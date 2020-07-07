Глава СНБО Украины предложил сделать английский язык вторым государственным 🔊 Воспроизвести Источник изображения: https://www.rbc.ru/



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предложил сделать английский язык вторым государственным в стране. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», сообщает



«Вопрос языка — это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине — это должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада», — заявил секретарь СНБО.



По его словам, «все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык». Данилов назвал это «обязательной вещью».



В 2019 году на Украине был принят закон об исключительности украинского языка. В соответствии с тем законом, украинский стал обязательным языком для органов власти, учреждений здравоохранения и образования, в сфере обслуживания. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предложил сделать английский язык вторым государственным в стране. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», сообщает РУБАЛТИК . При этом русский язык, по мнению Данилова, не может быть вторым языком на Украине.«Вопрос языка — это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине — это должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада», — заявил секретарь СНБО.По его словам, «все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык». Данилов назвал это «обязательной вещью».В 2019 году на Украине был принят закон об исключительности украинского языка. В соответствии с тем законом, украинский стал обязательным языком для органов власти, учреждений здравоохранения и образования, в сфере обслуживания. rubaltic.ru Категории: политика, общество, образование Ключевые слова: закон, язык, национальности География: Украина — статья прочитана 199 раз Комментарии