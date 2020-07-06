В Литве День государства отметят исполнением гимна страны на расстоянии флага друг от друга 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Сегодня, 6 июля, Литва отмечает национальный праздник - День государства. 6 июля 1253 года состоялась коронация правителя литовских земель Миндаугаса. Это событие считается началом государственности Литвы.



Кульминацией торжеств традиционно становится исполнение литовцами всего мира гимна родной страны. Идея зародилась в 2009 году, когда Литва отмечала тысячелетие. "Где бы вы ни находились, в девять вечера по вильнюсскому времени приложите руку к сердцу и исполните наш гимн - "Национальную песнь", - призвали тогда соотечественников авторы идеи. Она прижилась и стала излюбленным моментом праздника.



В этот раз была обеспокоенность, что традиции помешают ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Однако 17 июня правительство отменило общенациональный карантин и разрешило на открытом воздухе проводить собрания с участием до 1 тыс. человек, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов. Кульминацией торжеств традиционно становится исполнение литовцами всего мира гимна родной страны. Идея зародилась в 2009 году, когда Литва отмечала тысячелетие. "Где бы вы ни находились, в девять вечера по вильнюсскому времени приложите руку к сердцу и исполните наш гимн - "Национальную песнь", - призвали тогда соотечественников авторы идеи. Она прижилась и стала излюбленным моментом праздника.В этот раз была обеспокоенность, что традиции помешают ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Однако 17 июня правительство отменило общенациональный карантин и разрешило на открытом воздухе проводить собрания с участием до 1 тыс. человек, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.



Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Исторические парадоксы



Примечательно, что "Национальная песнь" Винцаса Кудирки (1858-1899) - деятеля национального возрождения начала XX века, писателя, музыканта-любителя - была не только гимном межвоенной Литовской Республики, но и до 1950 года оставалась гимном Литовской ССР. Одному из деятелей советской Литвы удалось временно убедить руководство СССР, что это - "произведение прогрессивного характера".



Однако в 1950 году для Литовской ССР был написан идеологически выверенный гимн строителей коммунизма, а "Национальная песнь" как гимн буржуазной Литвы попала под запрет и была официально восстановлена в правах в 1988 году.



Музыкальная критика



Не менее любопытна критика, которой произведение Кудирки подверглось после того, как в 1917 году его предложили сделать гимном независимой Литвы. Оппоненты утверждали, что в "Национальной песне" слышны интонации оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя", оперы 18 лет жившего в Вильнюсе польского композитора Станислава Монюшко "Галька" и даже марша лейб-гвардии Преображенского полка.



Все это, видимо, чуткий слух действительно может расслышать, а объяснение простое: музыкант-любитель Кудирка включил в канву своего гимна то, что было на слуху из фраз наиболее популярных музыкальных произведений.



Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Флаг размером с баскетбольную площадку



В честь праздника на самом высоком сооружении в стране - 327-метровой Вильнюсской телебашне вывешен желто-зелено-красный государственный флаг площадью 540 кв. м (18 м на 30 м). он развевается на 150-метровой высоте. Подъем флага, который осуществила инженерная бригада телецентра, продолжался 15 минут.



Впервые этот стяг размерами с баскетбольную площадку был поднят на телебашне в 2018 году, когда Литва отмечала 100-летие своей независимости. С тех пор эта церемония проводится три раза в год: по случаю Дня восстановления государственности в 1918 году (16 февраля), Дня восстановления независимости в 1991 году (11 марта) и Дня государства (6 июля).



Размер флага носит символический характер. Баскетбол – спорт номер один в Литве – является благодаря достижениям сборной страны предметом национальной гордости. Литва трижды была чемпионом Европы, трижды завоевывала "бронзу" Олимпийских игр и однажды была бронзовым призером мирового первенства. Литва является единственной европейской страной, сборная которой с 1992 года всегда выигрывала путевку и не пропустила ни один финальный олимпийский турнир. Баскетбол в стране называют второй религией литовцев.



