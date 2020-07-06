Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, в России >> "Самолет жены Медведева" нарушил запрет на вылет из России

Самолет жены Медведева нарушил запрет на вылет из России

Дмитрий и Светлана Медведевы


Бизнес-джет, который, по данным ФБК, использует Светлана Медведева, прилетел из Внуково в Барселону, а затем направился обратно в РФ. С конца марта Россия приостановила международное авиасообщение, сообщает DW.

Несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, самолет, которым, как выяснил "Фонд борьбы с коррупцией", пользуется жена экс-премьера РФ Дмитрия Медведева, улетел в Европу. По данным сайта по отслеживанию полетов ADS-B Exchange, в субботу, 4 июля, бизнес-джет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM вылетел из московского аэропорта Внуково, совершил посадку в аэропорту Эль-Прат в Барселоне и на момент написания статьи подлетает к Москве.
На нарушение лайнером российского запрета на международные пассажирские авиаперевозки обратило внимание издание "МБХ Медиа". По его данным, в июне тот же бизнес-джет летал в Латвию и Германию, а также дважды на Кипр. Между тем, "Фонд борьбы с коррупцией" в конце 2019 года сообщал, что самолетом с номером M-SKSM пользуется Светлана Медведева. Ранее он принадлежал дочерней структуре ВТБ, а затем был продан офшорной компании, зарегистрированной в Белизе.

В связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 власти РФ с 27 марта приостановили международное регулярное и чартерное авиасообщение, 30 марта были закрыты границы страны. В июне гражданам РФ разрешили выезжать за границу на учебу, работу или лечение.
dw.com
Категории: общество, чп и криминал, в России
Ключевые слова: нарушение, Медведев, самолет, жена
География: Россия
статья прочитана 205 раз
добавлена сегодня, 6 июля, 16:20

Комментарии

Тимур
6 июля, 17:26
#
Дело в том элита давно знает что коронавирус ложь как до этого птичий грипп,свинной грипп предназначенные для низов с дальнейшей их ликвидацией. Поэтому сами они живут и отдыхают прежней жизнью. Зачем себе в чем то отказывать ради черни? Это чернь должны носить перчатки и намордники чтобы показать что они рабы. Элита же их не носит одевает только для прессы чтобы прорекламировать эту самую ложь.
Я бы тоже самое делал бы на их месте.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка