В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов 🔊 Воспроизвести Фото: TASS/Zuma



Власти штата Джорджия (США) ввели режим чрезвычайного положения и мобилизовали Национальную гвардию из-за беспорядков в столице штата — Атланте. Соответствующее постановление губернатора Брайана Кемпа опубликовано 7 июля сообщает



Отмечается, что для установления порядка задействуют порядка 1 тыс. бойцов Нацгвардии.



«Беззаконие в столице нашего штата должно быть прекращено… Я объявил о введении режима чрезвычайного положения потому, что безопасность наших граждан имеет для нас первостепенное значение», — заявил губернатор. Власти штата Джорджия (США) ввели режим чрезвычайного положения и мобилизовали Национальную гвардию из-за беспорядков в столице штата — Атланте. Соответствующее постановление губернатора Брайана Кемпа опубликовано 7 июля сообщает ИЗВЕСТИЯ Отмечается, что для установления порядка задействуют порядка 1 тыс. бойцов Нацгвардии.«Беззаконие в столице нашего штата должно быть прекращено… Я объявил о введении режима чрезвычайного положения потому, что безопасность наших граждан имеет для нас первостепенное значение», — заявил губернатор. Peaceful protests were hijacked by criminals with a dangerous, destructive agenda. Now, innocent Georgians are being targeted, shot, and left for dead. This lawlessness must be stopped and order restored in our capital city. — Brian Kemp (@BrianKempGA) July 7, 2020



Беспорядки в Атланте вспыхнули с новой силой в День независимости США — 4 июля. В результате стрельбы в городе пострадали 30 человек, пятеро позднее скончались.



Ранее Кемп уже обращался за помощью Нацгвардии в мае, когда в штате начались протесты из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Мужчина погиб при аресте. Инцидент спровоцировал акции против расизма, которые быстро переросли в потасовки, беспорядки и мародерство.



Беспорядки в Атланте вспыхнули с новой силой в День независимости США — 4 июля. В результате стрельбы в городе пострадали 30 человек, пятеро позднее скончались.Ранее Кемп уже обращался за помощью Нацгвардии в мае, когда в штате начались протесты из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Мужчина погиб при аресте. Инцидент спровоцировал акции против расизма, которые быстро переросли в потасовки, беспорядки и мародерство. iz.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, войска — статья прочитана 196 раз Комментарии