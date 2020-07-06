«Традиция» - это уникальная возможность 🔊 Воспроизвести







Как быстротечно время! Незаметно пролетели дни, проведенные в Паланге в юбилейной двадцатой летней школе «Традиция», оставив в душах и сердцах участников незабываемые впечатления! И это не удивительно, так как участникам школы была предоставлена уникальная возможность общения с лучшими преподавателями фольклора, руководителями детских и взрослых фольклорных коллективов, приехавших из разных стран.



Ежедневно педагоги проводили мастер-классы по народному пению, танцу, театру, рукоделию, тренинги и викторины по русскому языку, народному календарю и многому другому. Это люди, обладающие колоссальными знаниями, умеющие раз и навсегда захватить, заворожить.



В этом году занятия проводили педагоги Андрей Котов, Елена Бессонова, Елена Черменина, Татьяна и Бартош Зачикевич, Юрий Пастушенко, Ирена, Николай и Арина Захаровы, Юлия Малышкина и другие. Ежедневно педагоги проводили мастер-классы по народному пению, танцу, театру, рукоделию, тренинги и викторины по русскому языку, народному календарю и многому другому. Это люди, обладающие колоссальными знаниями, умеющие раз и навсегда захватить, заворожить.В этом году занятия проводили педагоги Андрей Котов, Елена Бессонова, Елена Черменина, Татьяна и Бартош Зачикевич, Юрий Пастушенко, Ирена, Николай и Арина Захаровы, Юлия Малышкина и другие.



Кроме занятий, участники встречались на вечерах народного танца, создавали народный театр, участвовали в тренингах по русскому языку и викторинах, выступали в Музее янтаря в Ботаническом парке, знакомились с народными мастерами. Педагоги, заинтересованные в повышении уровня знаний и исполнительской культуры, обучались на семинаре «Методика работы с детскими и молодёжными фольклорными коллективами», участвовали в работе круглого стола «Пути сохранения и популяризации народных традиций в иноязычном окружении», и в результате получили сертификат о повышении квалификации. Для детей и молодёжи это была очередная хорошая возможность подружиться с единомышленниками из разных стран и общаться между собой на русском языке.



В этом году организаторам пришлось изрядно потрудиться. Ведь это юбилейная, уже двадцатая школа! Во всём мире объявлен карантин… Но искренняя вера в то, что мы организуем форум, очень важный для общества, вносящий весомый вклад в дело сохранения и популяризации русского языка и традиций, заставила нас двигаться вперёд и придавала сил. И не напрасно мы постоянно держали связь с МИДом Литвы, узнавая, каким странам разрешили приезд в Литву и радовались, когда этот список расширялся. В результате в Паланге собрались участники из разных городов Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Норвегии, Германии. Онлайн присоединились педагоги из России и Грузии.











Тем, кто сюда приехал, очень посчастливилось! После долгого разобщения, которое создало тяжёлую психологическую обстановку в обществе, после времяпрепровождения у компьютеров, люди наконец смогли прийти в себя и насладиться живым общение друг с другом и совместным творчеством. Как бы далеко не ушли технологии, но человеческий разум не сумел создать такие устройства, способные объединить и сплотить людей в единый живой музыкальный организм, который так необходим в пении. Как могут на расстоянии сердца биться в едином ритме, без чего ансамбль никогда не зазвучит? Как можно добиться единого тембра на расстоянии, так необходимого в традиционном пении? Есть масса нюансов, о которых знают профессионалы и уже сейчас бьют тревогу. Онлайн-обучение не заменит традиционное, которое воспитывает и формирует не только личность, но и общество в целом. Ребёнок должен социализироваться. А какая социализация онлайн? Нужен прямой контакт глаза в глаза, живое общение. Телекоммуникации не могут заменить живого общения учителя и ученика. Система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передаёт ценности и традиции, на которых основано наше общество. Дистанционным обучением мы можем принести огромный вред, утерять традицию, прервать связь поколений. Воспитаем молодёжь, оторванную от корней, культуры своего народа, а значит не уважающую традиции других народов. В конце концов, мы просто перестанем говорить, разучимся общаться. Этой теме был посвящён круглый стол, все участники которого сошлись во мнении, что традиционная народная культура и в целом искусство и онлайн – вещи несовместимые.



Вот мнение педагогов школы «Традиция»:



Старостин Сергей Николаевич, председатель Правления Российского фольклорного союза, мультиинструменталист, певец, музыкальный продюсер, теле и радиоведущий: «Вот уже несколько лет подряд я являюсь педагогом летней школы "Традиция" в Паланге. Это незабываемые дни живого общения с участниками и руководителями фольклорных коллективов из многих стран. За многолетнюю обучающую деятельность школы была создана своя уникальная живая среда, в которой происходили настоящие чудеса - когда за минимально короткий срок участники приобретали солидный багаж практических навыков пения и игры на музыкальных инструментах, народного театра, обрядовых действ и традиционной народной хореографии во множестве стилевых форм, постигали народную мудрость комплексно, объемно. Увы, 2020 год внес существенные коррективы в деятельность школы, ограничив участие многих педагогов очно. Что можно сказать по этому поводу. Дистанционное обучение имеет свои заданные параметры и существенные ограничения, особенно это заметно на фольклорном материале. Мы потому и называем фольклорную традицию устной (бесписьменной), потому что она передается и наследуется из уст в уста при непосредственном общении учителя с учеником. Собственно коллективы и ученики съезжались в Палангу ради живых встреч со своими наставниками - в этом был основной смысл. Заряда знаний, эмоций хватало на целый год. Перевод этого общения в удаленный формат лишает смысла существования обучающих школ, т.е. убивает на корню саму идею. Ко всему прочему можно добавить и то, что самые продвинутые дистанционные технические средства не позволяют в необходимом качестве передавать содержание живого звука, интонации, а уж тем более создавать в онлайн режиме совместное музыкальное взаимодействие, ради чего, собственно, и существует традиционная культура».











Зачикевич Татьяна Николаевна, этномузыколог, многолетний научный сотрудник Лаборатории фольклора Национальной академии Украины им. П.И.Чайковского, участница легендарного фольклорного ансамбля «Древо», руководитель ансамбля «Дичка», в настоящее время проживающая в Польше: «Традиционный метод обучения фольклору – передача из уст в уста, буквальное следование за лидером. Как говорят сами народные исполнители «пение вослед». Для этого необходимо хорошо чувствовать партнёра, настроиться на его вибрации, тонко чувствовать напряжение его голоса, угадывая направление выбранного мелодического варианта, чтобы в конечном итоге суметь к нему подстроиться. Это умение является основополагающим в фольклоре, самой природой которого является импровизация. Обучение онлайн может предложить только готовые окаменелые структуры, сложение которых никак не отражает сущности фольклорного пения, как живого изменяемого организма. В школе «Традиция» дети и молодёжь получают колоссальный опыт слышать и подстраиваться друг к другу в спонтанно создающихся группах, сотворить и импровизировать, а не только пользоваться готовыми конструкциями. Кроме того, иностранным участникам школы предоставляется потрясающая возможность познания русского языка и культуры в всём разнообразии форм и диалектов».



Котов Андрей Николаевич, руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирин»: «Поздравляем организаторов, педагогов и участников Летней творческой школы «Традиция» со столь солидным юбилеем, 20-летием! Школа «Традиция» является для меня показателем профессионального и эффективного подхода к организации и проведению творческих мастер-классов. За время проведения школы здесь сложился очень хороший коллектив преподавателей, куда входят ведущие мастера в различных областях традиционной культуры, и этот коллектив постоянно обновляется. Руководители – Ирена и Николай Захаровы сумели объединить в единое целое певческую, танцевальную, прикладные составляющие народной традиции, русскую традиционную духовную музыку, народный театр. Для педагогов невероятно ценна возможность общения, обмена информацией, теплая, семейная атмосфера. Дети, взрослые ученики школы постоянно находятся в творческой среде, где занятия сменяются отдыхом, общими праздниками, танцами и играми. Каждый участник школы имеет редкую возможность комплексного обучения на основе подлинной аутентичной русской традиции. Хочется отметить, что онлайн-обучение, которое в силу непреодолимых обстоятельств использовалось в этом году не в коем случае не может заменить собой живого творческого общения между учителем и учеником. В особенности это касается исполнительских жанров, такие как пение или танец. Одна из главных задач искусства и традиционного искусства, в частности это создание возможности сотворчества, совместного проживания в пении, танце, глубокого творческого общения. Никакие, даже самые современные технические возможности интернета принципиально не позволяют даже приблизительно воссоздавать такую среду. Хочется надеяться, что в будущем мы сможем вернуться к традиционным формам обучения и погружения участников школы в народную культуру».



