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Глава СНБО Украины предложил сделать английский язык вторым государственным
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предложил сделать английский язык вторым государственным в стране. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», сообщает РУБАЛТИК. При этом русский язык, по мнению Данилова, не может быть вторым языком на Украине.
«Вопрос языка — это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине — это должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада», — заявил секретарь СНБО.
По его словам, «все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык». Данилов назвал это «обязательной вещью».
В 2019 году на Украине был принят закон об исключительности украинского языка. В соответствии с тем законом, украинский стал обязательным языком для органов власти, учреждений здравоохранения и образования, в сфере обслуживания.
rubaltic.ru
Категории: политика, общество, образование
Ключевые слова: закон, язык, национальности
География: Украина
Комментарии
Тимур
7 июля, 18:15
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Всё постсоветское пространство должны это сделать так как по факту являются колониями англосаксов. Осталось оформить юридически.
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