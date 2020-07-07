«Славянский родник-2020» подвёл итоги

Со 2 июня по 5 июля в Клайпедской картинной галерее им. П. Домшайтиса, являющейся филиалом Литовского Национального музея искусств, прошла международная выставка детских рисунков.
На ней были представлены работы лауреатов конкурса «Славянский родник-2020», посвящённого памяти великих славянских просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
К сожалению, пандемия не позволила провести торжественное открытие выставки и церемонию награждения лауреатов из Литовской Республики (все дипломы и подарки были вручены индивидуально каждому участнику или его учителю). Безусловно, тяжёлая ситуация, вызванная эпидемией, сказалась и на количестве участников конкурса.
Однако, те, кто готовился к нему заранее, успели создать конкурсные работы ещё до закрытия школ, и на протяжении карантина в Клайпеду проходили посылки с рисунками из разных стран. В итоге посетители картинной галереи в Клайпеде смогли увидеть замечательную выставку работ юных художников из Беларуси, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, России, Румынии, Словении, Таиланда, Турции, Украины.
И, несмотря на то, что стран-участниц конкурса оказалось намного меньше, чем обычно, экспозиция получилась не менее интересная, чем в прошлые годы. Внимание зрителей привлекли выразительные графические работы, присланные с Дальнего Востока (из Биробиджана) и Мурманской области, иконы юных румынских семинаристов, яркие рисунки детей из Гонконга и Экибастуза, вдумчивые работы белорусских школьников, мастерски выполненные акварельные пейзажи и линогравюры московских участников…
Порадовали членов жюри хорошим уровнем работ и ребята из Клайпеды. Дипломом I степени отмечены работы Ксении Красновой (Просветительский Центр им. А. Рублёва) и Ульяны Юозайтите (гимназия им. Э. Бальсиса); дипломами II степени награждены Ева Милинавичуте и Карина Шафигулина из «Жалякальнё» гимназии, Линда Самошкайте (прогимназия им. М. Горького), Мария Красных (прогимназия «Сантарвес»), Лиза Евдокимова и Аня Данилекнко (Центр им. А. Рублева); дипломы III степени получили Алексей Даниленко, ученик художественной студии при Центре А. Рублева, и школьницы из прогимназии «Сантарвес» - Руслана Липченко и Марта Сидорина.
Конкурс «Славянский родник» зародился в 2003 году в школе им. Андрея Рублёва и проводился ежегодно при активном участии общества христианского просвещения «Слово» и финансовой поддержке городского самоуправления. Закрытие школы А. Рублёва в 2014 году логично могло повлечь за собой и прекращение конкурса, но пришло немало писем от его постоянных участников с просьбой не закрывать конкурс.
Продолжению проекта способствовала директор картинной галереи П.Домшайтиса Кристина Якубавичене: благодаря ей, ежегодные итоговые выставки «Славянского родника» стали проводиться в залах этого музея. Организаторы конкурса благодарны сотрудникам галереи за их труд и душевное расположение.
Однако последние два года Самоуправление Клайпеды отказывает в финансировании конкурса, поэтому теперь ответ на вопрос о целесообразности продолжения данного проекта кажется очевидным.
Маргарита АРТАМОНОВА,
организатор конкурса,
специально для «Обзора»
Рисунки участников конкурса:
И, несмотря на то, что стран-участниц конкурса оказалось намного меньше, чем обычно, экспозиция получилась не менее интересная, чем в прошлые годы. Внимание зрителей привлекли выразительные графические работы, присланные с Дальнего Востока (из Биробиджана) и Мурманской области, иконы юных румынских семинаристов, яркие рисунки детей из Гонконга и Экибастуза, вдумчивые работы белорусских школьников, мастерски выполненные акварельные пейзажи и линогравюры московских участников…
Порадовали членов жюри хорошим уровнем работ и ребята из Клайпеды. Дипломом I степени отмечены работы Ксении Красновой (Просветительский Центр им. А. Рублёва) и Ульяны Юозайтите (гимназия им. Э. Бальсиса); дипломами II степени награждены Ева Милинавичуте и Карина Шафигулина из «Жалякальнё» гимназии, Линда Самошкайте (прогимназия им. М. Горького), Мария Красных (прогимназия «Сантарвес»), Лиза Евдокимова и Аня Данилекнко (Центр им. А. Рублева); дипломы III степени получили Алексей Даниленко, ученик художественной студии при Центре А. Рублева, и школьницы из прогимназии «Сантарвес» - Руслана Липченко и Марта Сидорина.
Конкурс «Славянский родник» зародился в 2003 году в школе им. Андрея Рублёва и проводился ежегодно при активном участии общества христианского просвещения «Слово» и финансовой поддержке городского самоуправления. Закрытие школы А. Рублёва в 2014 году логично могло повлечь за собой и прекращение конкурса, но пришло немало писем от его постоянных участников с просьбой не закрывать конкурс.
Продолжению проекта способствовала директор картинной галереи П.Домшайтиса Кристина Якубавичене: благодаря ей, ежегодные итоговые выставки «Славянского родника» стали проводиться в залах этого музея. Организаторы конкурса благодарны сотрудникам галереи за их труд и душевное расположение.
Однако последние два года Самоуправление Клайпеды отказывает в финансировании конкурса, поэтому теперь ответ на вопрос о целесообразности продолжения данного проекта кажется очевидным.
Маргарита АРТАМОНОВА,
организатор конкурса,
специально для «Обзора»
Рисунки участников конкурса: