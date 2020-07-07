Главная >> Новости >> экономика, чп и криминал, технологии, в России >> Советника главы Роскосмоса подозревают в передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО /видео/

Советника главы Роскосмоса подозревают в передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО /видео/



Задержанный сотрудниками ФСБ советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.
В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет колонии. В ФСБ сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Ранее о задержании Сафронова за госизмену сообщили в Роскосмосе.

Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и спецкорреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - спецкорреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае этого года Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике, курировал ряд спецпрограмм госкорпорации.

ТАСС
Категории: экономика, чп и криминал, технологии, в России
Ключевые слова: арест, шпионаж, Роскосмос
География: Россия
статья прочитана 215 раз
добавлена сегодня, 7 июля, 12:09

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка