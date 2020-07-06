Самолет жены Медведева нарушил запрет на вылет из России 🔊 Воспроизвести Дмитрий и Светлана Медведевы



Бизнес-джет, который, по данным ФБК, использует Светлана Медведева, прилетел из Внуково в Барселону, а затем направился обратно в РФ. С конца марта Россия приостановила международное авиасообщение, сообщает



Несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, самолет, которым, как выяснил "Фонд борьбы с коррупцией", пользуется жена экс-премьера РФ Дмитрия Медведева, улетел в Европу. По данным сайта по отслеживанию полетов ADS-B Exchange, в субботу, 4 июля, бизнес-джет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM вылетел из московского аэропорта Внуково, совершил посадку в аэропорту Эль-Прат в Барселоне и на момент написания статьи подлетает к Москве. Бизнес-джет, который, по данным ФБК, использует Светлана Медведева, прилетел из Внуково в Барселону, а затем направился обратно в РФ. С конца марта Россия приостановила международное авиасообщение, сообщает DW Несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, самолет, которым, как выяснил "Фонд борьбы с коррупцией", пользуется жена экс-премьера РФ Дмитрия Медведева, улетел в Европу. По данным сайта по отслеживанию полетов ADS-B Exchange, в субботу, 4 июля, бизнес-джет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM вылетел из московского аэропорта Внуково, совершил посадку в аэропорту Эль-Прат в Барселоне и на момент написания статьи подлетает к Москве. На нарушение лайнером российского запрета на международные пассажирские авиаперевозки обратило внимание издание "МБХ Медиа". По его данным, в июне тот же бизнес-джет летал в Латвию и Германию, а также дважды на Кипр. Между тем, "Фонд борьбы с коррупцией" в конце 2019 года сообщал, что самолетом с номером M-SKSM пользуется Светлана Медведева. Ранее он принадлежал дочерней структуре ВТБ, а затем был продан офшорной компании, зарегистрированной в Белизе.



В связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 власти РФ с 27 марта приостановили международное регулярное и чартерное авиасообщение, 30 марта были закрыты границы страны. В июне гражданам РФ разрешили выезжать за границу на учебу, работу или лечение. dw.com Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: нарушение, Медведев, самолет, жена География: Россия — статья прочитана 205 раз Комментарии