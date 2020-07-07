Компания DPD более чем в 2 раза расширит сеть почтоматов в странах Балтии: наиболее быстро сделать это намечается в Литве 🔊 Воспроизвести В обстановке чрезвычайно быстрого роста электронной коммерции и влияния карантина на привычки людей компания DPD в Литве, Латвии и Эстонии планирует высокие темпы расширения сети почтоматов. В течение 2020-2021 гг. имеющуюся сеть намечается расширить почти в 2,5 раза и довести количество почтоматов до 641. 7,3 млн евро – такая сумма будет вложена в это расширение, и это станет самой крупной инвестицией DPD в инфраструктуру за всю 21-летнюю историю деятельности предприятия. Вторая по величине инвестиция – 6,5 млн евро – направлена на создание автоматизированного распределительного терминала международных почтовых отправлений в Каунасе. «По мере увеличения количества людей, делающих покупки в электронных магазинах, растёт и потребность в почтоматах для получения этих покупок. Результаты опроса жителей ЕС, ещё в прошлом году проведённого по заказу «DPDgroup», показали, что 55 процентов жителей Литвы выбирают доставку через почтомат, в то время, как средний показатель в Европе составляет 13 процентов. Эти тенденции указывают нам направление, в котором мы должны развивать свои услуги, – именно поэтому мы приняли решение о рекордном расширении сети почтоматов в странах Балтии», – говорит генеральный директор DPD в странах Балтии Робертас Вилкайтис. «По мере увеличения количества людей, делающих покупки в электронных магазинах, растёт и потребность в почтоматах для получения этих покупок. Результаты опроса жителей ЕС, ещё в прошлом году проведённого по заказу «DPDgroup», показали, что 55 процентов жителей Литвы выбирают доставку через почтомат, в то время, как средний показатель в Европе составляет 13 процентов. Эти тенденции указывают нам направление, в котором мы должны развивать свои услуги, – именно поэтому мы приняли решение о рекордном расширении сети почтоматов в странах Балтии», – говорит генеральный директор DPD в странах Балтии Робертас Вилкайтис. Самое масштабное расширение – в Литве В Литве сеть почтоматов будет расширяться наиболее масштабно (почти в 3 раза), и к середине 2021 года их число достигнет 235. Ещё в этом году имеющуюся сеть почтоматов в Литве планируется расширить вдвое – до 165. На этот раз внимание будет уделяться не только большим городам, расширение охватит и периферию, включая уникальные места, в которых почтоматов нет, или, по сведениям компании, ощущается их недостаток. Планируется, что большая часть новых почтоматов будет устанавливаться возле торговых центров и в других местах постоянного скопления людей, однако компания готова обратить внимание не только на места расположения магазинов розничных торговых сетей. «Курьерская доставка всё ещё остаётся самым популярным способом получения отправлений, в настоящее время таким образом доставляется свыше 70 процентов всех посылок, это ежедневно обеспечивают более 500 курьеров. Однако на протяжении уже нескольких лет наблюдается стабильный рост электронной коммерции, а также повышение спроса не только на более дешёвые и удобные, но и экологические услуги почтоматов как среди корпоративных, так и среди индивидуальных клиентов», – отмечает Р. Вилкайтис. Феномен почтоматов в странах Балтии По словам Р. Вилкайтиса, сравнение объёмов электронной коммерции в Литве и Европе показывает, что торговля в электронном пространстве в нашей стране достигает среднестатистического уровня, а вот по объёму почтоматов в инфраструктуре этого рынка – мы уникальны. «Это, видимо, объясняется нашим северным характером, традициями общества, преимущественно, мелкого бизнеса, в силу чего мы меньше склонны к общению, чем, например, жители южнее расположенных стран, ведь, похоже, в Литве приживаются и хорошо действуют решения, не требующие участия человека, – почтоматы, тароматы, кассы самообслуживания и др.», – говорит генеральный директор DPD в странах Балтии. Результаты опроса жителей ЕС, проведённого по заказу «DPDgroup», также показали, что больше всего люди ценят удобство – возможность получить заказанные по интернету товары на дом в выбранное время, следить за