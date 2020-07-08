ОЭСР: безработица в Литве заметно выросла во время кризиса 🔊 Воспроизвести



В связи с мировым коронакризисом уровень безработицы в Литве весной вырос на 3 проц. пункта, и это был один из крупнейших показателей среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Также в новом обозрении этого года по поводу защиты работников и кризиса с COVID-19 отмечает, что в рейтинге 34 стран Литва в мае по показателю безработицы была на седьмом месте с безработицей несколько ниже 10%, ее опережали Латвия, Чили, США, Канада, и несколько других государств.



Если говорить о росте безработицы с февраля по май, то в Литве он был более активным, чем в Латвии (2,9 проц. пункта). Литва по этому показателю оказалась на четвертом месте после США, Канады и Колумбии.



Организация отмечает, что изменения, произошедшие с начала эпидемии в статистике в разных странах значительно отличаются, это демонстрирует как разницу в подходе стран к ответу на кризис, так и в сборе и сопоставлении самой статистики в период пандемии. Одновременно подчеркивается, что показатели безработицы показывают лишь часть картины кризиса рынка труда. В связи с мировым коронакризисом уровень безработицы в Литве весной вырос на 3 проц. пункта, и это был один из крупнейших показателей среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Также в новом обозрении этого года по поводу защиты работников и кризиса с COVID-19 отмечает, что в рейтинге 34 стран Литва в мае по показателю безработицы была на седьмом месте с безработицей несколько ниже 10%, ее опережали Латвия, Чили, США, Канада, и несколько других государств.Если говорить о росте безработицы с февраля по май, то в Литве он был более активным, чем в Латвии (2,9 проц. пункта). Литва по этому показателю оказалась на четвертом месте после США, Канады и Колумбии.Организация отмечает, что изменения, произошедшие с начала эпидемии в статистике в разных странах значительно отличаются, это демонстрирует как разницу в подходе стран к ответу на кризис, так и в сборе и сопоставлении самой статистики в период пандемии. Одновременно подчеркивается, что показатели безработицы показывают лишь часть картины кризиса рынка труда. "Пандемия смела весь прогресс на трудовых рынках, совершенный за последние десятилетие после всемирного экономического кризиса", – заявил на пресс-конференции во вторник генсекретарь ОЭСР Анхель Гуррия.



По его словам, при оценке последствий кризиса важно видеть и проблемы, которые сопровождают безработицу: бедность, личные банкротства, депрессию, преступность. Однако глава ОЭСР призвал не идеализировать докризисный период и призвал смотреть на кризис как на возможность совершенствования недостатков прошлого.



В июне ОЭСР прогнозировала (и сейчас отчасти не изменила этих прогнозов), что если в прошлом году безработица в Литве составляла 6,3%, то в этом году она вырастет до 9,1%, а с 2021 года сократится до 8,2%. Такие цифры предоставляются с условием того, что будет одна волна эпидемии. В случае двухволнового сценария, безработица в этом году вырастет приблизительно до 9,5%, а в следующем году должна сократиться до 8,7%.



Литва стала членом ОЭСР в 2018 году.



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На минувшей неделе работодатели зарегистрировали в Службе занятости 6,7 тыс. свободных рабочих мест – это в 2,3 раза больше, чем неделю назад. В целом с начала карантина было представлено 49,4 тыс. предложений работы, сообщила Служба занятости.



За неделю на 43,3% выросли показатели трудоустройства – специалисты Службы занятости помогли 4,5 тыс. лиц закрепиться на рынке труда.



По данным вторника, в стране зарегистрировано 216,4 тыс. безработных – они составили 12,6% людей трудового возраста – это на 0,5 проц. пункта больше, чем неделю назад. С момента объявления экстремальной ситуации и карантина количество ищущих работу лиц выросло на 56 тыс. (на 34,6%). BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: безработица, уровень, Евростат География: Литва — статья прочитана 201 раз Комментарии