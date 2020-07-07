Аэродром Ниды начнет принимать небольшие самолеты 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / katinelis



Отвечать за содержание аэродрома будет Nidos oro parkas. Он будет доступен для полетов на планерах, вертолетах и легких самолетах. Участок поля в Ниде, оборудованный взлетно-посадочной полосой, получил статус аэродрома, сообщает



Теперь небольшие самолеты вновь смогут приземляться на литовском курорте. Аэродром будет доступен для полетов на планерах, вертолетах и легких самолетах. Отвечать за его содержание будет Nidos oro parkas.



"Я рад, что была достигнута договоренность и до Неринги можно будет добраться по воздуху. Особенно отрадно, что наконец будут удовлетворены запросы иностранных туристов – прибыть на курорт на небольших самолетах. Я не сомневаюсь, что для путешественников на воздушном транспорте мы будем самыми привлекательными не только в стране, но и в Европе", – отмечает мэр Неринги Дарюс Ясайтис. Отвечать за содержание аэродрома будет Nidos oro parkas. Он будет доступен для полетов на планерах, вертолетах и легких самолетах. Участок поля в Ниде, оборудованный взлетно-посадочной полосой, получил статус аэродрома, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу самоуправления Неринги.Теперь небольшие самолеты вновь смогут приземляться на литовском курорте. Аэродром будет доступен для полетов на планерах, вертолетах и легких самолетах. Отвечать за его содержание будет Nidos oro parkas."Я рад, что была достигнута договоренность и до Неринги можно будет добраться по воздуху. Особенно отрадно, что наконец будут удовлетворены запросы иностранных туристов – прибыть на курорт на небольших самолетах. Я не сомневаюсь, что для путешественников на воздушном транспорте мы будем самыми привлекательными не только в стране, но и в Европе", – отмечает мэр Неринги Дарюс Ясайтис. Полеты в Ниду были возобновлены в 2016 году, когда самоуправление Неринги получило соответствующее разрешение от Администрации гражданской авиации. Для этих целей было разрешено использовать открытое пространство на улице Пурвинес – были вырублены мешавшие деревья, сделана маркировка и установлен ветровой указатель, таким образом оборудована взлетно-посадочная полоса. Однако в 2017 году полеты были вновь запрещены по указу Вооруженных сил Литвы, который ограничивает перелеты в пограничную зону.



Чтобы вновь позволить приземляться в Ниде самолетам малой авиации, была проделана соответствующая работа и подготовлена документация. Затем за разрешением на эксплуатацию аэродрома обратились в отдел гражданской авиации Агентства по транспортной компетентности.



После оценки комиссии администрация муниципалитета Неринги получила сертификат о пригодности и о том, что аэродром может использоваться для эксплуатации гражданских воздушных судов.



Официальный запуск аэродрома состоялся 6 июля. В этот же день на его территории пройдет авиационный фестиваль, приуроченный ко Дню коронации Миндаугаса. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: финансирование, Нида, Аэродром, ВПП, обновление География: Литва — статья прочитана 194 раза Комментарии