«Славянский родник-2020» подвёл итоги 🔊 Воспроизвести Полина Юрченко. 16 лет, "Бумажные кораблики", г. Борисов. Беларусь







Со 2 июня по 5 июля в Клайпедской картинной галерее им. П. Домшайтиса, являющейся филиалом Литовского Национального музея искусств, прошла международная выставка детских рисунков.



На ней были представлены работы лауреатов конкурса «Славянский родник-2020», посвящённого памяти великих славянских просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.



К сожалению, пандемия не позволила провести торжественное открытие выставки и церемонию награждения лауреатов из Литовской Республики (все дипломы и подарки были вручены индивидуально каждому участнику или его учителю). Безусловно, тяжёлая ситуация, вызванная эпидемией, сказалась и на количестве участников конкурса. На ней были представлены работы лауреатов конкурса «Славянский родник-2020», посвящённого памяти великих славянских просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.К сожалению, пандемия не позволила провести торжественное открытие выставки и церемонию награждения лауреатов из Литовской Республики (все дипломы и подарки были вручены индивидуально каждому участнику или его учителю). Безусловно, тяжёлая ситуация, вызванная эпидемией, сказалась и на количестве участников конкурса.



Светлана Петровичева. 14 лет. "Медведь". г. Биробиджан. Россия







И, несмотря на то, что стран-участниц конкурса оказалось намного меньше, чем обычно, экспозиция получилась не менее интересная, чем в прошлые годы. Внимание зрителей привлекли выразительные графические работы, присланные с Дальнего Востока (из Биробиджана) и Мурманской области, иконы юных румынских семинаристов, яркие рисунки детей из Гонконга и Экибастуза, вдумчивые работы белорусских школьников, мастерски выполненные акварельные пейзажи и линогравюры московских участников…



Порадовали членов жюри хорошим уровнем работ и ребята из Клайпеды. Дипломом I степени отмечены работы Ксении Красновой (Просветительский Центр им. А. Рублёва) и Ульяны Юозайтите (гимназия им. Э. Бальсиса); дипломами II степени награждены Ева Милинавичуте и Карина Шафигулина из «Жалякальнё» гимназии, Линда Самошкайте (прогимназия им. М. Горького), Мария Красных (прогимназия «Сантарвес»), Лиза Евдокимова и Аня Данилекнко (Центр им. А. Рублева); дипломы III степени получили Алексей Даниленко, ученик художественной студии при Центре А. Рублева, и школьницы из прогимназии «Сантарвес» - Руслана Липченко и Марта Сидорина.



Ульяна Юозайтите. 12 лет. "Мой город". г. Клайпеда. Литва







Конкурс «Славянский родник» зародился в 2003 году в школе им. Андрея Рублёва и проводился ежегодно при активном участии общества христианского просвещения «Слово» и финансовой поддержке городского самоуправления. Закрытие школы А. Рублёва в 2014 году логично могло повлечь за собой и прекращение конкурса, но пришло немало писем от его постоянных участников с просьбой не закрывать конкурс.



Продолжению проекта способствовала директор картинной галереи П.Домшайтиса Кристина Якубавичене: благодаря ей, ежегодные итоговые выставки «Славянского родника» стали проводиться в залах этого музея. Организаторы конкурса благодарны сотрудникам галереи за их труд и душевное расположение.



Елизавета Хабалова. "Церковь". г. Москва. Россия







Однако последние два года Самоуправление Клайпеды отказывает в финансировании конкурса, поэтому теперь ответ на вопрос о целесообразности продолжения данного проекта кажется очевидным.



Маргарита АРТАМОНОВА,



организатор конкурса,



специально для «Обзора»



Лютфие Тосун. 9 лет. "Детство". г. Запорожье. Украина







Рисунки участников конкурса:



Орсолия Балогх. 11 лет. "Олень". Беретьёфалу. Венгрия



Вайда Ругините. 8 лет. Родной край. г. Плателяй. Литва



Алина Силко. 12 лет. "Коляда". г. Черноморск. Украина



Анжело По Чи. 6 лет. "Ноев ковчег". г. Гонконг. Китай



Мехмет Тугрул Гакироглу. 11 лет. Автопортрет. г. Трабизон. Турция



Елена Мирошниченко. 10 лет. "Медовый спас". г. Павлоградка. Россия



Юлия Сабурова. 9 лет. "Мой Казахстан". г. Экибастуз. Казахстан



Джи Лау Юоу. 11 лет. "Традиционный китайский уличный театр". г. Гонконг. Китай



Екатерина Манькова. 15 лет. "Беломорье". г. Мончегорск. Россия



Однако, те, кто готовился к нему заранее, успели создать конкурсные работы ещё до закрытия школ, и на протяжении карантина в Клайпеду проходили посылки с рисунками из разных стран. В итоге посетители картинной галереи в Клайпеде смогли увидеть замечательную выставку работ юных художников из Беларуси, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, России, Румынии, Словении, Таиланда, Турции, Украины.И, несмотря на то, что стран-участниц конкурса оказалось намного меньше, чем обычно, экспозиция получилась не менее интересная, чем в прошлые годы. Внимание зрителей привлекли выразительные графические работы, присланные с Дальнего Востока (из Биробиджана) и Мурманской области, иконы юных румынских семинаристов, яркие рисунки детей из Гонконга и Экибастуза, вдумчивые работы белорусских школьников, мастерски выполненные акварельные пейзажи и линогравюры московских участников…Порадовали членов жюри хорошим уровнем работ и ребята из Клайпеды. Дипломом I степени отмечены работы Ксении Красновой (Просветительский Центр им. А. Рублёва) и Ульяны Юозайтите (гимназия им. Э. Бальсиса); дипломами II степени награждены Ева Милинавичуте и Карина Шафигулина из «Жалякальнё» гимназии, Линда Самошкайте (прогимназия им. М. Горького), Мария Красных (прогимназия «Сантарвес»), Лиза Евдокимова и Аня Данилекнко (Центр им. А. Рублева); дипломы III степени получили Алексей Даниленко, ученик художественной студии при Центре А. Рублева, и школьницы из прогимназии «Сантарвес» - Руслана Липченко и Марта Сидорина.Конкурс «Славянский родник» зародился в 2003 году в школе им. Андрея Рублёва и проводился ежегодно при активном участии общества христианского просвещения «Слово» и финансовой поддержке городского самоуправления. Закрытие школы А. Рублёва в 2014 году логично могло повлечь за собой и прекращение конкурса, но пришло немало писем от его постоянных участников с просьбой не закрывать конкурс.Продолжению проекта способствовала директор картинной галереи П.Домшайтиса Кристина Якубавичене: благодаря ей, ежегодные итоговые выставки «Славянского родника» стали проводиться в залах этого музея. Организаторы конкурса благодарны сотрудникам галереи за их труд и душевное расположение.Однако последние два года Самоуправление Клайпеды отказывает в финансировании конкурса, поэтому теперь ответ на вопрос о целесообразности продолжения данного проекта кажется очевидным. Категории: культура, в странах Балтии, образование Ключевые слова: «Славянский родник-2020» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 192 раза Комментарии