Захаров Николай Марксович, директор Вильнюсского центра русского фольклора, руководитель ансамбля «Аринушка», учитель-эксперт, организатор летней школы «Традиция»: «Отрадно, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, педагоги стремятся к обмену опытом, обсуждению сложностей, возникших в условиях дистанционного обучения, в фольклорные коллективы стремятся к творческому росту. Мне кажется, что крылатое выражение "Забудем традиции – потерям себя" как нельзя лучше отражает суть летней школы, поскольку культура (если она стремится сохранить свою жизнеспособность) всегда опирается на лучший, позитивный опыт предшествующих поколений, в этом и есть преемственность, то есть традиция».



Захарова Ирена Регимантовна, директор Центра фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, руководитель Школы славянской традиционной музыки, руководитель ансамбля «Аринушка», учитель-эксперт, организатор летней школы «Традиция»: «Благодаря усилиям педагогов школы выросло не одно поколение творческих, инициативных, всесторонне развитых, способных работать в команде детей. Именно воспитание на материалах и принципах народной традиционной культуры способствует формированию человека созидающего, творящего, уважающего историю и традиции своих предков. Кроме того, те ребята, которые не один сезон являлись участниками школы отличаются действительно высоким уровнем исполнительского мастерства. Думается, что чрезвычайно важные функции школы - наладить диалог культур и диалог поколений».



Мнение одного из родителей учеников школы «Традиция»: «Для наших детей это огромный, ни с чем несравнимый, опыт. Это познание мира, расширение кругозора. Это обучение у прекрасных педагогов, которое дает нам и нашим детям более глубокие знания в области традиции и фольклора, раскрывает секреты мастерства. Мы и наши дети должны осознавать себя как сильную и интересную нацию с глубокими корнями. Находясь в обществе людей, знающих и пропитанных любовью к традиции, умеющих передавать это другим, мы узнаем больше для себя и делаем большое благо своим детям. Ведь педагогический состав - не только мастера своего дела, но и очень интересные, увлеченные люди, передающие свою энергетику другим. Даже наши самые маленькие участники ансамбля, не понимая этого еще умом, понимают сердцем. Дети, приезжающие из разных городов Литвы и зарубежья, знакомятся друг с другом, вместе учатся, делятся опытом, играют, общаются в неформальной обстановке, объединенные общей любовью к фольклору. Потом ждут встречи через год. Школа проходит буквально на одном дыхании. Кульминация всего - концерт, показывающий, как многому мы научились за такой короткий период. Поэтому огромное спасибо нашим педагогам. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Это очень нужное, интересное и важное событие!»



