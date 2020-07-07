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В. Томашевский переизбран главой ИАПЛ - СХС

Вальдемар Томашевский, лидер ИАПЛ-СХС


Лидером входящей в парламентское правящее большинство партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ -СХС) остается Вальдемар Томашевский.

Партия в минувшую субботу сообщила о переизбрании В. Томашевского на създе ИАПЛ-СХС в пятницу.

В. Томашевский третий срок полномочий работает в Европарламенте.

В сейме Литвы работает восемь членов ИАПЛ-СХС, у партии 56 представителей в нескольких советах самоупарвлений.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: выборы, партия, лидер, ИАПЛ-СХС
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 июля, 10:02

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