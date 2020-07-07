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Секира санкций. Новости от FITZROY на 7 июля

Fabrizio Bensch | Reuters


Лондон впервые после брексита отдельно от ЕС ввёл санкции

От чумы до чумы: сто лет спустя граница снова закрывается

Рубенс из кладовки: шедевр фламандца хранился среди барахла

Канада проверит своего “патронат”-премьера

Ушёл гений саундтреков

Израиль поднял линию “Горизонта”

Подробнее здесь на FITZROY
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Категории: политика, общество, культура, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 152 раза
добавлена сегодня, 7 июля, 09:00

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