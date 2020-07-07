Литва отпраздновала День государства 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Литва в понедельник отпраздновала День государства или День коронации короля Миндаугаса, акцентом которого традиционно стало массовое исполнение гимна в разных городах страны.



Президент Гитанас Науседа сказал, что коронация Миндаугаса 6 июля 1253 года была судьбоносным моментом в плане вхождения Литвы в пространство Западной цивилизации.



"Впервые войдя вместе с королем Миндаугасом в пространство Запада, мы до сих пор движемся по выбранному пути. Мы выросли и созрели в семье европейских государств, а также остаемся открытыми для тех, кто любит свободу и соблюдает законы", - сказал президент.



Праздничные концерты и выставки прошли во многих самоуправлениях Литвы, одновременно, в 21 час началось массовое исполнение гимна в Литве и литовскими диаспорами за рубежом.



В полдень у Президентского дворца, на площади С. Дауканто в Вильнюсе рота почетного караула Вооруженных сил Литвы устроила праздничное выступление, участников празднования поздравили истребители воздушной полиции НАТО.



Эксклюзивное мероприятие состоялось в Париже - возле Триумфальной арки прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в честь Литвы. Литва в понедельник отпраздновала День государства или День коронации короля Миндаугаса, акцентом которого традиционно стало массовое исполнение гимна в разных городах страны.Президент Гитанас Науседа сказал, что коронация Миндаугаса 6 июля 1253 года была судьбоносным моментом в плане вхождения Литвы в пространство Западной цивилизации."Впервые войдя вместе с королем Миндаугасом в пространство Запада, мы до сих пор движемся по выбранному пути. Мы выросли и созрели в семье европейских государств, а также остаемся открытыми для тех, кто любит свободу и соблюдает законы", - сказал президент.Праздничные концерты и выставки прошли во многих самоуправлениях Литвы, одновременно, в 21 час началось массовое исполнение гимна в Литве и литовскими диаспорами за рубежом.В полдень у Президентского дворца, на площади С. Дауканто в Вильнюсе рота почетного караула Вооруженных сил Литвы устроила праздничное выступление, участников празднования поздравили истребители воздушной полиции НАТО.Эксклюзивное мероприятие состоялось в Париже - возле Триумфальной арки прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в честь Литвы. BNS Категории: политика, история Ключевые слова: праздник, Миндаугас, коронация География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии