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Экспертиза подтвердила, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная

globallookpress.com


Эксперты немецкого издания Der Spiegel подтвердили, что подпись бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой.

Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт издания.

В ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне Международный олимпийский комитет (МОК) первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Согласно экспертному мнению, предоставленному Der Spiegel, в цифровом судебно-медицинском заключении сделан вывод о том, что один и тот же файл с изображением подписи Родченкова вставлен в два разных документа с письменными показаниями. Остальные семь документов были подписаны от руки, вероятно, не Родченковым.
Зайцева, Романова и Вилухина, завершившие профессиональную карьеру, были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Играх были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

Ранее тренер по лёгкой атлетике рассказал, что говорили спортсменам помощники Родченкова.

Тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько, несколько спортсменов которого были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, заявил, что не давал своим подопечным запрещённых веществ.

При этом, по его словам, с соответствующими предложениями к легкоатлетам подходили помощники бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Была у Родченкова — особенно активно в последние годы — программа. Он всем говорил, что государственная. И его люди — а шестёрок у него было много — раздавали спортсменам что-то. Говорили им: «Ваше дело бегать и прыгать, а отвечать будем мы», — приводит слова Загорулько «Спорт-Экспресс».

Специалист также добавил, что чаще всего спортсмены отказывались от употребления допинга.
russian.rt.com
Категории: спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, ВАДА, МОК, отстранение
География: Россия
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добавлена сегодня, 7 июля, 11:00

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