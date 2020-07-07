Экспертиза подтвердила, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная 🔊 Воспроизвести globallookpress.com



Эксперты немецкого издания Der Spiegel подтвердили, что подпись бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой.



Об этом сообщает



В ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне Международный олимпийский комитет (МОК) первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Согласно экспертному мнению, предоставленному Der Spiegel, в цифровом судебно-медицинском заключении сделан вывод о том, что один и тот же файл с изображением подписи Родченкова вставлен в два разных документа с письменными показаниями. Остальные семь документов были подписаны от руки, вероятно, не Родченковым. Эксперты немецкого издания Der Spiegel подтвердили, что подпись бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой.Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт издания.В ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне Международный олимпийский комитет (МОК) первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Согласно экспертному мнению, предоставленному Der Spiegel, в цифровом судебно-медицинском заключении сделан вывод о том, что один и тот же файл с изображением подписи Родченкова вставлен в два разных документа с письменными показаниями. Остальные семь документов были подписаны от руки, вероятно, не Родченковым. Зайцева, Романова и Вилухина, завершившие профессиональную карьеру, были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Играх были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.



Ранее тренер по лёгкой атлетике рассказал, что говорили спортсменам помощники Родченкова.



Тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько, несколько спортсменов которого были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, заявил, что не давал своим подопечным запрещённых веществ.



При этом, по его словам, с соответствующими предложениями к легкоатлетам подходили помощники бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.



«Была у Родченкова — особенно активно в последние годы — программа. Он всем говорил, что государственная. И его люди — а шестёрок у него было много — раздавали спортсменам что-то. Говорили им: «Ваше дело бегать и прыгать, а отвечать будем мы», — приводит слова Загорулько «Спорт-Экспресс».



Специалист также добавил, что чаще всего спортсмены отказывались от употребления допинга. russian.rt.com Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, ВАДА, МОК, отстранение География: Россия — статья прочитана 56 раз Комментарии