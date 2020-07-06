Власти Литвы поздравили жителей с Днем коронации Миндаугаса 🔊 Воспроизвести © Photo : LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS



6 июля в республике считается днем рождения литовского государства. В этот праздник на все здания в стране должны быть подняты государственные флаги, передает



Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Литва все еще движется по пути, выбранному королем Миндаугасом.



"Выросшие и созревшие в семье европейских государств, мы остаемся открытыми для тех, кто любит свободу и подчиняется закону. История учит нас делать правильный выбор: укреплять единство и взаимопонимание, протягивать друг другу руку, а не отталкивать, вместе стремиться к тому, что кажется смелым и трудным для достижения. Иногда нужно просто осмелиться. Поэтому сегодня я призываю: давайте будем чаще гордиться тем, что уже достигнуто, и смело менять то, что нам не нравится в Литве", - цитирует главу государства его пресс-служба. 6 июля в республике считается днем рождения литовского государства. В этот праздник на все здания в стране должны быть подняты государственные флаги, передает Sputnik Литва . Власти Литвы поздравили жителей с государственным праздником – Днем коронации Миндаугаса, который связывается в республике с рождением литовского государства.Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Литва все еще движется по пути, выбранному королем Миндаугасом."Выросшие и созревшие в семье европейских государств, мы остаемся открытыми для тех, кто любит свободу и подчиняется закону. История учит нас делать правильный выбор: укреплять единство и взаимопонимание, протягивать друг другу руку, а не отталкивать, вместе стремиться к тому, что кажется смелым и трудным для достижения. Иногда нужно просто осмелиться. Поэтому сегодня я призываю: давайте будем чаще гордиться тем, что уже достигнуто, и смело менять то, что нам не нравится в Литве", - цитирует главу государства его пресс-служба. В свою очередь премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что День коронации Миндаугаса свидетельствует о славной истории Литовской Республики и напоминает о ее происхождении.



"Мудрость, вера в сильное государство объединили силы наших предков и балтийские земли, четко определили горизонты будущего. Это был фундаментальный выбор, который направил нас на путь цивилизации, исповедания к признанию фундаментальных европейских ценностей. Дорогой народ Литвы, я от всего сердца поздравляю с Днем государственности ​​- давайте будем верны трудам и чаяниям наших первых государственных создателей, давайте будем навеки привержены всеми силами к совместному созданию сильной, современной и процветающей Литвы", - приводятся слова главы кабмина в сообщении правительства.



В Литве считают день коронации в 1253 году князя Миндаугаса рождением литовского государства. Он стал правителем, сумевшим объединить разрозненные литовские княжества, и придать политический вес Литве в Европе того времени.



Традиционно в республике в этот день проходят торжественные мероприятия и театрализованные представления. Также, в соответствии с законодательством, на все здания в стране должны быть вывешены государственные флаги. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: коронация, праздник, Миндаугас География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии