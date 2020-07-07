Р. Шукис обжаловал решение суда отклонить его иск к ДГБ 🔊 Воспроизвести Раймондас Шукис



Экс-министр Литвы Раймондас Шукис обжаловал решение Вильнюсского участкового суда отклонить его иск к Департаменту госбезопасности (ДГБ) из-за оскорбления чести и достоинства.



Как информировал BNS суд, апелляционная жалоба по поводу принятого 2 июня решения поступила в минувшую пятницу.



Р. Шукис сказал BNS, что обжаловал решение суда, так как его не устраивало решение суда и приведенные в нем аргументы.



Бывший политик оспорил в суде информацию разведки, представленную два года назад проводившему парламентское расследование Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО).



По мнению Р. Шукиса, в этой справке ДГБ информация о нем не соответствует действительности, оскорбляет его честь и достоинство, поэтому должна быть опровергнута. Экс-министр Литвы Раймондас Шукис обжаловал решение Вильнюсского участкового суда отклонить его иск к Департаменту госбезопасности (ДГБ) из-за оскорбления чести и достоинства.Как информировал BNS суд, апелляционная жалоба по поводу принятого 2 июня решения поступила в минувшую пятницу.Р. Шукис сказал BNS, что обжаловал решение суда, так как его не устраивало решение суда и приведенные в нем аргументы.Бывший политик оспорил в суде информацию разведки, представленную два года назад проводившему парламентское расследование Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО).По мнению Р. Шукиса, в этой справке ДГБ информация о нем не соответствует действительности, оскорбляет его честь и достоинство, поэтому должна быть опровергнута. В предоставленной КНБО рассекреченной информации ДГБ упоминает Р. Шукиса как участника процесса, когда представители концерна MG Baltic пытались оказывать влияние на тогдашнюю Партию народного возрождения во главе с Арунасом Валинскасом. ДГБ утверждает, что в 2009 году представители концерна MG Baltic обсуждали Р. Шукиса как вероятного кандидата в спикеры сейма, в министры. В материале ДГБ политик упоминается как член Либерального движения, хотя он никогда не состоял в этой партии.



Рассмотревший дело суд постановил, что ДГБ не распространил не соответствующую действительности информацию, так как представил ее исключительно по просьбе КНБО и не раскрыл ее никаким другим лицам.



В апреле прошлого года Вильнюсский участковый суд признал, что эти данные о Р. Шукисе не соответствуют реальности, а обобщения, сделанные ДГБ, оскорбляют его честь и достоинство, однако не могут быть опровергнуты.



После того, как ДГБ обжаловал это решение, Вильнюсский окружной суд в феврале этого года отменил его и вернул суд на новое рассмотрение Вильнюсскому участковому суду.



После парламентского расследования сейм констатировал, что деятельность MG Baltic представляла угрозу для национальной безопасности Литвы. Концерн назвал это политическим фарсом. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: дгб, суд, скандал, Шукис География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии