О коронавирусе в Литве сегодня, 7 июля /дополнено/

Установлены три новых случая коронавируса, общее число – 1844
За минувшие сутки в Литве подвержены три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1844, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.
В данный момент коронавирусом больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 64 человека.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 38 завозных случаев.
За сутки проверено 1016 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 тыс. 407.
За минувшие сутки коронавирус установлен у вернувшегося из Швеции жителя Электренай и двух вильнюсцев, информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Работавший на строительном предприятии мужчина 4 июля прибыл на пароме из шведского Капеллскара в эстонский порт Палдиски, а оттуда добрался на автомобиле в Электренай.
"Установлено одно лицо, имевшее контакт - член семьи. По предварительным данным, вернувшийся в Литву человек изолировался", - сказала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.
Один из выявленных в Вильнюсе случаев связан с установленными ранее заражениями. Проверяется версия, что очаг может быть связан с транспортным предприятием в Неменчине, на которое приезжают жители Беларуси.
"В понедельник мы сообщали, что от мужа коронавирусом заразилась жена, а теперь заболевание установлено у человека, работающего на предприятии жены. Сейчас идентифицированы восемь имевших контакт человек, они изолированы", - сказала Г. Мегелинскене.
Обстоятельства заражения третьего человека – безработного жителя Вильнюса еще не ясны.
"Первого июля он ехал поездом Пабраде-Вильнюс, время отправления – 19:30 часов, вагон уточнить не может. Вечером того же дня с 22 часов находился в баре Plus Plus Plus, что на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе. Второго июля следовал поездом Вильнюс–Пабраде, время отправления – 10.45 час., вагона уточнить также не может. Третьего июля побывал в Антакальнисской поликлинике. В данный момент идентифицировано и изолировано 11 лиц, имевших контакт", – сообщила глава центра.
Центр также собрал больше информации о нескольких случаях, выявленных в выходные дни.
"В воскресенье коронавирус был подтврежден у работника Социального дома опеки Висагинаса, в социальной среде выявлены девять лиц, имевших контакт, в доме опеки – 10 работников и 31 постоялец. Работники изолированы, пациенты по возможности разделены, организовано тестирование – ответы тестов всех отрицательные", – сказала она.
"В понедельник вирус подтвержден у работницы базы Maxima, установлено, что у нее был контакт с семью коллегами, а дома – с двумя лицами. Кроме того, заболевший человек 27 июня участвовал в юбилее в деревне Мишкиняй, в котором участвовали около 17 человек. Коллеги и члены семей – изолированы. Обстоятельства участия зараженной в празднике выявилось лишь сегодня, поэтому специалисты сейчас пытаются связаться с присутствовавшими на дне рождения. Обстоятельства заражения женщины еще не ясны", – добавила представитель НЦОЗ.
По данным вторника, в Литве подвержены 1844 случая коронавируса, больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 64 человека.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 38 завозных случаев.
* * *
Во вторник коронавирус был выявлен у монаха-францисканца, проживающего в Монастыре Богоявления в Кретингском районе Литвы, подтвердили BNS в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).
"Сегодня выявлен новый ввозной случай в Кретингском районе. Третьего июля лицо на автомобиле вернулось из Чехии через пограничный пост в Сувалках", – сообщила BNSBNS заведующая Отделом управления инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.
По ее словам, вместе с ним путешествовал еще один человек. В связи с проявившимися симптомами он госпитализирован в Клайпедскую университетскую больницу, там у него был подтвержден коронавирус.
Как сообщил настоятель Кретингского прихода Астиюс Кнгис, монах находился за границей в отпуске, а по возвращении в Литву гостил у родни.
"Он вернулся в пятницу вечером, в субботу поехал к родне в Вилкавишкис, а в субботу вечером уже почувствовал жар. В воскресенье был взят анализ, а сегодня утром поступили сообщения о том, что он болеет. Как только он вернулся, мы его изолировали, больших контактов у него не было", – сказал настоятель.
Он также сообщил, что прихожанин, который путешествовал вместе с монахом, в понедельник побывал на вечерней службе в кретингском храме.
