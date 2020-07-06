Далай-лама заявил, что проживёт до 113 лет 🔊 Воспроизвести



Отмечается, что духовный лидер буддизма призывает жить всех людей в мире и не распространять на планете насилие.



Буддийский лидер Далай-лама XIV, который в понедельник отпразднует своё 85-летие, пообещал прожить до 113 лет. Об этом сообщил его почётный представитель верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, передаёт



В своём послании Ринпоче отметил, что далай-лама посвятил свою жизнь распространению общечеловеческих ценностей: любви, доброты, сострадания и терпимости.



— Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет, — сказано в послании верховного ламы Калмыкии по случаю юбилея духовного лидера буддизма.



Ринпоче подчеркнул, что далай-лама призвал всех людей жить мирно "в духе диалога, единения и дружбы", проявлять ко всем уважение и не распространять на планете насилие.



Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года на северо-востоке Тибета. В 1937 году его признали реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940-м он был возведён на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. В 1989 году буддийский лидер получил Нобелевскую премию мира за просветительскую и миротворческую деятельность. Буддийский лидер Далай-лама XIV, который в понедельник отпразднует своё 85-летие, пообещал прожить до 113 лет. Об этом сообщил его почётный представитель верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, передаёт ЛАЙФ со ссылкой на РИА "Новости".В своём послании Ринпоче отметил, что далай-лама посвятил свою жизнь распространению общечеловеческих ценностей: любви, доброты, сострадания и терпимости.— Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет, — сказано в послании верховного ламы Калмыкии по случаю юбилея духовного лидера буддизма.Ринпоче подчеркнул, что далай-лама призвал всех людей жить мирно "в духе диалога, единения и дружбы", проявлять ко всем уважение и не распространять на планете насилие.Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года на северо-востоке Тибета. В 1937 году его признали реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940-м он был возведён на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. В 1989 году буддийский лидер получил Нобелевскую премию мира за просветительскую и миротворческую деятельность. life.ru Категории: общество, культура, в мире, история Ключевые слова: Тибет, пророчество, Далай Лама — статья прочитана 196 раз Комментарии