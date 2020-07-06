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Золотая афера века. Новости от FITZROY на 6 июля

Nacho Doce | Reuters


Китайские слитки: не всё то золото, что блестит

Саграда Фамилия открылась, чествуя медиков

Германия: назад к всеобщей воинской обязанности, но по доброй воле

Посткарантинный туризм: от ворот поворот

Российский фонд намерен спасти американского президента

Испания прощается с углём

“Но надо мне туда, куда меня не принимают…”

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fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 141 раз
добавлена сегодня, 6 июля, 10:33

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