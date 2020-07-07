Р. Шукис обжаловал решение суда отклонить его иск к ДГБ

Экс-министр Литвы Раймондас Шукис обжаловал решение Вильнюсского участкового суда отклонить его иск к Департаменту госбезопасности (ДГБ) из-за оскорбления чести и достоинства.
Как информировал BNS суд, апелляционная жалоба по поводу принятого 2 июня решения поступила в минувшую пятницу.
Р. Шукис сказал BNS, что обжаловал решение суда, так как его не устраивало решение суда и приведенные в нем аргументы.
Бывший политик оспорил в суде информацию разведки, представленную два года назад проводившему парламентское расследование Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО).
По мнению Р. Шукиса, в этой справке ДГБ информация о нем не соответствует действительности, оскорбляет его честь и достоинство, поэтому должна быть опровергнута.
В предоставленной КНБО рассекреченной информации ДГБ упоминает Р. Шукиса как участника процесса, когда представители концерна MG Baltic пытались оказывать влияние на тогдашнюю Партию народного возрождения во главе с Арунасом Валинскасом. ДГБ утверждает, что в 2009 году представители концерна MG Baltic обсуждали Р. Шукиса как вероятного кандидата в спикеры сейма, в министры. В материале ДГБ политик упоминается как член Либерального движения, хотя он никогда не состоял в этой партии.
Рассмотревший дело суд постановил, что ДГБ не распространил не соответствующую действительности информацию, так как представил ее исключительно по просьбе КНБО и не раскрыл ее никаким другим лицам.
В апреле прошлого года Вильнюсский участковый суд признал, что эти данные о Р. Шукисе не соответствуют реальности, а обобщения, сделанные ДГБ, оскорбляют его честь и достоинство, однако не могут быть опровергнуты.
После того, как ДГБ обжаловал это решение, Вильнюсский окружной суд в феврале этого года отменил его и вернул суд на новое рассмотрение Вильнюсскому участковому суду.
После парламентского расследования сейм констатировал, что деятельность MG Baltic представляла угрозу для национальной безопасности Литвы. Концерн назвал это политическим фарсом.
Рассмотревший дело суд постановил, что ДГБ не распространил не соответствующую действительности информацию, так как представил ее исключительно по просьбе КНБО и не раскрыл ее никаким другим лицам.
В апреле прошлого года Вильнюсский участковый суд признал, что эти данные о Р. Шукисе не соответствуют реальности, а обобщения, сделанные ДГБ, оскорбляют его честь и достоинство, однако не могут быть опровергнуты.
После того, как ДГБ обжаловал это решение, Вильнюсский окружной суд в феврале этого года отменил его и вернул суд на новое рассмотрение Вильнюсскому участковому суду.
После парламентского расследования сейм констатировал, что деятельность MG Baltic представляла угрозу для национальной безопасности Литвы. Концерн назвал это политическим фарсом.
Ежели не ошибаюсь, етот Шукис приложился к свержению Паксаса.
А он оказывается...