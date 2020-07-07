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В МИД РФ заявили об утрате доверия к США



Россия утратила доверие к США как к контрагенту, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН). По словам дипломата, Вашингтону необходимо восстанавливать доверие, сообщает ВЗГЛЯД.

«Это печальное развитие, мы не видим в США договороспособного партнера, мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать, делать это путем тактики малых шагов», – передает «Коммерсант» слова Рябкова со ссылкой на «Известия ТВ».

6 июля высокопоставленные дипломаты и военные из более 30 стран, включая Россию, обсудили последствия выхода США из ДОН. Рябков заявил, что Россия пока не определила дальнейшие действия в связи с выходом США из Договора по открытому небу, многое зависит от поведения стран-участников соглашения.
Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого. В МИД России указывали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН, а также критиковали США за отказ обсуждать с Россией «претензии» по договору.

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vz.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, США, отношения, связь
География: Россия
статья прочитана 107 раз
добавлена сегодня, 7 июля, 18:00

Комментарии

Тимур
7 июля, 18:11
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Получается раб сделал заявление об утрате доверия к рабовладельцу. Вот это хохма.
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