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Суд в Москве постановил взыскать с оппозиционеров около 8 млн рублей

Задержание юриста ФБК Любови Соболь на акции протеста 3 августа 2019 года


Суд обязал ряд сотрудников ФБК и других активистов оплатить работу полиции и расходы на технику на двух акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму летом 2019 года, сообщает DW.
Симоновский суд Москвы в пятницу, 3 июля, постановил взыскать с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и других оппозиционеров в общей сложности около 8 млн рублей в пользу Главного управления МВД по Москве.



В частности, за работу полицейских и привлечение техники на протестной акции 27 июля 2019 года суд взыскал с Любови Соболь, Ивана Жданова, Алексея Навального, Владимира Милова, Александра Соловьева и Ильи Яшина почти 3,4 млн рублей. За акцию 3 августа суд обязал сотрудников ФБК Любовь Соболь и Георгия Албурова выплатить около 4,7 мнл рублей.

Протесты в Москве 27 июля и 3 августа

В центре Москвы 27 июля и 3 августа проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Были задержаны более тысячи человек. После акции Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, которое стало известно как "московское дело". Оппозиционным политикам были предъявлены иски по таким обвинениям, как вытоптанный газон, перекрытие дорог, задержки рейсов общественного транспорта и другие.

15 января 2020 года Черемушкинский суд Москвы постановил взыскать с Навального, Милова, Яшина, Жданова, Соловьева и Олега Степанова 1 млн 261 тыс. рублей за акцию 27 июля, а с Георгия Албурова и Соболь - еще 1 млн 107 тыс. рублей за шествие 3 августа. Прокуратура требовала возместить расходы на оплату труда сотрудников Росгвардии и стоимость горюче-смазочных материалов для техники, которая была задействована. Навальный за три дня до акции 24 июля был арестован на 30 суток.
dw.com
Категории: политика, общество, чп и криминал, в России
Ключевые слова: суд, оппозиция, штраф, протесты
География: Россия
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добавлена сегодня, 6 июля, 15:00

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