Экономика Литвы: цифры и факты

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ЕК: спад литовской экономики в этом году составит 7,1%, рост в следующем году - 6,7%



Спад литовской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 составит 7,1%, но в следующем году рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит 6,7%, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). В начале мая ЕК прогнозировала, что ВВП Литвы в этом году уменьшится на 7,9%, а в 2021 году вырастет на 7,4%.



По оценке ЕК, в первом квартале этого года по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года реальный ВВП Литвы уменьшился всего на 0,3%, однако во втором квартале спад экономики будет больше, так как меры по борьбе с пандемией в Литве и за рубежом сбили потребление, негативно сказались на инвестициях и международном потоке товаров и услуг.



"Вполне вероятно, что предприятия и домохозяйства некоторое время будут сталкиваться с сильной неуверенностью, даже в условиях смягчения средств по борьбе с коронавирусом. Для некоторых предприятий это означает заключение договоров на более короткие сроки по сравнению с ситуацией до пандемии и спад желания инвестировать. Одновременно есть вероятность того, что рост безработицы и сбережений, а также снижение трудовых доходов негативно скажутся на частном потреблении", - говорится в сообщении ЕК. Спад литовской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 составит 7,1%, но в следующем году рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит 6,7%, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). В начале мая ЕК прогнозировала, что ВВП Литвы в этом году уменьшится на 7,9%, а в 2021 году вырастет на 7,4%.По оценке ЕК, в первом квартале этого года по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года реальный ВВП Литвы уменьшился всего на 0,3%, однако во втором квартале спад экономики будет больше, так как меры по борьбе с пандемией в Литве и за рубежом сбили потребление, негативно сказались на инвестициях и международном потоке товаров и услуг."Вполне вероятно, что предприятия и домохозяйства некоторое время будут сталкиваться с сильной неуверенностью, даже в условиях смягчения средств по борьбе с коронавирусом. Для некоторых предприятий это означает заключение договоров на более короткие сроки по сравнению с ситуацией до пандемии и спад желания инвестировать. Одновременно есть вероятность того, что рост безработицы и сбережений, а также снижение трудовых доходов негативно скажутся на частном потреблении", - говорится в сообщении ЕК. Как сообщает ЕК, согласованная среднегодовая инфляция в Литве в этом году будет 0,8%. С февраля до мая годовая инфляция снижалась, так как повышение цен на услуги и некоторые продукты питания отчасти компенсировалось заметным снижением цен на энергоисточники. В 2021 году из-за намечающегося небольшого повышения цен на нефть и оживления общего спроса согласованная среднегодовая инфляция в Литве должна составить 1,5%.



ЕК прогнозирует, что спад экономики еврозоны в этом году составит 8,7%, а рост в следующем году будет 6,1% (прогноз в мае - спад 7,7% и рост 6,3% соответственно). Как утверждает ЕК, поскольку меры изоляции будут отменяться более постепенно, чем полагалось в весеннем прогнозе, влияние на экономическую деятельность 2020 года будет сильнее, чем ожидалось.



ВВП Латвии в этом год должен уменьшиться на 7%, а в следующем году вырасти на 6,4%, Эстонии - уменьшиться на 7,7% и увеличиться на 6,2% соответственно.



Евростат: годовой рост торговли в Литве – самый заметный в странах Балтии



Годовой рост торговли в Литве в мае был самым заметным в странах Балтии.



За год - в мае по сравнению с маем прошлого года объемы розничной торговли в Литве выросли на 0,9%, в Латвии они снизилась на 0,6%, в Эстонии - увеличились на 0,3%, показывают даные Евростата.



За месяц - в мае по сравнению с апрелем объемы торговли в Литве увеличились на 17,5%, в Латвии - на 7,8%, а в Эстонии - на 16,2%.



Во всем Евросоюзе обхемы розничной торговли за год упали на 4,2%, за месяц - выросли на 16,4%.



Электроэнергия в Литве подешевела за неделю на 28% – Elektrum Lietuva



В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой снизилась на 28%, сообщает независимый поставщик электричества Elektrum Lietuva.



29 июня – 5 июля электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 32,48 евро за мегаватт-час. В Латвии фиксировалось похожее снижение цены - на 27% до 32,98 евро, в Эстонии - на 29% до 32,19 евро за мегаватт-час. Между тем цена на электроэнергию на бирже снизилась на 44% до 1,84 евро за мегаватт-час.



LTG Cargo выходит на польский железнодорожный рынок



Грузоперевозочная компания LTG Cargo литовской государственной группы Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) учредило дочернее предприятие LTG Cargo Polska, которое будет развивать ж/д перевозки в Польше, сообщила группа.



Как сообщается, это делается с целью укрепления поставочного звена и повышения мобильности крупных грузов между Литвой и Польшей. Расширение на Польшу также позволит диверсифицировать риски деятельности LTG Cargo, увеличить поток грузов и выйти на стратегическую цель - 65-70 млн тонн грузов в год.



"Несмотря на то, что ж/д перевозки во всей Европе переживают стресс, мы оцениваем нынешний период как открытое окно возможностей для активного развития. Это позволит нам лучше диверсифицировать свой грузопоток, снизить зависимость от традиционных видов грузов, спрос на который в ближайшие десять лет будет понемногу падать", - сказал для пресс-релиза гендиректор LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас.



LTG Cargo Polska в ближайшее время будет стремиться к стратегическому партнерству с перевозчиками польского рынка в плане развития маршрутов для грузоперевозок между Польшей и Литвой. Сейчас идут переговоры LTG Cargo и крупнейшего в Польше предприятия ж/д перевозок PKP Cargo о создании совместного предприятия (СП). Планируется, что СП займется интермодальными грузоперевозками между Литвой и Польшей.



Перевозками грузов в Польше намерено заняться в ближайшее время и литовская LTG Cargo, которой Совет по ж/д транспорту Польши в конце июня предоставил сертификат безопасности. Компания планирует начать свою деятельность в Польше с регулярных грузоперевозок между Моцкавой и Белостоком. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии