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Истребители НАТО дважды поднимались в небо сопроводить российские военные самолеты
Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе 2 раза поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.
Как сообщило во вторник Министерство обороны, 1 июля истребители НАТО опознали российский военный самолет-дозаправщик "Ил-78", летевший из Калининградской области в континентальную часть России. Борт следовал с действующим транспондером, у него не было летного плана, но он поддерживал связь с местными диспетчерами.
Третьего июля истребители НАТО опознали три истребителя "Су-27", летевших из Калининградской области в остальную часть России. Самолеты были с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами, у них не было заранее предоставленного летного плана.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
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