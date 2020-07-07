Дания разрешила достроить Северный поток – 2 новыми судами 🔊 Воспроизвести © AFP 2020 / STEFAN SAUER



Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду, заявил оператор Nord Stream 2 AG. Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток – 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщает РИА Новости и



"DEA в ответ на запрос Nord Stream 2 AG решило внести изменения в условия использования трубоукладочных судов с динамическим позиционированием в разрешении на строительство "Северного потока – 2", которое агентство выдало компании 30 октября 2019 года. Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования", – сообщил регулятор. Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду, заявил оператор Nord Stream 2 AG. Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток – 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщает РИА Новости и Sputnik Литва со ссылкой на данные агентства."DEA в ответ на запрос Nord Stream 2 AG решило внести изменения в условия использования трубоукладочных судов с динамическим позиционированием в разрешении на строительство "Северного потока – 2", которое агентство выдало компании 30 октября 2019 года. Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования", – сообщил регулятор. Отмечается, что оставшаяся для достройки часть "Северного потока – 2" проходит за пределами зоны, где не рекомендуется использование судов с якорным позиционированием из-за риска, связанного с затопленными там ранее запасами химического оружия.



"Как мы и ожидали, DEA удовлетворило наш запрос... Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Мы продолжаем рассматривать различные варианты его завершения и в должное время сообщим о своих планах", – прокомментировали в Nord Stream 2 AG решение Дании.



После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море было затоплено около 50 тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал был сброшен в окрестностях островов Готланд и Борнхольм, вблизи которого проходит маршрут "Северного потока – 2". Именно из-за риска контакта с боеприпасами Дания запрещает использование судов с якорным позиционированием.



При этом возможным вариантом достройки "Северного потока – 2" считается использование именно такого трубоукладчика в сопровождении другого судна – с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток – 2", является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования. Второй кандидат – трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Оба судна сейчас находятся в порту Мукран – логистической базе "Северного потока – 2".



"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, США, санкции, Швеция, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 116 раз Комментарии