В Литве на фестивале отмечают 100-летие национальной оперы 🔊 Воспроизвести В Каунасе в воскресенье открылся ХIХ международный фестиваль "Оперетта в Каунасском замке", мероприятия которого проходят на сцене, установленной у фрагментарно сохранившихся до наших дней городских укреплений XIV века.



Бесплатные концерты продлятся по выходным дням в течение всего лета, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.



Фестиваль приурочен к отмечаемому в этом году 100-летию литовской оперы. Для открытия была выбрана постановка "Травиаты" Джузеппе Верди. Именно с этого произведения ведет свое начало литовская опера, у истоков которой стояли воспитанники русской музыкальной школы.



Его впервые исполнили в независимой Литве 31 декабря 1920 года в городе Каунас, который тогда был столицей республики. Фестиваль приурочен к отмечаемому в этом году 100-летию литовской оперы. Для открытия была выбрана постановка "Травиаты" Джузеппе Верди. Именно с этого произведения ведет свое начало литовская опера, у истоков которой стояли воспитанники русской музыкальной школы.Его впервые исполнили в независимой Литве 31 декабря 1920 года в городе Каунас, который тогда был столицей республики. Одну из партий исполнял отец литовской оперы Кипрас Петраускас. Он учился в Петербургской консерватории, был принят солистом в Мариинский театр, где пел с Федором Шаляпиным. Они были дружны настолько, что Шаляпин обращался к приятелю: "Ты, Киприаша...".



Костюмы для каунасской постановки 1920 года создала Ольга Дубенецкая, которая училась в Академии художеств в Петербурге, а позднее разработала в Литве всю сценографию для ряда оперных и балетных спектаклей. Вместе с ней и Петраускасом у истоков литовской оперы стоял целый ряд мастеров, эмигрировавших после революции 1917 года из России.



С соблюдением определенных мер санитарной предосторожности фестиваль "Оперетта в Каунасском замке" проводится в обычном формате. С 17 июня после отмены правительством общенационального карантина из-за пандемии коронавируса в Литве разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе с участием до 1 тыс. человек.



Однако пандемия помешала приезду в Каунас исполнителей из Санкт-Петербурга. Все те годы, которые проводится фестиваль, в нем принимал участие симфонический оркестр из молодых литовских и российских музыкантов. Организаторы надеются, что эта традиция возобновится на ХХ юбилейном фестивале. Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Operetė Kauno pilyje, "Оперетта в Каунасском замке" География: Литва, Каунас — статья прочитана 219 раз Комментарии