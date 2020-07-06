На Украине заявили о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией 🔊 Воспроизвести Reuters



Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы страны готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.



Как сообщает УНИАН, об этом он сказал в интервью изданию «Думская», сообщает



«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдёт, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — отметил Неижпапа.



По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.



Ранее украинские военные эксперты рассказали о способе «ударить» по Сибири.



В апреле 2019 года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина, по его мнению, станет «первым плацдармом».



В марте 2019 года схожее заявление сделал бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он отмечал, что Россия замышляет вторжение на Украину «по трём направлениям».



26 февраля 2019 года об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России руководящему составу ВСУ в Киеве рассказывал бывший украинский лидер Пётр Порошенко. Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы страны готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.Как сообщает УНИАН, об этом он сказал в интервью изданию «Думская», сообщает RT «Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдёт, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — отметил Неижпапа.По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.Ранее украинские военные эксперты рассказали о способе «ударить» по Сибири.В апреле 2019 года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина, по его мнению, станет «первым плацдармом».В марте 2019 года схожее заявление сделал бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он отмечал, что Россия замышляет вторжение на Украину «по трём направлениям».26 февраля 2019 года об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России руководящему составу ВСУ в Киеве рассказывал бывший украинский лидер Пётр Порошенко. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, война, СМИ, эксперты География: Украина — статья прочитана 97 раз Комментарии