отметила, что „такое огромное количество произведений искусства, неожиданно оказавшихся на рекламных плоскостях, вдохновят всех возвращаться в культурную жизнь и в художественные галереи, а также подумать о том, что увиденное произведение на улице может попасть к каждому домой“.

Ещё в середине июня специальная комиссия отобрала 100 работ для данного проекта. Однако, желающих попасть на рекламные стенды было гораздо больше: как сообщает Вильнюсское городское самоуправление, заявки прислали более 500 художников.

Идея проекта возникла как ответ на карантинные ограничения, из-за которых не работали художественные галереи, по этой причине художники не могли демонстрировать и продавать свои произведения искусства.

В данном случаи проект предоставляет возможность всем любителям живописи приобрести любую работу напрямую у художников или из галереи, которые их представляют.





На сайте Вильнюсского городского самоуправления можно найти специальную карту проекта, на которой отмечены все 100 произведений искусства, маршрут несложный и дополнительного транспорта не требует, так как все точки можно обойти пешком.

Если человек заинтересован в покупке картины, но ходить по городу и рассматривать стенды нет времени, можно ознакомиться со всеми экспонатами в виртуальном пространстве Menasbestogo.lt, где также можно узнать имя автора или цену произведения.

Познакомиться с проектом „Искусство без крыши“ можно до 28 июля, однако, виртуальная галерея будет продолжать работу и после закрытия проекта.

Фото автора

Агния ПОДМОСТКО, "Обзор"
Категории: общество, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: праздник, художники, выставки, „Искусство без крыши“, „Menas be stogo“
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 8 июля, 09:00

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