Главная >> Новости >> в странах Балтии >> Ещё один подарок Вильнюсу

Ещё один подарок Вильнюсу





Столичное самоуправление позаботилось об участке, который можно было бы использовать в качестве общественного места, а бизнес подарил городу современное оборудование для активного отдыха.

В соответствии с таким соглашением в Антакальнисской сянюнии, в лесопарке Аукштагирё, появилась новая спортивная площадка, и это уже второй пример подобного партнёрства.

Первый – это оборудованная ещё в 2012 году, также на Антакальнисе, между улицами Рукелишкю и Свайоню, спортивная площадка Валакупю.

Её согласно договорённости с муниципалитетом за свои средства оборудовало и до сих пор присматривает государственное учреждение «Sportuok lauke». Вероятно, эта общественная спортплощадка обладает самым большим в лесопарковой зоне Вильнюса набором тренажёров.
Новую спортплощадку вызвалась подарить городу компания «Skuba», присоединившаяся к проекту «Подарок Вильнюсу».

В выбранном столичными властями месте - между улицами Аукштагирё и Гваздику, у соснового бора, рядом с тропинкой, полюбившейся отдыхающим и велосипедистам, было установлено 8 тренажёров и 4 скамейки для отдыха. Высококачественные тренажёры предназначены для людей старшего возраста. Оборудование стоимостью 10 тысяч евро Вильнюсу подарила администрация предприятия «Skuba», пообещавшая также, что, если это место будет популярно у горожан, то предприятие оснастит его новым оборудованием для активного досуга.

«Проект «Подарок Вильнюсу» важен не столько из-за финансового вклада меценатов, сколько из-за эмоциональной таких поступков: приятно видеть, что частные и государственные учреждения, отдельные лица заботятся о том, чтобы наш Вильнюс краше, благоустроеннее», - сказал заместитель мэра Вильнюса Витаутас Миталас.

Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления



Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: проект, «Подарок Вильнюсу», тренажер
статья прочитана 82 раза
добавлена сегодня, 7 июля, 18:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка