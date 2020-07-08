Good bye America! /добавлено видео/

Окончание минувшей недели в литовской столице, как и анонсировал «Обзор» в прошлом номере, прошло под знаком «Американских каникул».
Это были уже третьи тематические выходные в Вильнюсе, когда улицы города наполнялись самыми различными развлечениями, а в данном случае – ещё и блюдами вкусной американской кухни и концертами в стиле кантри и рок-музыки, а также рекламной демонстрацией таких популярных в Литве видов спорта, как американский футбол и бейсбол. А как такой праздник мог обойтись без соревнований по поеданию хот-догов или по лущения фисташков?!
Понятное дело, что Дни США в Вильнюсе должны были быть достойно представлены и главными американскими брендами – голливудскими фильмами и заокеанскими машинами.
А вы, кстати, знали, что корни у таких американских звёзд, как Кирк Дуглас, Леонард Коэн, Боб Дилан, Пинк, Чарльз Бронсон, произрастают из литовской земли. Если быть точнее, то эти корни произрастали из еврейских семян. Впрочем, это уже, наверное, частности, о которых в специально организованной платной экскурсии «Америка в Вильнюсе» могли и не упоминать.
По случаю 244-й годовщины принятия Декларации независимости США по главному проспекту Вильнюса 4 июля прошагали 244 солдата и волонтёра, которые пронесли 244 флага США.
Следующая встреча – 17-19 июля, с Францией.
Good bye America! Bonjour France!
Фото- и видеорепортажи Владимира Клоповского, «Обзор»
По случаю 244-й годовщины принятия Декларации независимости США по главному проспекту Вильнюса 4 июля прошагали 244 солдата и волонтёра, которые пронесли 244 флага США.
Следующая встреча – 17-19 июля, с Францией.
Good bye America! Bonjour France!
Фото- и видеорепортажи Владимира Клоповского, «Обзор»
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
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