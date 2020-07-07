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Госдеп США одобрил продажу Литве шести вертолётов Black Hawk
Госдеп США одобрил продажу Литве шести вертолётов Black Hawk и оснащения на сумму $380 млн. Об этом сообщили в управлении военного сотрудничества Минобороны США, сообщает RT.
«Правительство Литвы запросило покупку шести вертолётов UH-60M Black Hawk в стандартной конфигурации», — говорится в соответствующем документе.
Также в сделку входят запасные двигатели, системы предупреждения о приближении ракеты, 12 пулемётов, приборы ночного видения и другое.
«Эти вертолёты улучшат взаимодействие с США и НАТО при быстром реагировании в целом ряде миссий и оперативную доставку подразделений», — цитирует документ РИА Новости.
Уточняется, что Литва может использовать технику для расширения вооружённых сил с целью «обеспечения многозадачной поддержки в регионе и борьбы с террористическими угрозами».
Кроме того, такое разрешение от Госдепа является лишь частью подготовительного этапа и не гарантирует реализацию сделки.
В феврале совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, технологии
Ключевые слова: вооружение, закупки, вертолёты, БМП, минобороны, Госдеп
География: Литва
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