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Эсминец ВМС США Porter уходит из Чёрного моря
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Чёрного моря в Средиземное. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу 6-го флота американских ВМС.
«Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Чёрного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что корабль зашёл в Чёрное море 17 июня для проведения манёвров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.
Силы российского Южного военного округа отслеживали действия корабля.
russian.rt.com
Ключевые слова: нато, корабли, Черное море
География: Украина
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