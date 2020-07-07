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В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов

Фото: TASS/Zuma


Власти штата Джорджия (США) ввели режим чрезвычайного положения и мобилизовали Национальную гвардию из-за беспорядков в столице штата — Атланте. Соответствующее постановление губернатора Брайана Кемпа опубликовано 7 июля сообщает ИЗВЕСТИЯ.

Отмечается, что для установления порядка задействуют порядка 1 тыс. бойцов Нацгвардии.

«Беззаконие в столице нашего штата должно быть прекращено… Я объявил о введении режима чрезвычайного положения потому, что безопасность наших граждан имеет для нас первостепенное значение», — заявил губернатор.


Беспорядки в Атланте вспыхнули с новой силой в День независимости США — 4 июля. В результате стрельбы в городе пострадали 30 человек, пятеро позднее скончались.

Ранее Кемп уже обращался за помощью Нацгвардии в мае, когда в штате начались протесты из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Мужчина погиб при аресте. Инцидент спровоцировал акции против расизма, которые быстро переросли в потасовки, беспорядки и мародерство.

iz.ru
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: война, США, протесты, войска
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добавлена сегодня, 7 июля, 13:00

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