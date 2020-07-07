Sohu Китай : в чем причина резкого отказа России от покупки золота в пользу значительного увеличения вложений в гособлигации США? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Павел Лисицын



Россия в апреле приняла решение о прекращении наращивания золотовалютных резервов. При этом появилась информация, что она почти на 80% увеличила инвестиции в гособлигации США. Каких-либо объяснений Россия не дает, пишет пользователь «Соху». Он пытается разобраться, в чем дело.



Согласно последним данным, опубликованным Министерством финансов США от 15 июня, в апреле 2020 года Россия увеличила объем инвестиций в государственные облигации США почти на 80% — до 6,85 миллиарда долларов. Среди них 2,84 миллиарда долларов было инвестировано в краткосрочные облигации, а 4,014 миллиарда — в долгосрочные облигации.



При этом, в заявлении российского Центробанка говорится только: «Согласно должным корректировкам, сделанным на основании данных финансового рынка». Это сравнимо с отсутствием вообще каких-либо объяснений. Согласно последним данным, опубликованным Министерством финансов США от 15 июня, в апреле 2020 года Россия увеличила объем инвестиций в государственные облигации США почти на 80% — до 6,85 миллиарда долларов. Среди них 2,84 миллиарда долларов было инвестировано в краткосрочные облигации, а 4,014 миллиарда — в долгосрочные облигации.При этом, в заявлении российского Центробанка говорится только: «Согласно должным корректировкам, сделанным на основании данных финансового рынка». Это сравнимо с отсутствием вообще каких-либо объяснений.



В марте этого года Россия обладала 3,8 миллиардами долларов. По сравнению с 105 миллиардами долларов тремя годами ранее, Россия продала около 96% госдолга США.



За последние два года непрерывная продажа валюты США и одновременная покупка золота поставили Россию в пятерку крупнейших владельцев золотых резервов в мире. По данным Центрального банка России, общий объем российских золотых запасов составляет 73,9 миллионов тройских унций (2298 тонн).



Это относительно большая разворотная корректировка в инвестиционном портфеле России.



Апрель этого года был самой «глобальной» распродажей госбумаг Соединенных Штатов Центробанком, много лет владеющим облигациями США. Китай, Япония и Великобритания, три крупнейших кредитора США, обладают самыми большими запасами долларов в мире. Тремя странами в совокупности было продано более 40 миллиардов долларов госдолга США, в то время как Саудовская Аравия за раз продала 33,8 миллиарда долларов, основной причиной был назван «дефицит доллара».



Из-за пессимистичных ожиданий финансового рынка, вызванных эпидемией коронавируса, все мировые институты продают активы в долларах, чтобы увеличить ликвидность американской валюты, что привело к росту доллара и падению цен на другие активы. Эта распродажа не являлась дедолларизацией, а наоборот, была направлена на удержание денег в долларах в ответ на кризис ликвидности валюты, поэтому это можно считать пассивной распродажей, а не добровольным сокращением активов.



Выбирая между инвестициями в золото или доллары, решающим фактором для центрального банка страны может быть ликвидность. Ликвидность главным образом связана с торговлей. По сравнению с золотом, ликвидность госдолга США намного лучше. Это может быть наиболее разумным объяснением продажи Россией золота и увеличения инвестиций в госбумаги США.



Если в прошлом году Россия сокращала госдолг США, то главной причиной этого были экономические санкции Соединенных Штатов, тогда получается, что отношения США и России являются основным фактором для ее инвестиционных операций? Я полагаю, что международная геополитика меняется непредсказуемо и ее трудно предугадать, но если смотреть с широкой перспективы, то Соединенные Штаты в последнее время сместили акцент международных отношений в Азиатско-Тихоокеанский регион, отказавшись от Центральной и Восточной Европы. Это заложило основу для улучшения американо-российских отношений.



Президент США Дональд Трамп уже отдал распоряжение о сокращении к сентябрю численности американских войск, дислоцированных в Германии, на 9500 военнослужащих, а максимальное количество войск США, дислоцированных в Германии, будет установлено на отметке в 25 тысяч человек. В то же время, несмотря на то, что Америка оказала сильное давление на Южную Корею, чтобы увеличить квоты на совместное несение расходов за американские войска, дислоцированные в Корее, а также установила цены, «на 49% выше, чем в 2019 году», она никогда не предпринимала каких-либо усилий для «вывода своих войск из Южной Кореи». Значительная часть американских войск, выведенных из Германии, на некоторое время вернется на родину для «транзита», прежде чем развернуться в Индо-Тихоокеанском регионе.



Во время эпидемии этого года отмечалась 75-я годовщина победы во Второй мировой войне, и Трамп нашел время, чтобы провести телефонную конференцию с Путиным, в результате чего лидеры стран даже выпустили неожиданное совместное коммюнике. На самом деле намерение Трампа совершенно очевидно: воспользоваться поводом в виде 75-летия годовщины победы, чтобы выразить свое хорошее отношение к России. Трамп всегда испытывал симпатию к России. Если ему удастся переизбраться на второй срок, то улучшение российско-американских отношений является весьма вероятным событием.



Конечно, российский Центральный банк также учитывает и внешнюю торговлю. С января по апрель этого года активный баланс внешней торговли России сократился на 35,6%, а общий объем внешнеторгового оборота сократился на 15% по сравнению с прошлым годом — до 184,9 миллиарда долларов. Среди них объем экспорта снизился на 19,8% — до 113,9 миллиардов долларов, объем импорта сократился на 5,9% — 71 миллиард долларов, активный баланс внешней торговли сократился на 35,6% — до 42,9 миллиарда долларов. Основной причиной этого является резкое падение цен на сырую нефть, что привело к сокращению нефтеэкспорта. По состоянию на 12 июня, золотовалютные резервы России составляли 570,8 миллиарда долларов, а предыдущий показатель был 565,2 миллиарда долларов. В апреле золотовалютные резервы России увеличились на 126,08 миллиардов долларов. Возможно, из-за влияния дефицита доллара российской внешней торговле также понадобится доллар, ведь доллар все еще является мировой валютой.



С конца 2015 года золото вновь вступило в новый раунд «бычьего» рынка. В настоящее время этот раунд «бычьего» рынка, вероятно, находится на пике в связи с пониманием того, что золото демонстрирует хорошую продающую способность. В то же время экономические преобразования в России должны также опираться на внешнюю торговлю, где американская валюта является незаменимым ресурсом.



Комментарии читателей:



Та 20-летняя Лили Май: Доллары очень удобны при ведении бизнеса.



Проливной дождь на сердце: Разве это не означает, что Россия успешно завершила дедолларизацию?



Небо: Мало приложено усилий, а планы грандиозные. Доллар уже находится на краю пропасти.



Малыш Сунь Цяндин: Соединенные Штаты уже застряли в порочном кругу из-за эпидемии коронавируса и внутренних беспорядков, а доллар по-прежнему является сильной валютой. Значит ли это, что кредит доверия к доллару не исчерпан???



Встреча с Тицианом: Остерегайтесь, если американцы возьмут контроль над русскими.



lzlhoho: Уже был однажды Альянс восьми держав, не нужно снова делать того, за что вас будут осуждать.



Молодые годы в саду Х: Нужно опасаться, следует заранее принять меры.



Mintmax: Это все не кажется мне хорошим знаком!