"Это человек без чувства ответственности, поскольку в понедельник он явился в храм с температурой. Брат Гедиминас, узнав о том, что у него температура, попросил его покинуть храм. Сейчас храм закрыт, мы ждем дезинфекцию. Я сам не участвовал, но на службе могли присутствовать от 15 до 20 человек", – сказал А. Кунгис.
По данным вторника, в Литве подвержены 1844 случая коронавируса, больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.
"Установлено одно лицо, имевшее контакт - член семьи. По предварительным данным, вернувшийся в Литву человек изолировался", - сказала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.
Один из выявленных в Вильнюсе случаев связан с установленными ранее заражениями. Проверяется версия, что очаг может быть связан с транспортным предприятием в Неменчине, на которое приезжают жители Беларуси.
"В понедельник мы сообщали, что от мужа коронавирусом заразилась жена, а теперь заболевание установлено у человека, работающего на предприятии жены. Сейчас идентифицированы восемь имевших контакт человек, они изолированы", - сказала Г. Мегелинскене.
Обстоятельства заражения третьего человека – безработного жителя Вильнюса еще не ясны.
"Первого июля он ехал поездом Пабраде-Вильнюс, время отправления – 19:30 часов, вагон уточнить не может. Вечером того же дня с 22 часов находился в баре Plus Plus Plus, что на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе. Второго июля следовал поездом Вильнюс–Пабраде, время отправления – 10.45 час., вагона уточнить также не может. Третьего июля побывал в Антакальнисской поликлинике. В данный момент идентифицировано и изолировано 11 лиц, имевших контакт", – сообщила глава центра.
Центр также собрал больше информации о нескольких случаях, выявленных в выходные дни.
"В воскресенье коронавирус был подтврежден у работника Социального дома опеки Висагинаса, в социальной среде выявлены девять лиц, имевших контакт, в доме опеки – 10 работников и 31 постоялец. Работники изолированы, пациенты по возможности разделены, организовано тестирование – ответы тестов всех отрицательные", – сказала она.
"В понедельник вирус подтвержден у работницы базы Maxima, установлено, что у нее был контакт с семью коллегами, а дома – с двумя лицами. Кроме того, заболевший человек 27 июня участвовал в юбилее в деревне Мишкиняй, в котором участвовали около 17 человек. Коллеги и члены семей – изолированы. Обстоятельства участия зараженной в празднике выявилось лишь сегодня, поэтому специалисты сейчас пытаются связаться с присутствовавшими на дне рождения. Обстоятельства заражения женщины еще не ясны", – добавила представитель НЦОЗ.
По данным вторника, в Литве подвержены 1844 случая коронавируса, больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 64 человека.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 38 завозных случаев.
* * *
Во вторник коронавирус был выявлен у монаха-францисканца, проживающего в Монастыре Богоявления в Кретингском районе Литвы, подтвердили BNS в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).
"Сегодня выявлен новый ввозной случай в Кретингском районе. Третьего июля лицо на автомобиле вернулось из Чехии через пограничный пост в Сувалках", – сообщила BNSBNS заведующая Отделом управления инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.
По ее словам, вместе с ним путешествовал еще один человек. В связи с проявившимися симптомами он госпитализирован в Клайпедскую университетскую больницу, там у него был подтвержден коронавирус.
Как сообщил настоятель Кретингского прихода Астиюс Кнгис, монах находился за границей в отпуске, а по возвращении в Литву гостил у родни.
"Он вернулся в пятницу вечером, в субботу поехал к родне в Вилкавишкис, а в субботу вечером уже почувствовал жар. В воскресенье был взят анализ, а сегодня утром поступили сообщения о том, что он болеет. Как только он вернулся, мы его изолировали, больших контактов у него не было", – сказал настоятель.
Он также сообщил, что прихожанин, который путешествовал вместе с монахом, в понедельник побывал на вечерней службе в кретингском храме.
"Это человек без чувства ответственности, поскольку в понедельник он явился в храм с температурой. Брат Гедиминас, узнав о том, что у него температура, попросил его покинуть храм. Сейчас храм закрыт, мы ждем дезинфекцию. Я сам не участвовал, но на службе могли присутствовать от 15 до 20 человек", – сказал А. Кунгис.
По данным вторника, в Литве подвержены 1844 случая коронавируса, больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.