SRF: «большая неуверенность» — и немцы, и военные США встревожены возможным уходом войск из Германии 🔊 Воспроизвести Reuters



Заявление администрации Дональда Трампа о планирующемся отзыве части войск США из Германии вызвало большую неуверенность как среди немцев, так и среди американских военнослужащих. Немецкие депутаты предвидят тяжёлый экономический ущерб для регионов, в которых располагаются крупные военные базы США, не говоря уже о разрыве многих родственных и дружеских связей, сообщает швейцарский телеканал SRF.







Объявленный частичный вывод войск США из Германии спровоцировал «большую неуверенность» среди местного населения и примерно 50 тыс. американских военнослужащих в стране, сообщает швейцарский телеканал SRF.



На этой неделе правительство США официально заявило о намерении вывести 9,5 тыс. из 34,5 тыс. военнослужащих, базирующихся в Германии. Когда конкретно это должно произойти, пока неизвестно. Намерение Дональда Трампа ещё может заблокировать американский парламент — или, по меньшей мере, затруднить его осуществление. Объявленный частичный вывод войск США из Германии спровоцировал «большую неуверенность» среди местного населения и примерно 50 тыс. американских военнослужащих в стране, сообщает швейцарский телеканал SRF.На этой неделе правительство США официально заявило о намерении вывести 9,5 тыс. из 34,5 тыс. военнослужащих, базирующихся в Германии. Когда конкретно это должно произойти, пока неизвестно. Намерение Дональда Трампа ещё может заблокировать американский парламент — или, по меньшей мере, затруднить его осуществление.



В беседе с журналистами швейцарского телеканала он заявил о «фиаско» политики безопасности в НАТО, а также отметил, что в Пфальце на американцев работают 7200 немцев в качестве гражданских сотрудников. Таким образом, вооружённые силы США являются одним из крупнейших работодателей для этой земли Германии.



Кроме того, для этого измученного преобразованиями и скорее слабого в структурном плане региона немалую роль играет также покупательная способность военнослужащих США и их членов семей. В 2013 году бундестаг провёл исследование, результаты которого показали, что этот экономический фактор приносит земле доход в размере около $2 млрд. По мнению Хичлера, не стоит также забывать и о том, что в случае отзыва части войск многие родственные и дружественные связи будут потеряны.



Мэр немецкого города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер подтвердил, что возможный отвод американских войск будет иметь тяжёлые последствия. На базе Рамштайн, входящей в военную общину Кайзерслаутерн, размещаются, в общей сложности, 50 тыс. американцев. 15 тыс. из них — это военнослужащие, 12 тыс. — гражданские лица, и ещё около 25 тыс. — члены семей персонала базы.



Одним из крупнейших партнёров является аэродром Рамштайна, но есть ещё и военные объекты в Кайзерслаутерне. «Если это затронет нас здесь, это точно будет очень ощутимо», — уверен Хехлер. Он подчёркивает, что только в самом городе Рамштайн половину жителей составляют американцы: «Они живут бок о бок с нами, участвуют в наших спортклубах. Это наши соседи и друзья». По его словам, американцам там нравится, но из-за недостатка точной информации они чувствуют себя неуверенно.



О большом непонимании и неуверенности в американских войсках в Германии говорит и Хичлер: «Здесь пока надеются на то, что на самом деле это только внутриполитическая предвыборная пропаганда и всё ограничится заявлением президента США. Но вооружённые силы всерьёз обеспокоены. Они не понимают, как можно оставить один из наиболее важных с точки зрения политики безопасности центров».



Хичлер рассчитывает на победу сопротивления против покидания важных центральноевропейских баз в парламенте США. «Я надеюсь, что президент Соединённых Штатов ещё раз хорошенько это обдумает или, возможно, следующий президент примет совсем другое решение», — цитирует слова немецкого депутата швейцарский телеканал SRF.



Оригинал новости ИноТВ Особенно значительно эта ситуация коснётся немецкой земли Рейнланд-Пфальц. Частичный отвод американских войск будет иметь тяжёлые последствия для Германии и для его федеральной земли, считает депутат СДПГ Томас Хичлер.В беседе с журналистами швейцарского телеканала он заявил о «фиаско» политики безопасности в НАТО, а также отметил, что в Пфальце на американцев работают 7200 немцев в качестве гражданских сотрудников. Таким образом, вооружённые силы США являются одним из крупнейших работодателей для этой земли Германии.Кроме того, для этого измученного преобразованиями и скорее слабого в структурном плане региона немалую роль играет также покупательная способность военнослужащих США и их членов семей. В 2013 году бундестаг провёл исследование, результаты которого показали, что этот экономический фактор приносит земле доход в размере около $2 млрд. По мнению Хичлера, не стоит также забывать и о том, что в случае отзыва части войск многие родственные и дружественные связи будут потеряны.Мэр немецкого города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер подтвердил, что возможный отвод американских войск будет иметь тяжёлые последствия. На базе Рамштайн, входящей в военную общину Кайзерслаутерн, размещаются, в общей сложности, 50 тыс. американцев. 15 тыс. из них — это военнослужащие, 12 тыс. — гражданские лица, и ещё около 25 тыс. — члены семей персонала базы.Одним из крупнейших партнёров является аэродром Рамштайна, но есть ещё и военные объекты в Кайзерслаутерне. «Если это затронет нас здесь, это точно будет очень ощутимо», — уверен Хехлер. Он подчёркивает, что только в самом городе Рамштайн половину жителей составляют американцы: «Они живут бок о бок с нами, участвуют в наших спортклубах. Это наши соседи и друзья». По его словам, американцам там нравится, но из-за недостатка точной информации они чувствуют себя неуверенно.О большом непонимании и неуверенности в американских войсках в Германии говорит и Хичлер: «Здесь пока надеются на то, что на самом деле это только внутриполитическая предвыборная пропаганда и всё ограничится заявлением президента США. Но вооружённые силы всерьёз обеспокоены. Они не понимают, как можно оставить один из наиболее важных с точки зрения политики безопасности центров».Хичлер рассчитывает на победу сопротивления против покидания важных центральноевропейских баз в парламенте США. «Я надеюсь, что президент Соединённых Штатов ещё раз хорошенько это обдумает или, возможно, следующий президент примет совсем другое решение», — цитирует слова немецкого депутата швейцарский телеканал SRF. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, нато, Европа, войска, базы — статья прочитана 52 раза Комментарии