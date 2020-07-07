|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В. Томашевский переизбран главой ИАПЛ - СХС
Лидером входящей в парламентское правящее большинство партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ -СХС) остается Вальдемар Томашевский.
Партия в минувшую субботу сообщила о переизбрании В. Томашевского на създе ИАПЛ-СХС в пятницу.
В. Томашевский третий срок полномочий работает в Европарламенте.
В сейме Литвы работает восемь членов ИАПЛ-СХС, у партии 56 представителей в нескольких советах самоупарвлений.
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|