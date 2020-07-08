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Клайпеда проголосовала за поправки в Конституцию России
1 июля 2020 года в Генеральном консульстве России в Клайпеде состоялось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в котором участвовали граждане России, проживающие на территории Консульского округа (г. Клайпеда, Клайпедский, Тельшяйский, Таурагский и Шяуляйский уезды).
В голосовании приняли участие 380 граждан России, из которых 317 высказались «за», а 62 – «против» поправок в Конституцию. Один бюллетень был признан недействительным.В ходе голосования всем участникам предоставлялись средства индивидуальной защиты.
Впервые для удобства голосующих, а также с учетом санитарно-эпидемиологических требований гражданам была предоставлена возможность проголосовать досрочно с 25 по 30 июня.
По заявкам 13 россиян, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на избирательный участок в Генконсульство, было организовано выездное голосование.
Итоги голосования красноречиво свидетельствуют о том, что подавляющее большинство участников голосования из числа проживающих в Консульском округе российских граждан небезразличны к судьбе своей исторической родины, осознают необходимость ее дальнейшего всестороннего развития и укрепления, в том числе путем совершенствования основного закона страны – Конституции.
Александр Шахов
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Клайпеда
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