Мэра Вильнюса заподозрили в использовании пляжа в предвыборной борьбе 🔊 Воспроизвести © Photo : Vilnius



По мнению главы аграриев Рамунаса Карбаускиса, градоначальник и его партия могли воспользоваться своим служебным положением, сообщает



"Мы наблюдаем, как пляж, оборудованный на площади Лукишкес, возможно, используется Партией свободы в предвыборных целях. Такие действия имеют признаки незаконного финансирования партий, когда при помощи служебного положения в целях политической кампании используются административные ресурсы и бюджетные средства самоуправления, кроме того, частные юридические лица привлекаются для финансирования избирательной кампании, а публикуемые политические рекламные объявления не отмечаются в соответствии с правовыми актами", - цитирует лидера аграриев Рамунаса Карбаускиса пресс-служба партии. По мнению главы аграриев Рамунаса Карбаускиса, градоначальник и его партия могли воспользоваться своим служебным положением, сообщает Sputnik Литва . Правящая партия "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) попросила Главную избирательную комиссию (ГИК) оценить, не были ли совершены незаконные действия одним из лидеров Партии свободы Ремигиюсом Шимашюсом и самой политической силой при установке пляжа на площади Лукишкес за бюджетные средства во время избирательной кампании."Мы наблюдаем, как пляж, оборудованный на площади Лукишкес, возможно, используется Партией свободы в предвыборных целях. Такие действия имеют признаки незаконного финансирования партий, когда при помощи служебного положения в целях политической кампании используются административные ресурсы и бюджетные средства самоуправления, кроме того, частные юридические лица привлекаются для финансирования избирательной кампании, а публикуемые политические рекламные объявления не отмечаются в соответствии с правовыми актами", - цитирует лидера аграриев Рамунаса Карбаускиса пресс-служба партии. В июне вокруг пляжа на площади Лукишкес возник скандал.



Сначала правящая партия обвинила мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в "осквернении" площади, затем парламентарии зарегистрировали законопроект, согласно которому "следует помнить о погибших борцах, мемориальных акцентах борьбы за независимость Литвы и отражать их".



Сейм Литвы принял закон "О мемориальном статусе площади Лукишкес в Вильнюсе". Он вступит в силу в августе. До этого времени компетентные органы должны будут оценить, соответствуют ли текущее состояние и управление пляжем его мемориальному статусу.



Сам Шимашюс, отвечая на обвинения "крестьян", заявлял, что главные литовские партии являются "идеологическими импотентами", они уклоняются от решения настоящих проблем республики, вместо этого их забота – как не позволить людям радоваться и гордиться победой Литвы и ее свободой. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: выборы, площадь, мэр, Шимашюс, пляж География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 50 раз Комментарии