Аэродром Ниды начнет принимать небольшие самолеты

Отвечать за содержание аэродрома будет Nidos oro parkas. Он будет доступен для полетов на планерах, вертолетах и легких самолетах. Участок поля в Ниде, оборудованный взлетно-посадочной полосой, получил статус аэродрома, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу самоуправления Неринги.
Теперь небольшие самолеты вновь смогут приземляться на литовском курорте. Аэродром будет доступен для полетов на планерах, вертолетах и легких самолетах. Отвечать за его содержание будет Nidos oro parkas.
"Я рад, что была достигнута договоренность и до Неринги можно будет добраться по воздуху. Особенно отрадно, что наконец будут удовлетворены запросы иностранных туристов – прибыть на курорт на небольших самолетах. Я не сомневаюсь, что для путешественников на воздушном транспорте мы будем самыми привлекательными не только в стране, но и в Европе", – отмечает мэр Неринги Дарюс Ясайтис.
Полеты в Ниду были возобновлены в 2016 году, когда самоуправление Неринги получило соответствующее разрешение от Администрации гражданской авиации. Для этих целей было разрешено использовать открытое пространство на улице Пурвинес – были вырублены мешавшие деревья, сделана маркировка и установлен ветровой указатель, таким образом оборудована взлетно-посадочная полоса. Однако в 2017 году полеты были вновь запрещены по указу Вооруженных сил Литвы, который ограничивает перелеты в пограничную зону.
Чтобы вновь позволить приземляться в Ниде самолетам малой авиации, была проделана соответствующая работа и подготовлена документация. Затем за разрешением на эксплуатацию аэродрома обратились в отдел гражданской авиации Агентства по транспортной компетентности.
После оценки комиссии администрация муниципалитета Неринги получила сертификат о пригодности и о том, что аэродром может использоваться для эксплуатации гражданских воздушных судов.
Официальный запуск аэродрома состоялся 6 июля. В этот же день на его территории пройдет авиационный фестиваль, приуроченный ко Дню коронации Миндаугаса.
Чтобы вновь позволить приземляться в Ниде самолетам малой авиации, была проделана соответствующая работа и подготовлена документация. Затем за разрешением на эксплуатацию аэродрома обратились в отдел гражданской авиации Агентства по транспортной компетентности.
После оценки комиссии администрация муниципалитета Неринги получила сертификат о пригодности и о том, что аэродром может использоваться для эксплуатации гражданских воздушных судов.
Официальный запуск аэродрома состоялся 6 июля. В этот же день на его территории пройдет авиационный фестиваль, приуроченный ко Дню коронации Миндаугаса.