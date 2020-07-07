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Р. Шукис обжаловал решение суда отклонить его иск к ДГБ

Раймондас Шукис


Экс-министр Литвы Раймондас Шукис обжаловал решение Вильнюсского участкового суда отклонить его иск к Департаменту госбезопасности (ДГБ) из-за оскорбления чести и достоинства.

Как информировал BNS суд, апелляционная жалоба по поводу принятого 2 июня решения поступила в минувшую пятницу.

Р. Шукис сказал BNS, что обжаловал решение суда, так как его не устраивало решение суда и приведенные в нем аргументы.

Бывший политик оспорил в суде информацию разведки, представленную два года назад проводившему парламентское расследование Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО).

По мнению Р. Шукиса, в этой справке ДГБ информация о нем не соответствует действительности, оскорбляет его честь и достоинство, поэтому должна быть опровергнута.
В предоставленной КНБО рассекреченной информации ДГБ упоминает Р. Шукиса как участника процесса, когда представители концерна MG Baltic пытались оказывать влияние на тогдашнюю Партию народного возрождения во главе с Арунасом Валинскасом. ДГБ утверждает, что в 2009 году представители концерна MG Baltic обсуждали Р. Шукиса как вероятного кандидата в спикеры сейма, в министры. В материале ДГБ политик упоминается как член Либерального движения, хотя он никогда не состоял в этой партии.

Рассмотревший дело суд постановил, что ДГБ не распространил не соответствующую действительности информацию, так как представил ее исключительно по просьбе КНБО и не раскрыл ее никаким другим лицам.

В апреле прошлого года Вильнюсский участковый суд признал, что эти данные о Р. Шукисе не соответствуют реальности, а обобщения, сделанные ДГБ, оскорбляют его честь и достоинство, однако не могут быть опровергнуты.

После того, как ДГБ обжаловал это решение, Вильнюсский окружной суд в феврале этого года отменил его и вернул суд на новое рассмотрение Вильнюсскому участковому суду.

После парламентского расследования сейм констатировал, что деятельность MG Baltic представляла угрозу для национальной безопасности Литвы. Концерн назвал это политическим фарсом.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: дгб, суд, скандал, Шукис
География: Литва
статья прочитана 179 раз
добавлена сегодня, 7 июля, 13:30

Комментарии

прохожий
7 июля, 14:10
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А я яй!
Ежели не ошибаюсь, етот Шукис приложился к свержению Паксаса.
А он оказывается...
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