Редакционная статья Sohu, Китай, перевод В последние годы, чтобы освободиться от экономических санкций, введенных Америкой и ослабить свою зависимость от доллара, Россия не использовала свои валютные резервы для покупки гособлигаций Соединенных Штатов, а покупала золото. Критики полагали в то время, что это должно пошатнуть доминирующее положение доллара в международной валютной системе.В марте этого года Россия обладала 3,8 миллиардами долларов. По сравнению с 105 миллиардами долларов тремя годами ранее, Россия продала около 96% госдолга США.За последние два года непрерывная продажа валюты США и одновременная покупка золота поставили Россию в пятерку крупнейших владельцев золотых резервов в мире. По данным Центрального банка России, общий объем российских золотых запасов составляет 73,9 миллионов тройских унций (2298 тонн).Это относительно большая разворотная корректировка в инвестиционном портфеле России.Апрель этого года был самой «глобальной» распродажей госбумаг Соединенных Штатов Центробанком, много лет владеющим облигациями США. Китай, Япония и Великобритания, три крупнейших кредитора США, обладают самыми большими запасами долларов в мире. Тремя странами в совокупности было продано более 40 миллиардов долларов госдолга США, в то время как Саудовская Аравия за раз продала 33,8 миллиарда долларов, основной причиной был назван «дефицит доллара».Из-за пессимистичных ожиданий финансового рынка, вызванных эпидемией коронавируса, все мировые институты продают активы в долларах, чтобы увеличить ликвидность американской валюты, что привело к росту доллара и падению цен на другие активы. Эта распродажа не являлась дедолларизацией, а наоборот, была направлена на удержание денег в долларах в ответ на кризис ликвидности валюты, поэтому это можно считать пассивной распродажей, а не добровольным сокращением активов.Выбирая между инвестициями в золото или доллары, решающим фактором для центрального банка страны может быть ликвидность. Ликвидность главным образом связана с торговлей. По сравнению с золотом, ликвидность госдолга США намного лучше. Это может быть наиболее разумным объяснением продажи Россией золота и увеличения инвестиций в госбумаги США.Если в прошлом году Россия сокращала госдолг США, то главной причиной этого были экономические санкции Соединенных Штатов, тогда получается, что отношения США и России являются основным фактором для ее инвестиционных операций? Я полагаю, что международная геополитика меняется непредсказуемо и ее трудно предугадать, но если смотреть с широкой перспективы, то Соединенные Штаты в последнее время сместили акцент международных отношений в Азиатско-Тихоокеанский регион, отказавшись от Центральной и Восточной Европы. Это заложило основу для улучшения американо-российских отношений.Президент США Дональд Трамп уже отдал распоряжение о сокращении к сентябрю численности американских войск, дислоцированных в Германии, на 9500 военнослужащих, а максимальное количество войск США, дислоцированных в Германии, будет установлено на отметке в 25 тысяч человек. В то же время, несмотря на то, что Америка оказала сильное давление на Южную Корею, чтобы увеличить квоты на совместное несение расходов за американские войска, дислоцированные в Корее, а также установила цены, «на 49% выше, чем в 2019 году», она никогда не предпринимала каких-либо усилий для «вывода своих войск из Южной Кореи». Значительная часть американских войск, выведенных из Германии, на некоторое время вернется на родину для «транзита», прежде чем развернуться в Индо-Тихоокеанском регионе.Во время эпидемии этого года отмечалась 75-я годовщина победы во Второй мировой войне, и Трамп нашел время, чтобы провести телефонную конференцию с Путиным, в результате чего лидеры стран даже выпустили неожиданное совместное коммюнике. На самом деле намерение Трампа совершенно очевидно: воспользоваться поводом в виде 75-летия годовщины победы, чтобы выразить свое хорошее отношение к России. Трамп всегда испытывал симпатию к России. Если ему удастся переизбраться на второй срок, то улучшение российско-американских отношений является весьма вероятным событием.Конечно, российский Центральный банк также учитывает и внешнюю торговлю. С января по апрель этого года активный баланс внешней торговли России сократился на 35,6%, а общий объем внешнеторгового оборота сократился на 15% по сравнению с прошлым годом — до 184,9 миллиарда долларов. Среди них объем экспорта снизился на 19,8% — до 113,9 миллиардов долларов, объем импорта сократился на 5,9% — 71 миллиард долларов, активный баланс внешней торговли сократился на 35,6% — до 42,9 миллиарда долларов. Основной причиной этого является резкое падение цен на сырую нефть, что привело к сокращению нефтеэкспорта. По состоянию на 12 июня, золотовалютные резервы России составляли 570,8 миллиарда долларов, а предыдущий показатель был 565,2 миллиарда долларов. В апреле золотовалютные резервы России увеличились на 126,08 миллиардов долларов. Возможно, из-за влияния дефицита доллара российской внешней торговле также понадобится доллар, ведь доллар все еще является мировой валютой.С конца 2015 года золото вновь вступило в новый раунд «бычьего» рынка. В настоящее время этот раунд «бычьего» рынка, вероятно, находится на пике в связи с пониманием того, что золото демонстрирует хорошую продающую способность. В то же время экономические преобразования в России должны также опираться на внешнюю торговлю, где американская валюта является незаменимым ресурсом.Доллары очень удобны при ведении бизнеса.Разве это не означает, что Россия успешно завершила дедолларизацию?Мало приложено усилий, а планы грандиозные. Доллар уже находится на краю пропасти.Соединенные Штаты уже застряли в порочном кругу из-за эпидемии коронавируса и внутренних беспорядков, а доллар по-прежнему является сильной валютой. Значит ли это, что кредит доверия к доллару не исчерпан???Остерегайтесь, если американцы возьмут контроль над русскими.Уже был однажды Альянс восьми держав, не нужно снова делать того, за что вас будут осуждать.Нужно опасаться, следует заранее принять меры.Это все не кажется мне хорошим знаком!Редакционная статья Sohu, Китай, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, золото, Китай, валюты, запасы География: Россия — статья прочитана 171 раз Комментарии