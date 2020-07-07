В Беларусь из Литвы отправляется гумпомощь для борьбы с коронавирусом 🔊 Воспроизвести архивное фото: bns.lt



Во вторник из Литвы в Беларусь отправляется гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом, сообщил МИД.



За 50 тыс. евро у компании Bio Circle Balticum приобретено 16,8 тыс. литров дезинфицирующей жидкости, а у компании Interscalit – 8,4 тыс. одноразовых халатов.



Гуманитарнуюпомощь Беларуси выделило правительство Литвы постановлением от 3 июня в ответ на международную просьбу соседней страны о гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19.



В Беларуси зарегистрировано более 63 тыс. заболеваний, 429 человек умерло. Во вторник из Литвы в Беларусь отправляется гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом, сообщил МИД.За 50 тыс. евро у компании Bio Circle Balticum приобретено 16,8 тыс. литров дезинфицирующей жидкости, а у компании Interscalit – 8,4 тыс. одноразовых халатов.Гуманитарнуюпомощь Беларуси выделило правительство Литвы постановлением от 3 июня в ответ на международную просьбу соседней страны о гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19.В Беларуси зарегистрировано более 63 тыс. заболеваний, 429 человек умерло. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Беларусь, помощь, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии