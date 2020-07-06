Каждая пятая поставляемая в Литву новая зерноуборочная машина - производства Ростсельмаш 🔊 Воспроизвести







Ростсельмаш, который входит в Ассоциацию «Росспецмаш», является одним из основных поставщиков сельхозтехники в Литву. В объеме поставляемых аграриям этой страны новых зерноуборочных машин доля компании составляет 21%.



Ростсельмаш по итогам презентации своей техники в Литве приобрел новых клиентов. Упор в экспозиции был сделан на зерноуборочные комбайны, которые подходят для агрофонов Литвы: RSM 161, ACROS 595, VECTOR 425, NOVA 330.



- Мелкие фермерские хозяйства составляют 60% сельскохозяйственные угодья Литвы, поэтому, повышенным спросом пользуются комбайны мощностью 150-250 л.с. Экспозицию составили по результатам прямого опроса клиентов, чтобы продемонстрировать интересующие литовцев агромашины. Ростсельмаш - один из основных поставщиков в агропарки Литвы. В объеме поставляемых в Литву новых зерноуборочных машин доля компании составляет 21%. Популярной моделью остается комбайн семейства VECTOR, - прокомментировал итоги выставки представитель компании.



Многие посетили выставки отмечали высокую производительность техники, ее экономичность, а также доступность, сообщает пресс-служба Ростсельмаша. Ростсельмаш по итогам презентации своей техники в Литве приобрел новых клиентов. Упор в экспозиции был сделан на зерноуборочные комбайны, которые подходят для агрофонов Литвы: RSM 161, ACROS 595, VECTOR 425, NOVA 330.- Мелкие фермерские хозяйства составляют 60% сельскохозяйственные угодья Литвы, поэтому, повышенным спросом пользуются комбайны мощностью 150-250 л.с. Экспозицию составили по результатам прямого опроса клиентов, чтобы продемонстрировать интересующие литовцев агромашины. Ростсельмаш - один из основных поставщиков в агропарки Литвы. В объеме поставляемых в Литву новых зерноуборочных машин доля компании составляет 21%. Популярной моделью остается комбайн семейства VECTOR, - прокомментировал итоги выставки представитель компании.Многие посетили выставки отмечали высокую производительность техники, ее экономичность, а также доступность, сообщает пресс-служба Ростсельмаша. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Ростсельмаш — статья прочитана 126 раз Комментарии