Советника главы Роскосмоса подозревают в передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО /видео/ 🔊 Воспроизвести



Задержанный сотрудниками ФСБ советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Об этом



"Федеральной службой безопасности в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации", - сообщили в ФСБ. Задержанный сотрудниками ФСБ советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России."Федеральной службой безопасности в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.



Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и спецкорреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - спецкорреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае этого года Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике, курировал ряд спецпрограмм госкорпорации.



В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет колонии. В ФСБ сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Ранее о задержании Сафронова за госизмену сообщили в Роскосмосе.Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и спецкорреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - спецкорреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае этого года Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике, курировал ряд спецпрограмм госкорпорации. ТАСС Категории: экономика, чп и криминал, технологии, в России Ключевые слова: арест, шпионаж, Роскосмос География: Россия — статья прочитана 215 раз Комментарии