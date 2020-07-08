Good bye America! /добавлено видео/

Это были уже третьи тематические выходные в Вильнюсе, когда улицы города наполнялись самыми различными развлечениями, а в данном случае – ещё и блюдами вкусной американской кухни и концертами в стиле кантри и рок-музыки, а также рекламной демонстрацией таких популярных в Литве видов спорта, как американский футбол и бейсбол. А как такой праздник мог обойтись без соревнований по поеданию хот-догов или по лущения фисташков?!Понятное дело, что Дни США в Вильнюсе должны были быть достойно представлены и главными американскими брендами – голливудскими фильмами и заокеанскими машинами.