Госдеп США одобрил продажу Литве шести вертолётов Black Hawk 🔊 Воспроизвести Reuters



Госдеп США одобрил продажу Литве шести вертолётов Black Hawk и оснащения на сумму $380 млн. Об этом сообщили в управлении военного сотрудничества Минобороны США, сообщает



«Правительство Литвы запросило покупку шести вертолётов UH-60M Black Hawk в стандартной конфигурации», — говорится в соответствующем документе.



Также в сделку входят запасные двигатели, системы предупреждения о приближении ракеты, 12 пулемётов, приборы ночного видения и другое.



«Эти вертолёты улучшат взаимодействие с США и НАТО при быстром реагировании в целом ряде миссий и оперативную доставку подразделений», — цитирует документ РИА Новости.



Уточняется, что Литва может использовать технику для расширения вооружённых сил с целью «обеспечения многозадачной поддержки в регионе и борьбы с террористическими угрозами».



Кроме того, такое разрешение от Госдепа является лишь частью подготовительного этапа и не гарантирует реализацию сделки.



В феврале совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран. Госдеп США одобрил продажу Литве шести вертолётов Black Hawk и оснащения на сумму $380 млн. Об этом сообщили в управлении военного сотрудничества Минобороны США, сообщает RT «Правительство Литвы запросило покупку шести вертолётов UH-60M Black Hawk в стандартной конфигурации», — говорится в соответствующем документе.Также в сделку входят запасные двигатели, системы предупреждения о приближении ракеты, 12 пулемётов, приборы ночного видения и другое.«Эти вертолёты улучшат взаимодействие с США и НАТО при быстром реагировании в целом ряде миссий и оперативную доставку подразделений», — цитирует документ РИА Новости.Уточняется, что Литва может использовать технику для расширения вооружённых сил с целью «обеспечения многозадачной поддержки в регионе и борьбы с террористическими угрозами».Кроме того, такое разрешение от Госдепа является лишь частью подготовительного этапа и не гарантирует реализацию сделки.В феврале совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран. russian.rt.com Категории: экономика, политика, технологии Ключевые слова: вооружение, закупки, вертолёты, БМП, минобороны, Госдеп География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии