За явным преимуществом

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За четыре тура до окончания российского футбольного первенства питерский «Зенит» официально оформил своё очередное чемпионство.



Клуб с берегов Невы повторил рекорд московского «Спартака» по самому раннему оформлению чемпионского титула: красно-белые в эпоху своего доминирования в России стали чемпионами за четыре тура до окончания турнира в 1993 году.



Чемпион защитил завоёванный год назад титул. Для «Зенита» этот чемпионский титул стал седьмым в истории с учетом победы в 1984 году в чемпионате СССР.



Популярный спортивный ресурс championat.com подчёркивает, что питерская команда действительно – самая богатая и дорогая в российском первенстве. Например, сейчас портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость всех игроков «Зенита» в 164,7 млн евро. Для сравнения, стоимость «Краснодара» — 117,3 млн евро, ЦСКА – 113,53 млн евро, «Локомотива» — 101,13 млн евро, а «Спартака» — 89,88 млн евро. Клуб с берегов Невы повторил рекорд московского «Спартака» по самому раннему оформлению чемпионского титула: красно-белые в эпоху своего доминирования в России стали чемпионами за четыре тура до окончания турнира в 1993 году.Чемпион защитил завоёванный год назад титул. Для «Зенита» этот чемпионский титул стал седьмым в истории с учетом победы в 1984 году в чемпионате СССР.Популярный спортивный ресурс championat.com подчёркивает, что питерская команда действительно – самая богатая и дорогая в российском первенстве. Например, сейчас портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость всех игроков «Зенита» в 164,7 млн евро. Для сравнения, стоимость «Краснодара» — 117,3 млн евро, ЦСКА – 113,53 млн евро, «Локомотива» — 101,13 млн евро, а «Спартака» — 89,88 млн евро.



Лидер нападения «Зенита» в этом сезоне не просто хорош, Дзюба – «в огне». Форвард проводит лучший сезон в жизни. Он одновременно лидирует и в гонке бомбардиров (16 голов), и в рейтинге ассистентов (11 результативных передач).



Без него «Зенит», без преувеличения, был бы значительно слабее. Только вдумайтесь, Дзюба участвовал почти в половине (27) из всех голов, забитых питерцами (56). А ведь «Зенит» — лидер РПЛ по количеству забитых мячей.



В нынешнем сезоне феноменальный Дзюба имеет шансы если не побить, то повторить рекорд Халка по системе «гол+пас», установленный в сезоне-2015/2016. Тогда бразилец забил 17 мячей и отдал 18 голевых передач (35 очков). Это лучший результат с начала сезона-2008, когда в российской Премьер-лиге начали считать голевые передачи.







Чемпионат России по футболу



25-й тур



«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (голы: Ал. Миранчук, 90+5 - Радонич, 14). Удаления: Игнатьев, 50 – «Локомотив», Хади, 73 – «Крылья Советов».



ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (Влашич, 27, 90+6). Удаление: Зобнин, 77 – «Спартак».



«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 0:0.



«Тамбов» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (Чуперка, 88, с пенальти - Азмун, 43, Ригони, 90+1).



«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — 1:3 (Луценко, 90+1 - Харин, 15, Роши, 22 - с пен., 88).



«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» — 1:1 (Попов, 90+9, с пенальти - Берг, 13).



«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (Кокорин, 90+2, с пенальти - Комличенко, 57 - с пен.). Удаление: Шуньич, 73 – «Динамо».



Матч «Оренбург» — «Урал» (Екатеринбург) не состоялся, поскольку у «Оренбурга» очень много заразившихся игроков, у троих футболистов диагностировано воспаление лёгких.







26-й тур



«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1 (Луценко, 17). Удаление: Комбаров, 34 – «Арсенал».



«Спартак» (Москва) — «Тамбов» — 2:3 (2:3 (Бакаев, 35 — с пен., Ларссон, 64 - Чуперка, 60, Грицаенко, 73, Обухов, 82 — с пен.).



«Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0. Удаления: Полуяхтов, 25 – «Крылья Советов»; Ведерников, 55 – «Ростов».



«Локомотив» (Москва) — «Сочи» — 0:0. Нереализованный пенальти: Ал. Миранчук, 90+9 – «Локомотив».



«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (Чалов, 61, Влашич, 62, Сигурдссон, 65, Семёнов, 85, «Ахмат» — в свои ворота).



«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (Терентьев, 90+3 - Эль-Кабир, 66). Удаление: Неделчару, 65 – «Уфа».



«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 1:0 (Макаров, 67).



«Краснодар» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:4 (Уткин, 29, 50 - Азмун, 5, 52, Дзюба, 45 — с пен., Сутормин, 71). Нереализованный пенальти: Вандерсон, 41 – «Краснодар».







Бомбардиры: 1. А.Дзюба («Зенит») – 16 голов, 2-3. Е.Луценко («Арсенал»), С.Азмун («Зенит») – по 13, 4-5. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Э.Шомуродов («Ростов») - по 11 голов.



Положение команд: 1. «Зенит» - 62 очка (разница мячей: 56-14), 2. «Локомотив» - 49 (36-26), 3. «Краснодар» – 45 очков после 25 матчей (42-27), 4. «Ростов» - 43 (43-46), 5. ЦСКА - 43 (35-26), 6. «Уфа» - 33 (19-21), 7. «Спартак» - 32 (29-30), 8. «Динамо» - 32 (21-27), 9. «Урал» - 32 после 24 матчей (33-45), 10. «Арсенал» - 31 (30-35), 11. «Сочи» - 30 (38-31), 12. «Рубин» - 30 (15-25), 13. «Тамбов» - 28 (32-35), 14. «Ахмат» - 27 (24-37), 15. «Крылья Советов» - 24 (26-36), 16. «Оренбург» - 23 очка после 26 матчей (26-44).



В 27-м туре, который запланирован на 7-9 июля, встречаются: «Тамбов» -«Ахмат», «Арсенал» - «Крылья Советов», «Оренбург» - ЦСКА, «Зенит» - «Сочи», «Спартак» - «Локомотив», «Ростов» - «Уфа», «Урал» - «Динамо», «Рубин» - «Краснодар».



КСТАТИ



Чемпионат Казахстана по футболу, возобновившийся 1-го июля, после проведения матчей одного лишь тура снова приостановлен из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и среди футболистов, в частности, на этот раз на 14 дней. Однако, объяснять чемпионство «Зенита» одними только деньгами было бы совершенно не честно: питерцы заняли первое место именно по игре, красивой, сбалансированной – результативной в атаке и надёжной в защите. И, кстати, матч Питеар в Краснодаре – лишнее тому подтверждение.Лидер нападения «Зенита» в этом сезоне не просто хорош, Дзюба – «в огне». Форвард проводит лучший сезон в жизни. Он одновременно лидирует и в гонке бомбардиров (16 голов), и в рейтинге ассистентов (11 результативных передач).Без него «Зенит», без преувеличения, был бы значительно слабее. Только вдумайтесь, Дзюба участвовал почти в половине (27) из всех голов, забитых питерцами (56). А ведь «Зенит» — лидер РПЛ по количеству забитых мячей.В нынешнем сезоне феноменальный Дзюба имеет шансы если не побить, то повторить рекорд Халка по системе «гол+пас», установленный в сезоне-2015/2016. Тогда бразилец забил 17 мячей и отдал 18 голевых передач (35 очков). Это лучший результат с начала сезона-2008, когда в российской Премьер-лиге начали считать голевые передачи.«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (голы: Ал. Миранчук, 90+5 - Радонич, 14). Удаления: Игнатьев, 50 – «Локомотив», Хади, 73 – «Крылья Советов».ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (Влашич, 27, 90+6). Удаление: Зобнин, 77 – «Спартак».«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 0:0.«Тамбов» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (Чуперка, 88, с пенальти - Азмун, 43, Ригони, 90+1).«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — 1:3 (Луценко, 90+1 - Харин, 15, Роши, 22 - с пен., 88).«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» — 1:1 (Попов, 90+9, с пенальти - Берг, 13).«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (Кокорин, 90+2, с пенальти - Комличенко, 57 - с пен.). Удаление: Шуньич, 73 – «Динамо».«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1 (Луценко, 17). Удаление: Комбаров, 34 – «Арсенал».«Спартак» (Москва) — «Тамбов» — 2:3 (2:3 (Бакаев, 35 — с пен., Ларссон, 64 - Чуперка, 60, Грицаенко, 73, Обухов, 82 — с пен.).«Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0. Удаления: Полуяхтов, 25 – «Крылья Советов»; Ведерников, 55 – «Ростов».«Локомотив» (Москва) — «Сочи» — 0:0. Нереализованный пенальти: Ал. Миранчук, 90+9 – «Локомотив».«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (Чалов, 61, Влашич, 62, Сигурдссон, 65, Семёнов, 85, «Ахмат» — в свои ворота).«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (Терентьев, 90+3 - Эль-Кабир, 66). Удаление: Неделчару, 65 – «Уфа».«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 1:0 (Макаров, 67).«Краснодар» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:4 (Уткин, 29, 50 - Азмун, 5, 52, Дзюба, 45 — с пен., Сутормин, 71). Нереализованный пенальти: Вандерсон, 41 – «Краснодар».1. А.Дзюба («Зенит») – 16 голов, 2-3. Е.Луценко («Арсенал»), С.Азмун («Зенит») – по 13, 4-5. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Э.Шомуродов («Ростов») - по 11 голов.Положение команд: 1. «Зенит» - 62 очка (разница мячей: 56-14), 2. «Локомотив» - 49 (36-26), 3. «Краснодар» – 45 очков после 25 матчей (42-27), 4. «Ростов» - 43 (43-46), 5. ЦСКА - 43 (35-26), 6. «Уфа» - 33 (19-21), 7. «Спартак» - 32 (29-30), 8. «Динамо» - 32 (21-27), 9. «Урал» - 32 после 24 матчей (33-45), 10. «Арсенал» - 31 (30-35), 11. «Сочи» - 30 (38-31), 12. «Рубин» - 30 (15-25), 13. «Тамбов» - 28 (32-35), 14. «Ахмат» - 27 (24-37), 15. «Крылья Советов» - 24 (26-36), 16. «Оренбург» - 23 очка после 26 матчей (26-44).Чемпионат Казахстана по футболу, возобновившийся 1-го июля, после проведения матчей одного лишь тура снова приостановлен из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и среди футболистов, в частности, на этот раз на 14 дней. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в России Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 162 раза Комментарии