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Из него желчь исходит. Петросян подал заявление в прокуратуру на сатирика Коклюшкина

Артист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев


Как объяснил адвокат юмориста, его клиента возмутили оскорбления в адрес его молодой супруги, сообщает ЛАЙФ.

Евгений Петросян подал заявление в прокуратуру по статье "Оскорбление". Юморист требует привлечь к ответственности сатирика Виктора Коклюшкина, который якобы допустил в одном из своих интервью непозволительные высказывания в адрес Татьяны Брухуновой, молодой супруги комика. Об этом сообщил звёздный адвокат Сергей Жорин.

— Одно дело — конструктивно критиковать, другое — переходить на оскорбление, особенно в отношении женщины. Я, если честно, уже некоторое время замечаю за Коклюшкиным такую злость, и, может быть, из него желчь даже какая-то исходит, — рассказал "Пятому каналу" адвокат.
Как отметил представитель юмориста, если Коклюшкин действительно говорил оскорбления в адрес жены Петросяна и этот факт подтвердится, сатирику грозит штраф. Впрочем, адвокат надеется, что Коклюшкин извинится за свои слова перед семьёй Петросяна.

Как сообщал Лайф, 74-летний юморист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой в декабре 2019-го. Через несколько месяцев появилась информация, что они якобы стали родителями. А недавно влюблённые выложили первое совместное фото в парной одежде. Однако вскоре стало известно, что в отношениях пары всё не так гладко, как кажется со стороны.
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life.ru
Категории: общество, культура, чп и криминал
Ключевые слова: суд, юмор, Петросян, Коклюшкин, сатирик
География: Россия
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добавлена вчера, 7 июля, 20:00

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