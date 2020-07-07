Ещё один подарок Вильнюсу 🔊 Воспроизвести







Столичное самоуправление позаботилось об участке, который можно было бы использовать в качестве общественного места, а бизнес подарил городу современное оборудование для активного отдыха.



В соответствии с таким соглашением в Антакальнисской сянюнии, в лесопарке Аукштагирё, появилась новая спортивная площадка, и это уже второй пример подобного партнёрства.



Первый – это оборудованная ещё в 2012 году, также на Антакальнисе, между улицами Рукелишкю и Свайоню, спортивная площадка Валакупю.



Её согласно договорённости с муниципалитетом за свои средства оборудовало и до сих пор присматривает государственное учреждение «Sportuok lauke». Вероятно, эта общественная спортплощадка обладает самым большим в лесопарковой зоне Вильнюса набором тренажёров. В соответствии с таким соглашением в Антакальнисской сянюнии, в лесопарке Аукштагирё, появилась новая спортивная площадка, и это уже второй пример подобного партнёрства.Первый – это оборудованная ещё в 2012 году, также на Антакальнисе, между улицами Рукелишкю и Свайоню, спортивная площадка Валакупю.Её согласно договорённости с муниципалитетом за свои средства оборудовало и до сих пор присматривает государственное учреждение «Sportuok lauke». Вероятно, эта общественная спортплощадка обладает самым большим в лесопарковой зоне Вильнюса набором тренажёров.



В выбранном столичными властями месте - между улицами Аукштагирё и Гваздику, у соснового бора, рядом с тропинкой, полюбившейся отдыхающим и велосипедистам, было установлено 8 тренажёров и 4 скамейки для отдыха. Высококачественные тренажёры предназначены для людей старшего возраста. Оборудование стоимостью 10 тысяч евро Вильнюсу подарила администрация предприятия «Skuba», пообещавшая также, что, если это место будет популярно у горожан, то предприятие оснастит его новым оборудованием для активного досуга.



«Проект «Подарок Вильнюсу» важен не столько из-за финансового вклада меценатов, сколько из-за эмоциональной таких поступков: приятно видеть, что частные и государственные учреждения, отдельные лица заботятся о том, чтобы наш Вильнюс краше, благоустроеннее», - сказал заместитель мэра Вильнюса Витаутас Миталас.



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления







Новую спортплощадку вызвалась подарить городу компания «Skuba», присоединившаяся к проекту «Подарок Вильнюсу».В выбранном столичными властями месте - между улицами Аукштагирё и Гваздику, у соснового бора, рядом с тропинкой, полюбившейся отдыхающим и велосипедистам, было установлено 8 тренажёров и 4 скамейки для отдыха. Высококачественные тренажёры предназначены для людей старшего возраста. Оборудование стоимостью 10 тысяч евро Вильнюсу подарила администрация предприятия «Skuba», пообещавшая также, что, если это место будет популярно у горожан, то предприятие оснастит его новым оборудованием для активного досуга.«Проект «Подарок Вильнюсу» важен не столько из-за финансового вклада меценатов, сколько из-за эмоциональной таких поступков: приятно видеть, что частные и государственные учреждения, отдельные лица заботятся о том, чтобы наш Вильнюс краше, благоустроеннее», - сказал заместитель мэра Вильнюса Витаутас Миталас. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: проект, «Подарок Вильнюсу», тренажер — статья прочитана 82 раза Комментарии