движением посылки в реальном времени, или по пути на работу / с работы забрать её из почтомата. «Мы планируем и впредь оставаться лидерами доставки отправлений в Литве, но чрезвычайная карантинная ситуация, неопределённость будущего и резкое изменение привычек потребителей внесли существенные коррективы в планировавшееся ранее последовательное расширение. Ещё до карантина соотношение сегментов «бизнес для потребителя (B2C)» и «бизнес для бизнеса (B2B)» составляло 30 процентов и 70 процентов, во время карантина оно изменилось и достигло 60 процентов и 40 процентов. После окончания карантина это соотношение несколько уменьшилось, но мы не сомневаемся, что последние изменения, произошедшие в связи с COVID19, сохранятся надолго», – делится прогнозами Р.Вилкайтис. Данные исследования «E-shopper barometer Global report». Это исследование по заказу «DPD group» провела компания «Growth from Knowledge». В мае–июне 2019 г. было опрошено 24 225 человек в 21 государстве Европы, в том числе 800 человек – в Литве. Зак. № 519 В Литве сеть почтоматов будет расширяться наиболее масштабно (почти в 3 раза), и к середине 2021 года их число достигнет 235. Ещё в этом году имеющуюся сеть почтоматов в Литве планируется расширить вдвое – до 165. На этот раз внимание будет уделяться не только большим городам, расширение охватит и периферию, включая уникальные места, в которых почтоматов нет, или, по сведениям компании, ощущается их недостаток. Планируется, что большая часть новых почтоматов будет устанавливаться возле торговых центров и в других местах постоянного скопления людей, однако компания готова обратить внимание не только на места расположения магазинов розничных торговых сетей. «Курьерская доставка всё ещё остаётся самым популярным способом получения отправлений, в настоящее время таким образом доставляется свыше 70 процентов всех посылок, это ежедневно обеспечивают более 500 курьеров. Однако на протяжении уже нескольких лет наблюдается стабильный рост электронной коммерции, а также повышение спроса не только на более дешёвые и удобные, но и экологические услуги почтоматов как среди корпоративных, так и среди индивидуальных клиентов», – отмечает Р. Вилкайтис.По словам Р. Вилкайтиса, сравнение объёмов электронной коммерции в Литве и Европе показывает, что торговля в электронном пространстве в нашей стране достигает среднестатистического уровня, а вот по объёму почтоматов в инфраструктуре этого рынка – мы уникальны. «Это, видимо, объясняется нашим северным характером, традициями общества, преимущественно, мелкого бизнеса, в силу чего мы меньше склонны к общению, чем, например, жители южнее расположенных стран, ведь, похоже, в Литве приживаются и хорошо действуют решения, не требующие участия человека, – почтоматы, тароматы, кассы самообслуживания и др.», – говорит генеральный директор DPD в странах Балтии. Результаты опроса жителей ЕС, проведённого по заказу «DPDgroup», также показали, что больше всего люди ценят удобство – возможность получить заказанные по интернету товары на дом в выбранное время, следить за движением посылки в реальном времени, или по пути на работу / с работы забрать её из почтомата. «Мы планируем и впредь оставаться лидерами доставки отправлений в Литве, но чрезвычайная карантинная ситуация, неопределённость будущего и резкое изменение привычек потребителей внесли существенные коррективы в планировавшееся ранее последовательное расширение. Ещё до карантина соотношение сегментов «бизнес для потребителя (B2C)» и «бизнес для бизнеса (B2B)» составляло 30 процентов и 70 процентов, во время карантина оно изменилось и достигло 60 процентов и 40 процентов. После окончания карантина это соотношение несколько уменьшилось, но мы не сомневаемся, что последние изменения, произошедшие в связи с COVID19, сохранятся надолго», – делится прогнозами Р.Вилкайтис. Данные исследования «E-shopper barometer Global report». Это исследование по заказу «DPD group» провела компания «Growth from Knowledge». В мае–июне 2019 г. было опрошено 24 225 человек в 21 государстве Европы, в том числе 800 человек – в Литве. Инф. «Обзора» Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, компания, DPD, почтомат Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 206 раз Комментарии