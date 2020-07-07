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«Славянский родник-2020» подвёл итоги

Полина Юрченко. 16 лет, "Бумажные кораблики", г. Борисов. Беларусь




Со 2 июня по 5 июля в Клайпедской картинной галерее им. П. Домшайтиса, являющейся филиалом Литовского Национального музея искусств, прошла международная выставка детских рисунков.

На ней были представлены работы лауреатов конкурса «Славянский родник-2020», посвящённого памяти великих славянских просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

К сожалению, пандемия не позволила провести торжественное открытие выставки и церемонию награждения лауреатов из Литовской Республики (все дипломы и подарки были вручены индивидуально каждому участнику или его учителю). Безусловно, тяжёлая ситуация, вызванная эпидемией, сказалась и на количестве участников конкурса.
Однако, те, кто готовился к нему заранее, успели создать конкурсные работы ещё до закрытия школ, и на протяжении карантина в Клайпеду проходили посылки с рисунками из разных стран. В итоге посетители картинной галереи в Клайпеде смогли увидеть замечательную выставку работ юных художников из Беларуси, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, России, Румынии, Словении, Таиланда, Турции, Украины.

Светлана Петровичева. 14 лет. "Медведь". г. Биробиджан. Россия




И, несмотря на то, что стран-участниц конкурса оказалось намного меньше, чем обычно, экспозиция получилась не менее интересная, чем в прошлые годы. Внимание зрителей привлекли выразительные графические работы, присланные с Дальнего Востока (из Биробиджана) и Мурманской области, иконы юных румынских семинаристов, яркие рисунки детей из Гонконга и Экибастуза, вдумчивые работы белорусских школьников, мастерски выполненные акварельные пейзажи и линогравюры московских участников…

Порадовали членов жюри хорошим уровнем работ и ребята из Клайпеды. Дипломом I степени отмечены работы Ксении Красновой (Просветительский Центр им. А. Рублёва) и Ульяны Юозайтите (гимназия им. Э. Бальсиса); дипломами II степени награждены Ева Милинавичуте и Карина Шафигулина из «Жалякальнё» гимназии, Линда Самошкайте (прогимназия им. М. Горького), Мария Красных (прогимназия «Сантарвес»), Лиза Евдокимова и Аня Данилекнко (Центр им. А. Рублева); дипломы III степени получили Алексей Даниленко, ученик художественной студии при Центре А. Рублева, и школьницы из прогимназии «Сантарвес» - Руслана Липченко и Марта Сидорина.

Ульяна Юозайтите. 12 лет. "Мой город". г. Клайпеда. Литва




Конкурс «Славянский родник» зародился в 2003 году в школе им. Андрея Рублёва и проводился ежегодно при активном участии общества христианского просвещения «Слово» и финансовой поддержке городского самоуправления. Закрытие школы А. Рублёва в 2014 году логично могло повлечь за собой и прекращение конкурса, но пришло немало писем от его постоянных участников с просьбой не закрывать конкурс.

Продолжению проекта способствовала директор картинной галереи П.Домшайтиса Кристина Якубавичене: благодаря ей, ежегодные итоговые выставки «Славянского родника» стали проводиться в залах этого музея. Организаторы конкурса благодарны сотрудникам галереи за их труд и душевное расположение.

Елизавета Хабалова. "Церковь". г. Москва. Россия




Однако последние два года Самоуправление Клайпеды отказывает в финансировании конкурса, поэтому теперь ответ на вопрос о целесообразности продолжения данного проекта кажется очевидным.

Маргарита АРТАМОНОВА,

организатор конкурса,

специально для «Обзора»

Лютфие Тосун. 9 лет. "Детство". г. Запорожье. Украина




Рисунки участников конкурса:

Орсолия Балогх. 11 лет. "Олень". Беретьёфалу. Венгрия


Вайда Ругините. 8 лет. Родной край. г. Плателяй. Литва


Алина Силко. 12 лет. "Коляда". г. Черноморск. Украина


Анжело По Чи. 6 лет. "Ноев ковчег". г. Гонконг. Китай


Мехмет Тугрул Гакироглу. 11 лет. Автопортрет. г. Трабизон. Турция


Елена Мирошниченко. 10 лет. "Медовый спас". г. Павлоградка. Россия


Юлия Сабурова. 9 лет. "Мой Казахстан". г. Экибастуз. Казахстан


Джи Лау Юоу. 11 лет. "Традиционный китайский уличный театр". г. Гонконг. Китай


Екатерина Манькова. 15 лет. "Беломорье". г. Мончегорск. Россия


Категории: культура, в странах Балтии, образование
Ключевые слова: «Славянский родник-2020»
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 7 июля, 14:40

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