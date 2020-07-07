В. Томашевский переизбран главой ИАПЛ - СХС 🔊 Воспроизвести Вальдемар Томашевский, лидер ИАПЛ-СХС



Лидером входящей в парламентское правящее большинство партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ -СХС) остается Вальдемар Томашевский.



Партия в минувшую субботу сообщила о переизбрании В. Томашевского на създе ИАПЛ-СХС в пятницу.



В. Томашевский третий срок полномочий работает в Европарламенте.



В сейме Литвы работает восемь членов ИАПЛ-СХС, у партии 56 представителей в нескольких советах самоупарвлений. Лидером входящей в парламентское правящее большинство партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ -СХС) остается Вальдемар Томашевский.Партия в минувшую субботу сообщила о переизбрании В. Томашевского на създе ИАПЛ-СХС в пятницу.В. Томашевский третий срок полномочий работает в Европарламенте.В сейме Литвы работает восемь членов ИАПЛ-СХС, у партии 56 представителей в нескольких советах самоупарвлений. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, партия, лидер, ИАПЛ-СХС География: Литва — статья прочитана 92 раза Комментарии