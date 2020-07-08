Истребители НАТО дважды поднимались в небо сопроводить российские военные самолеты 🔊 Воспроизвести



Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе 2 раза поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.



Как сообщило во вторник Министерство обороны, 1 июля истребители НАТО опознали российский военный самолет-дозаправщик "Ил-78", летевший из Калининградской области в континентальную часть России. Борт следовал с действующим транспондером, у него не было летного плана, но он поддерживал связь с местными диспетчерами.



Третьего июля истребители НАТО опознали три истребителя "Су-27", летевших из Калининградской области в остальную часть России. Самолеты были с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами, у них не было заранее предоставленного летного плана.



Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии. Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе 2 раза поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.Как сообщило во вторник Министерство обороны, 1 июля истребители НАТО опознали российский военный самолет-дозаправщик "Ил-78", летевший из Калининградской области в континентальную часть России. Борт следовал с действующим транспондером, у него не было летного плана, но он поддерживал связь с местными диспетчерами.Третьего июля истребители НАТО опознали три истребителя "Су-27", летевших из Калининградской области в остальную часть России. Самолеты были с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами, у них не было заранее предоставленного летного плана.Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии