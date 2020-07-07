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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Беларусь из Литвы отправляется гумпомощь для борьбы с коронавирусом
Во вторник из Литвы в Беларусь отправляется гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом, сообщил МИД.
За 50 тыс. евро у компании Bio Circle Balticum приобретено 16,8 тыс. литров дезинфицирующей жидкости, а у компании Interscalit – 8,4 тыс. одноразовых халатов.
Гуманитарнуюпомощь Беларуси выделило правительство Литвы постановлением от 3 июня в ответ на международную просьбу соседней страны о гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19.
В Беларуси зарегистрировано более 63 тыс. заболеваний, 429 человек умерло.
Ключевые слова: Беларусь, помощь, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
Екатерина
7 июля, 18:01
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Обыкновенная компания по рекламе вирусов а также наверное бизнес.
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