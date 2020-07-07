Чай в «Японском саду» на балтийском берегу 🔊 Воспроизвести







В Литве есть интересное место отдыха, которое называется «Японским садом». Конечно, туда лучше приезжать тогда, когда там цветут сакуры. Но карантин внёс свои коррективы, и, поэтому, любознательные путешественники заполонили этот интересный уголок природы только к середине лета.



Находится этот сад на огромной площади в лесном массиве. Туда попасть можно только на машине по трассе от Швянтойи в сторону Лиепаи. От трассы надо ехать еще по лесной дороге 10 км, ориентируясь на редкие указатели.



Работает сад с 10.00 до 19.00. Есть скидки на билеты определённым группам лиц. Если вы хотите обойти всю территорию сада, то рассчитывайте побыть там 2-3 часа. Ведь там можно посмотреть 17 объектов. Это и ворота сада, аллея японских клёнов, бонсай сада, круг из камней, каменные фонари и другие интересные места. Находится этот сад на огромной площади в лесном массиве. Туда попасть можно только на машине по трассе от Швянтойи в сторону Лиепаи. От трассы надо ехать еще по лесной дороге 10 км, ориентируясь на редкие указатели.Работает сад с 10.00 до 19.00. Есть скидки на билеты определённым группам лиц. Если вы хотите обойти всю территорию сада, то рассчитывайте побыть там 2-3 часа. Ведь там можно посмотреть 17 объектов. Это и ворота сада, аллея японских клёнов, бонсай сада, круг из камней, каменные фонари и другие интересные места.











Можно отдохнуть на скамейках и возле водоёма, которое называют «Зеркалом знаний». В лавке растений можно приобрести понравившиеся экзотические растения.



А в конце путешествия в чайном домике под мелодичные звуки можно угоститься разными ароматными настоями из лечебных трав. Есть ещё в Японском саду «Забор исполнения желаний», на который можно повесить ленточку с самым заветным личным желанием. И оно должно исполниться, если очень-очень верить!



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Можно подняться и на гору Музыканта, высота которой 26 метров над уровнем моря. Здесь есть и прекрасная «Аллея именных сакур». Это аллея создана людьми, которые приобрели это красивое дерево, посадили его и на табличке написали свою имя, фамилию и дату посадки дерева.Можно отдохнуть на скамейках и возле водоёма, которое называют «Зеркалом знаний». В лавке растений можно приобрести понравившиеся экзотические растения.А в конце путешествия в чайном домике под мелодичные звуки можно угоститься разными ароматными настоями из лечебных трав. Есть ещё в Японском саду «Забор исполнения желаний», на который можно повесить ленточку с самым заветным личным желанием. И оно должно исполниться, если очень-очень верить! Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: чай, «Японский сад» — статья прочитана 151 раз Комментарии