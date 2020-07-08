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Литва планирует приобрести лекарство для лечения COVID-19 – Минздрав Литвы



Литва планирует приобретение антивирусного препарата ремдесивира, предназначенного для лечения COVID-19, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

"Часть запланированного количества будет закуплена централизованно, то есть вместе с другими государствами Евросоюза, другую часть Литва приобретет индивидуально. Потребность нашей страны составляет более 2,4 тыс. ампул ремдесивира, в данный момент планируется приобрести более 700 ампул" – говорится в сообщении, распространенном министерством.

По данным ведомства, решение Литвы приобрести это лекарство вызвано тем, что на минувшей неделе Еврокомиссия с учетом рекомендации Комитета лекарств для лечения людей Европейского лекарственного агенства одобрила регистрацию ремдесивира, пригодного для лечения COVID-19.
Министерство утверждает, что ремдесивир рекомендуется использовать в лечении коронавирусной инфекции у взрослых и у подростков с 12 лет, у которых болезнь проявляется в виде воспаления легких и по этой причине им требуется дополнительный кислород. Коммерческое название ремдесивира – Veklury.

Это внутривенный препарат, изначально разработанный для лечения вируса Эболы.

Как утверждает министерство, это первое лекарство, которое рекомендовал к регистрации в ЕС Комитет по лекарствам, предназначенным для лечения людей.

Данные об эффективности и безопасности ремдесивира были оценены исключительно сжатые сроки, с использование процедуры тестового мониторинга, которая предназначена именно для таких срочных ситуаций, когда данные оцениваются, как только появляются.

Комитет начал оценивать информацию об эффективности и безопасности этого лекарства с 30 апреля.
Категории: в мире, технологии, здоровье
Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия
География: Литва
статья прочитана 217 раз
добавлена вчера, 7 июля, 19:30

Комментарии

As
7 июля, 21:33
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Об испытании якобы вакцины на добровольцах в России. Известно что вакцины от вирусов бесполезны так как вирусы мутируют.Конечно это блеф,но есть мысли у других. В них есть рациональное зерно.

kislitsyn53 Теперь можно испытать на крысах. Хотя надо бы с точностью до наоборот((. Пипл схавает и вакцину, как схавал самоизоляцию. Вакцинация - это жидкие чипы. В комплексе с мощным излучением от вышек 5G чипы активизируются, и человека ждёт летальный исход. Впервые было "обкатано" в Ухане((.
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