Фото: www.lrt.lt







История литовского триколора началась в 1917 году. В старину флаг Великого княжества Литовского представлял собой красное полотнище, на котором был изображен белый либо серебристый Витис (Витязь) - всадник с мечом, символический защитник отечества. Однако основатели нового литовского государства решили, что республике нужен другой флаг. Его поручили разработать художникам с включением преобладающих цветов народных орнаментов. Таковыми были признаны красный и зеленый. Двухцветными флажками был украшен зал, в котором проходила вселитовская конференция. Ее делегатам красно-зеленый флаг показался недостаточно выразительным, и к нему решено было добавить желтую полоску.



Тем не менее организаторы праздничного песнопения призвали участников к соблюдению мер предосторожности. Они рекомендовали в местах скопления поющих разместиться на расстоянии одного-двух метров друг от друга. "Такой интервал между людьми считается безопасным по коронавирусу. К тому же он соответствует длине государственного флага Литвы. Призываем взять флаги с собой и растянуть их между поющими", - сказал координатор акции Раймундас Даубарас.Примечательно, что "Национальная песнь" Винцаса Кудирки (1858-1899) - деятеля национального возрождения начала XX века, писателя, музыканта-любителя - была не только гимном межвоенной Литовской Республики, но и до 1950 года оставалась гимном Литовской ССР. Одному из деятелей советской Литвы удалось временно убедить руководство СССР, что это - "произведение прогрессивного характера".Однако в 1950 году для Литовской ССР был написан идеологически выверенный гимн строителей коммунизма, а "Национальная песнь" как гимн буржуазной Литвы попала под запрет и была официально восстановлена в правах в 1988 году.Не менее любопытна критика, которой произведение Кудирки подверглось после того, как в 1917 году его предложили сделать гимном независимой Литвы. Оппоненты утверждали, что в "Национальной песне" слышны интонации оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя", оперы 18 лет жившего в Вильнюсе польского композитора Станислава Монюшко "Галька" и даже марша лейб-гвардии Преображенского полка.Все это, видимо, чуткий слух действительно может расслышать, а объяснение простое: музыкант-любитель Кудирка включил в канву своего гимна то, что было на слуху из фраз наиболее популярных музыкальных произведений.В честь праздника на самом высоком сооружении в стране - 327-метровой Вильнюсской телебашне вывешен желто-зелено-красный государственный флаг площадью 540 кв. м (18 м на 30 м). он развевается на 150-метровой высоте. Подъем флага, который осуществила инженерная бригада телецентра, продолжался 15 минут.Впервые этот стяг размерами с баскетбольную площадку был поднят на телебашне в 2018 году, когда Литва отмечала 100-летие своей независимости. С тех пор эта церемония проводится три раза в год: по случаю Дня восстановления государственности в 1918 году (16 февраля), Дня восстановления независимости в 1991 году (11 марта) и Дня государства (6 июля).Размер флага носит символический характер. Баскетбол – спорт номер один в Литве – является благодаря достижениям сборной страны предметом национальной гордости. Литва трижды была чемпионом Европы, трижды завоевывала "бронзу" Олимпийских игр и однажды была бронзовым призером мирового первенства. Литва является единственной европейской страной, сборная которой с 1992 года всегда выигрывала путевку и не пропустила ни один финальный олимпийский турнир. Баскетбол в стране называют второй религией литовцев.История литовского триколора началась в 1917 году. В старину флаг Великого княжества Литовского представлял собой красное полотнище, на котором был изображен белый либо серебристый Витис (Витязь) - всадник с мечом, символический защитник отечества. Однако основатели нового литовского государства решили, что республике нужен другой флаг. Его поручили разработать художникам с включением преобладающих цветов народных орнаментов. Таковыми были признаны красный и зеленый. Двухцветными флажками был украшен зал, в котором проходила вселитовская конференция. Ее делегатам красно-зеленый флаг показался недостаточно выразительным, и к нему решено было добавить желтую полоску. ТАСС Категории: в странах Балтии Ключевые слова: День государства — статья прочитана 60 раз Комментарии