Школе не первый год оказывают поддержку Фонд «Русский мир», Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Самоуправление города Вильнюса, Россотрудничество. Каждая возрастная группа работала по специально разработанной программе, а насыщенное расписание было продумано до мелочей.Кроме занятий, участники встречались на вечерах народного танца, создавали народный театр, участвовали в тренингах по русскому языку и викторинах, выступали в Музее янтаря в Ботаническом парке, знакомились с народными мастерами. Педагоги, заинтересованные в повышении уровня знаний и исполнительской культуры, обучались на семинаре «Методика работы с детскими и молодёжными фольклорными коллективами», участвовали в работе круглого стола «Пути сохранения и популяризации народных традиций в иноязычном окружении», и в результате получили сертификат о повышении квалификации. Для детей и молодёжи это была очередная хорошая возможность подружиться с единомышленниками из разных стран и общаться между собой на русском языке.В этом году организаторам пришлось изрядно потрудиться. Ведь это юбилейная, уже двадцатая школа! Во всём мире объявлен карантин… Но искренняя вера в то, что мы организуем форум, очень важный для общества, вносящий весомый вклад в дело сохранения и популяризации русского языка и традиций, заставила нас двигаться вперёд и придавала сил. И не напрасно мы постоянно держали связь с МИДом Литвы, узнавая, каким странам разрешили приезд в Литву и радовались, когда этот список расширялся. В результате в Паланге собрались участники из разных городов Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Норвегии, Германии. Онлайн присоединились педагоги из России и Грузии.Тем, кто сюда приехал, очень посчастливилось! После долгого разобщения, которое создало тяжёлую психологическую обстановку в обществе, после времяпрепровождения у компьютеров, люди наконец смогли прийти в себя и насладиться живым общение друг с другом и совместным творчеством. Как бы далеко не ушли технологии, но человеческий разум не сумел создать такие устройства, способные объединить и сплотить людей в единый живой музыкальный организм, который так необходим в пении. Как могут на расстоянии сердца биться в едином ритме, без чего ансамбль никогда не зазвучит? Как можно добиться единого тембра на расстоянии, так необходимого в традиционном пении? Есть масса нюансов, о которых знают профессионалы и уже сейчас бьют тревогу. Онлайн-обучение не заменит традиционное, которое воспитывает и формирует не только личность, но и общество в целом. Ребёнок должен социализироваться. А какая социализация онлайн? Нужен прямой контакт глаза в глаза, живое общение. Телекоммуникации не могут заменить живого общения учителя и ученика. Система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передаёт ценности и традиции, на которых основано наше общество. Дистанционным обучением мы можем принести огромный вред, утерять традицию, прервать связь поколений. Воспитаем молодёжь, оторванную от корней, культуры своего народа, а значит не уважающую традиции других народов. В конце концов, мы просто перестанем говорить, разучимся общаться. Этой теме был посвящён круглый стол, все участники которого сошлись во мнении, что традиционная народная культура и в целом искусство и онлайн – вещи несовместимые.Вот мнение педагогов школы «Традиция»:, председатель Правления Российского фольклорного союза, мультиинструменталист, певец, музыкальный продюсер, теле и радиоведущий: «Вот уже несколько лет подряд я являюсь педагогом летней школы "Традиция" в Паланге. Это незабываемые дни живого общения с участниками и руководителями фольклорных коллективов из многих стран. За многолетнюю обучающую деятельность школы была создана своя уникальная живая среда, в которой происходили настоящие чудеса - когда за минимально короткий срок участники приобретали солидный багаж практических навыков пения и игры на музыкальных инструментах, народного театра, обрядовых действ и традиционной народной хореографии во множестве стилевых форм, постигали народную мудрость комплексно, объемно. Увы, 2020 год внес существенные коррективы в деятельность школы, ограничив участие многих педагогов очно. Что можно сказать по этому поводу. Дистанционное обучение имеет свои заданные параметры и существенные ограничения, особенно это заметно на фольклорном материале. Мы потому и называем фольклорную традицию устной (бесписьменной), потому что она передается и наследуется из уст в уста при непосредственном общении учителя с учеником. Собственно коллективы и ученики съезжались в Палангу ради живых встреч со своими наставниками - в этом был основной смысл. Заряда знаний, эмоций хватало на целый год. Перевод этого общения в удаленный формат лишает смысла существования обучающих школ, т.е. убивает на корню саму идею. Ко всему прочему можно добавить и то, что самые продвинутые дистанционные технические средства не позволяют в необходимом качестве передавать содержание живого звука, интонации, а уж тем более создавать в онлайн режиме совместное музыкальное взаимодействие, ради чего, собственно, и существует традиционная культура»., этномузыколог, многолетний научный сотрудник Лаборатории фольклора Национальной академии Украины им. П.И.Чайковского, участница легендарного фольклорного ансамбля «Древо», руководитель ансамбля «Дичка», в настоящее время проживающая в Польше: «Традиционный метод обучения фольклору – передача из уст в уста, буквальное следование за лидером. Как говорят сами народные исполнители «пение вослед». Для этого необходимо хорошо чувствовать партнёра, настроиться на его вибрации, тонко чувствовать напряжение его голоса, угадывая направление выбранного мелодического варианта, чтобы в конечном итоге суметь к нему подстроиться. Это умение является основополагающим в фольклоре, самой природой которого является импровизация. Обучение онлайн может предложить только готовые окаменелые структуры, сложение которых никак не отражает сущности фольклорного пения, как живого изменяемого организма. В школе «Традиция» дети и молодёжь получают колоссальный опыт слышать и подстраиваться друг к другу в спонтанно создающихся группах, сотворить и импровизировать, а не только пользоваться готовыми конструкциями. Кроме того, иностранным участникам школы предоставляется потрясающая возможность познания русского языка и культуры в всём разнообразии форм и диалектов».Котов Андрей Николаевич, руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирин»: «Поздравляем организаторов, педагогов и участников Летней творческой школы «Традиция» со столь солидным юбилеем, 20-летием! Школа «Традиция» является для меня показателем профессионального и эффективного подхода к организации и проведению творческих мастер-классов. За время проведения школы здесь сложился очень хороший коллектив преподавателей, куда входят ведущие мастера в различных областях традиционной культуры, и этот коллектив постоянно обновляется. Руководители – Ирена и Николай Захаровы сумели объединить в единое целое певческую, танцевальную, прикладные составляющие народной традиции, русскую традиционную духовную музыку, народный театр. Для педагогов невероятно ценна возможность общения, обмена информацией, теплая, семейная атмосфера. Дети, взрослые ученики школы постоянно находятся в творческой среде, где занятия сменяются отдыхом, общими праздниками, танцами и играми. Каждый участник школы имеет редкую возможность комплексного обучения на основе подлинной аутентичной русской традиции. Хочется отметить, что онлайн-обучение, которое в силу непреодолимых обстоятельств использовалось в этом году не в коем случае не может заменить собой живого творческого общения между учителем и учеником. В особенности это касается исполнительских жанров, такие как пение или танец. Одна из главных задач искусства и традиционного искусства, в частности это создание возможности сотворчества, совместного проживания в пении, танце, глубокого творческого общения. Никакие, даже самые современные технические возможности интернета принципиально не позволяют даже приблизительно воссоздавать такую среду. Хочется надеяться, что в будущем мы сможем вернуться к традиционным формам обучения и погружения участников школы в народную культуру»., директор Вильнюсского центра русского фольклора, руководитель ансамбля «Аринушка», учитель-эксперт, организатор летней школы «Традиция»: «Отрадно, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, педагоги стремятся к обмену опытом, обсуждению сложностей, возникших в условиях дистанционного обучения, в фольклорные коллективы стремятся к творческому росту. Мне кажется, что крылатое выражение "Забудем традиции – потерям себя" как нельзя лучше отражает суть летней школы, поскольку культура (если она стремится сохранить свою жизнеспособность) всегда опирается на лучший, позитивный опыт предшествующих поколений, в этом и есть преемственность, то есть традиция».Захарова Ирена Регимантовна, директор Центра фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, руководитель Школы славянской традиционной музыки, руководитель ансамбля «Аринушка», учитель-эксперт, организатор летней школы «Традиция»: «Благодаря усилиям педагогов школы выросло не одно поколение творческих, инициативных, всесторонне развитых, способных работать в команде детей. Именно воспитание на материалах и принципах народной традиционной культуры способствует формированию человека созидающего, творящего, уважающего историю и традиции своих предков. Кроме того, те ребята, которые не один сезон являлись участниками школы отличаются действительно высоким уровнем исполнительского мастерства. Думается, что чрезвычайно важные функции школы - наладить диалог культур и диалог поколений».Мнение одного из родителей учеников школы «Традиция»: «Для наших детей это огромный, ни с чем несравнимый, опыт. Это познание мира, расширение кругозора. Это обучение у прекрасных педагогов, которое дает нам и нашим детям более глубокие знания в области традиции и фольклора, раскрывает секреты мастерства. Мы и наши дети должны осознавать себя как сильную и интересную нацию с глубокими корнями. Находясь в обществе людей, знающих и пропитанных любовью к традиции, умеющих передавать это другим, мы узнаем больше для себя и делаем большое благо своим детям. Ведь педагогический состав - не только мастера своего дела, но и очень интересные, увлеченные люди, передающие свою энергетику другим. Даже наши самые маленькие участники ансамбля, не понимая этого еще умом, понимают сердцем. Дети, приезжающие из разных городов Литвы и зарубежья, знакомятся друг с другом, вместе учатся, делятся опытом, играют, общаются в неформальной обстановке, объединенные общей любовью к фольклору. Потом ждут встречи через год. Школа проходит буквально на одном дыхании. Кульминация всего - концерт, показывающий, как многому мы научились за такой короткий период. Поэтому огромное спасибо нашим педагогам. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Это очень нужное, интересное и важное событие!»Школе не первый год оказывают поддержку Фонд «Русский мир», Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Самоуправление города Вильнюса, Россотрудничество. Екатерина БЕЛЯУСКИЕНЕ , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: паланга, «Традиция», летняя школа География: Литва, Паланга — статья прочитана 179 раз Комментарии