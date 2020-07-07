Эсминец ВМС США Porter уходит из Чёрного моря 🔊 Воспроизвести Reuters © Ford Williams/Courtesy U.S. Navy



Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Чёрного моря в Средиземное. Об этом сообщает



«Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Чёрного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности», — говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что корабль зашёл в Чёрное море 17 июня для проведения манёвров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.



Силы российского Южного военного округа отслеживали действия корабля. Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Чёрного моря в Средиземное. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу 6-го флота американских ВМС.«Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Чёрного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности», — говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что корабль зашёл в Чёрное море 17 июня для проведения манёвров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.Силы российского Южного военного округа отслеживали действия корабля. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, корабли, Черное море География: Украина — статья прочитана 119 раз Комментарии